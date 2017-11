Ultima ora

08:14Pakistan: protesta, si dimette ministro della Giustizia

ISLAMABAD - Il ministro della Giustizia del Pakistan, Zahid Hamid, ha rassegnato oggi le sue dimissioni per facilitare la fine delle manifestazioni in corso in tutto il Paese. Lo ha reso noto oggi Radio Pakistan. "Il ministro Hamid - ha aggiunto l'emittente - ha presentato le sue dimissioni al primo ministro per contribuire a portare fuori il Paese dalla critica situazione in cui si trova". L'iniziativa, sostengono i media a Islamabad, fa parte di un accordo raggiunto ieri notte fra il governo ed i manifestanti che ora devono annunciare la fine della protesta cominciata lo scorso 8 novembre proprio per esigere l'allontanamento del ministro.

08:03Indonesia: eruzione Agung,pericolo pioggia su fango e cenere

KARANGASEM (INDONESIA) - Un video diffuso dell'agenzia indonesiana per l'attenuazione degli effetti delle catastrofi mostra acqua e detriti vulcanici scorrere lungo i pendii del vulcano Agung in eruzione a Bali, mentre la pioggia sta cadendo sull'isola. Il portavoce dell'agenzia Sutopo Purwo Nugroho ha detto che la colata di fango e cenere vulcanica miste ad acqua potrebbe ingrossarsi in quanto a Bali e' in corso la stagione delle piogge. Le colate di fango possono muoversi rapidamente e sono un killer frequente durante le eruzioni vulcaniche.

07:57Editoria: Time Inc. annuncia vendita a gruppo Meredith

WASHINGTON - Il gruppo editoriale Time Inc., proprietario del magazine Time oltre che Sports Illustrated e People, ha annunciato di aver raggiunto un accordo per la vendita al gruppo Meredith Corp., per una cifra 1,8 miliardi di dollari. Le societa' hanno fatto sapere che l'accordo e' stato approvato all'unanimita' dalle rispettive board.

07:37Russiagate: scade oggi richiesta documenti Kushner da Senato

WASHINGTON - Scade oggi la richiesta della Commissione Giustizia del Senato verso il genero e consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Jared Kushner, per la presentazione di ulteriori documenti dell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto 'Russiagate' nel suo filone al Congresso. In particolare nelle scorse settimane i senatori avevano chiesto ulteriori dettagli circa l'iter per il nulla osta di sicurezza concesso al genero di Trump in qualita' di consigliere della Casa Bianca.

07:29Indonesia: eruzione vulcano Agung,scalo chiuso fino a domani

GIACARTA - Rimarra' chiuso per tutta la giornata di oggi, e non fino all'alba come previsto in precedenza, l'aeroporto internazionale di Bali nella vicina isola di Lombok. Lo ha comunicato la National Disaster Mitigation Agency indonesiana. Le autorita' responsabili prenderanno in esame l'eventuale riapertura solo domani mattina dopo aver valutato la situazione del vulcano Augung, la cui eruzione ha sparso cenere per migliaia di metri nell'atmosfera.

00:35Juve: Allegri “Lotta scudetto non si deciderà al S.Paolo”

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Al San Paolo si affronteranno due squadre che lottano per il campionato, ma è ancora lunga la stagione: noi finora abbiamo fatto ottime cose, loro straordinarie, ma non sono i pochi punti di distacco che ci sono ora a fare la differenza. La differenza la faranno i punti di distacco a maggio, non mi interessa essere primo adesso". Così il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri dopo la vittoria sul Crotone e a cinque giorni dal big match contro il Napoli. "Il miglioramento in difesa non dipende dalle modifiche tattiche che ho apportato - dice a Premium - il fatto è che piano piano stiamo tutti migliorando la condizione fisica. Questo fa ben sperare, perché sarà difficile quest'anno, con tante squadre che hanno l'obiettivo di battere la Juventus. Il nostro di obiettivo è ancora quello di arrivare a marzo agganciati al gruppo di testa per poi giocarci lo sprint finale".

00:23Liga: pari tra Valencia e Barca, arbitro non vede gol Messi

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Finisce 1-1 il big match della 13ma giornata di Liga tra Valencia e Barcellona. Al Mestalla partita maschia e vibrante che l'arbitro Ignacio Iglesias Villanueva ha rischiato di rovinare, non vedendo, sullo 0-0, una rete regolarissima di Messi che aveva abbondantemente superato la linea di porta, dopo uno svarione di Neto. Dopo un primo tempo di chiara marca catalana, nella ripresa i padroni di casa hanno preso il sopravvento, andando in gol al 15' con Rodrigo su assit al bacio di Jose Gaya: palla rasoterra che lascia sul posto l'incolpevole Ter Stegen. Dopo una serie di batti e ribatti da una parte all'altra, con le due squadre inevitabilmente più lunghe, il pareggio arriva a 10' dal termine grazie a un'invenzione di Messi che effettua un cross al bacio per Jordi Alba che entra in area e brucia Neto. Sul finire Zaza avrebbe la palla del nuovo sorpasso ma il suo tito finisce alto. In classifica il Barcellona resta primo con 35 punti, 4 in più del Valencia e 8 in più di Real e Atletico (27 punti).