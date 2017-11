Ultima ora

11:34Calcio: Juve, la soddisfazione dei giocatori sui social

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - "La prima volta non si scorda mai". Mattia De Sciglio fissa nella memoria con un post su Twitter il suo primo gol da professionista: il difensore della Juventus ha scaricato in rete con un gran destro una ribattuta fuori dall'area di rigore del Crotone, momento immortalato dalle foto postate a corredo del tweet. "Testa alta e petto in fuori" per Marchisio nel suo tweet post partita: "Ottima vittoria. Step by step" ha concluso il centrocampista, che dopo un periodo buio a causa degli infortuni sta ritrovando la continuità. Una "vittoria molto importante" per Benatia, anche lui nell'elenco dei marcatori con la rete del 3-0: "continuiamo il nostro cammino con grande determinazione" ha aggiunto il franco-marocchino, tra i migliori in campo dopo la solida prestazione in Champions con il Barcellona.

11:32Figc:Cairo a Malagò,nessuno faccia primo della classe

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - ''Secondo me c'e' da ripensare tutto e da rifondare tutto lo sport italiano e anche il calcio. Alle Olimpiadi non ci sono stati risultati strepitosi''. E' l'opinione del presidente del Torino, Urbano Cairo, a Radio anch'io lo sport parlando dell'eventuale commissariamento in Figc. ''Ho stima di Malagò (n.1 Coni, ndr)ma secondo me bisogna rifondare tutto. Vedremo se ci sono le condizioni per commissariare la Figc, la Lega lo è già. Ma qui bisogna capire che non c'e' nessuno che può fare il primo della classe''.

11:28Calcio: Juve, Allegri ‘pazienza e attenzione serviranno’

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - "La pazienza e l'attenzione che abbiamo avuto oggi serviranno anche per sbloccare partite più complesse". Un Allegri soddisfatto celebra l'atteggiamento della Juventus nel consueto tweet post partita: pazienza dopo un primo tempo bloccato, in cui il Crotone ha tenuto in difesa sbarrando ai bianconeri la via del gol. Nella ripresa i bianconeri hanno sbloccato il match con un colpo di testa di Mandzukic, per poi chiudere sul 3-0 grazie ai gol di De Sciglio e Benatia. Il modo migliore per avvicinarsi a partite più complesse, come la sfida del San Paolo di venerdì con la capolista Napoli.

11:21Papa arrivato in Myanmar, accolto da autorità a Yangon

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Papa Francesco è arrivato (dopo le 13.20 ora locale) all'aeroporto internazionale di Yangon in Myanmar. E' iniziato così il suo ventunesimo viaggio apostolico che poi lo porterà in Bangladesh. Ad accogliere il Papa a bordo dell'aereo, il nunzio apostolico mons. Paul Tschang In-Nam ed il capo del protocollo. Allo scalo di Yangon il Papa è stato accolto ufficialmente da un ministro del presidente della repubblica Htin Kyaw. Presenti i vescovi del Myanmar e un centinaio di bambini e gruppi etnici in abito tradizionale. L'accoglienza prevedeva solo la rassegna della Guardia d'onore, senza discorsi. Il Papa si è quindi diretto all'arcivescovado di Yangon nella residenza che lo accoglierà nel corso della sua permanenza in Myanmar. Dopo la celebrazione della Messa in privato, è prevista la cena ed il pernottamento.

11:19Indonesia: vulcano Agung, evacuazione di massa da zona 10 km

(ANSA) - KARANGASEM (INDONESIA), 27 NOV - Le autorità indonesiane hanno ordinato l'evacuazione di decine di migliaia di persone - fino a centomila, si calcola - da una zona a rischio che è stata portata da 7,5 a 10 km di raggio attorno al vulcano Agung, sull'isola di Bali. Il blocco degli aeroporti ha lasciato a terra migliaia di turisti nella celebre isola. Agung sta eruttando nubi di ceneri bianche e grigie alte fino a 9.000 metri, mentre la lava si sta accumulando nel suo cratere. Le esplosioni posso essere udite fino a 12 km di distanza. Le autorità avvertono che un'eruzione violenta è possibile, mentre torrenti di acqua e detriti stanno scendendo dalle pendici, alimentati dalla stagione delle piogge in corso. Il portavoce del governo Sutopo Purwo Nugroho ha detto che la zona di pericolo interessa 22 villaggi. 40.000 persone hanno già lasciato l'area, mentre le autorità hanno detto che convinceranno chi ancora è rimasto a casa ad allontanarsi.

10:10Israele: Netanyahu annuncia fine ‘crisi Shabbat’ in governo

(ANSA) - TEL AVIV, 27 NOV - Il premier Benyamin Netanyahu ha annunciato di aver messo fine alla crisi di governo apertasi ieri con le dimissioni del ministro religioso della sanità Yaacov Litzman sul lavoro nelle ferrovie pubbliche durante lo shabbat. "La coalizione è forte e stabile - ha spiegato il primo ministro - e continueremo a lavorare per i cittadini di Israele". L'accordo - raggiunto la notte scorsa con i partiti religiosi di Shas e Torah Unita - è basato, secondo i media, sulla volontà di approvare leggi che permettano al ministro dei trasporti Yisrael Katz di "tenere in conto le tradizioni ebraiche quando autorizzerà i lavori nelle ferrovie". Inoltre, gran parte dei supermarket - secondo la richiesta dello Shas - resteranno chiusi nel paese durante il riposo sabbatico, tranne che a Tel Aviv. Infine, una delle leggi che dovranno essere approvate consentirà che anche un viceministro possa guidare da solo un dicastero.

10:06Giappone: otto corpi in barca, forse da Corea Nord

(ANSA) - TOKYO, 27 NOV - Otto corpi di persone ridotti a scheletri all'interno di un'imbarcazione arenatasi sulle coste nord occidentali del Giappone sono stati ritrovati lunedì mattina, l'ultimo incidente che aggiorna una lunga sequenza di eventi con ogni probabilità collegati all'instabilità geopolitica nella penisola coreana. Secondo la guarda costiera giapponese operante nella prefettura dell'Akita, il battello di legno - che era stato avvistato domenica mattina - potrebbe provenire dalla Corea del Nord. L'ultimo incidente segue quello della scorsa settimana, avvenuto a soli 70 chilometri del ritrovamento odierno, quando 8 pescatori nordcoreani hanno attraccato sulla costa della prefettura di Akita, affermando di aver registrato un'avaria al motore. La nave e' poi scomparsa dal porto dove era stata ormeggiata. A inizio mese davanti alla penisola di Noto c'era stato il capovolgimento di due navi in cui 3 uomini di nazionalità nordcoreana erano stati messi in salvo e altri 7 recuperati da due diverse imbarcazioni.