13:24Calcio: Sassuolo, esonerato Bucchi ecco Iachini

(ANSA) - SASSUOLO (MODENA), 27 NOV - Cristian Bucchi non è più l'allenatore del Sassuolo. Stamani la società ha comunicato di aver "sollevato il mister dall'incarico di allenatore della prima squadra". Nel ringraziare Bucchi la società non ha ancora annunciato il nuovo allenatore che sarà comunque Giuseppe Iachini, contattato ieri dal Sassuolo. Fatale a Bucchi la sconfitta in casa di sabato scorso nello scontro diretto con il Verona Iachini sarà annunciato nelle prossime ore e nel pomeriggio dovrebbe guidare il primo allenamento al Ricci di Sassuolo. Debutto previsto mercoledì in casa contro il Bari in Coppa Italia.

13:19Doping: Russia a Cio, tutelare atleti

(ANSA) - MOSCA, 27 NOV - Le decisioni prese dal Comitato Olimpico Internazionale (Cio) per privare un certo numero di atleti russi delle medaglie vinte ai Giochi Olimpici di Sochi dovrebbero essere valutate "attentamente" e "con calma". Così il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. "La cosa principale - ha aggiunto - è che in futuro siano adottate misure risolute e attive per proteggere gli interessi legittimi dei nostri atleti, in conformità con la legge e in piena cooperazione con le organizzazioni sportive internazionali". Così la Tass.

13:16Camera: allestito spazio per lobbisti in vista della manovra

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - A partire dal 28 novembre la Camera in vista della sessione di bilancio destinerà in via sperimentale un locale del piano Aula di Montecitorio, vicino alla Galleria dei Presidenti, all'attività dei rappresentanti di interessi iscritti nell'apposito registro, recentemente istituito dall' ufficio di Presidenza. L'allestimento dello spazio, realizzato senza alcuna spesa per il bilancio della Camera, prevede - si apprende da fonti di Montecitorio - la possibilità di seguire i lavori della sessione con il circuito chiuso, la web tv e il canale sat della Camera, postazioni informatiche.

13:13Terremoto:scossa 3.6 su costa Gargano,nessun danno nè feriti

(ANSA) - FOGGIA, 27 NOV - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 2.43 della notte scorsa sulla costa del Gargano, nel Foggiano, ad una profondità di cinque chilometri, dalla sala sismica dell'Istituto di geofisica e vulcanologia di Roma. La scossa non ha provocato danni a cose o feriti, ma è stata avvertita dalle popolazioni di alcuni comuni della zona. In particolare, nel raggio di 20 chilometri dall'epicentro, la scossa è stata avvertita nei territori di Rodi Garganico, Ischitella, Peschici, Vico del Gargano e Carpino.

13:09Figc: Sibilia, ‘Commissario? Riforma sia dall’interno’

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "La Federcalcio con tutte le sue componenti devono avere la forza e la maturità, insieme, per raggiungere l'obiettivo di riformare il calcio senza una fase di commissariamento". Lo dice il presidente della Lega nazionale dilettanti, Cosimo Sibilia. "Io penso che la responsabilità che deve mettere in campo la Federcalcio attraverso tutte le sue componenti - ha precisato a margine della presentazione del nuovo consiglio del dipartimento Interregionale della Lnd in corso a Roma - è proprio quella di fare le sue riforme dall'interno. Auspico anche che la Lega di A elegga il presidente e mi pare che il risultato della Lega di B, con l'elezione di Balata e del direttivo, sia di buon auspicio". Intanto, mentre la Lega di A è in assemblea a Milano, a breve il presidente dimissionario della Figc, Carlo Tavecchio, dovrebbe convocare le componenti per concludere l'iter delle dimissioni e ragionare su possibili date per le elezioni: "Se io sono pronto a candidarmi? Questo non è all'ordine del giorno", dice Sibilia.

13:00Migranti: 421 su nave Aquarius a Catania, canti a bordo

(ANSA) - CATANIA, 27 NOV - E' arrivata a Catania nave Aquarius, di Sos Mediterranée e personale di Medici senza frontiere, con a bordo 421 migranti, compresi 98 minorenni, soccorsi nel Mar Mediterraneo. All'ingresso nel porto e dopo l'attracco i 'passeggeri', soprattutto, donne hanno intonato un canto di felicità e ringraziamento. Ieri sera, quando la nave era a 15 miglia dalla costa, è intervenuta una motovedetta della guardia costiera di Siracusa che ha evacuato e trasferito d'urgenza un bimbo di 3 anni, eritreo, che aveva convulsioni e crisi respiratorie. Con lui sono stati portati a Siracusa anche la madre e un fratellino. Il bambino ha ricevuto le prime cure all'ospedale Umberto I, ma è stato subito dopo trasferito alla rianimazione pediatrica di un nosocomio di Messina.

12:56Gb: Harry e Meghan si sposeranno a primavera

(ANSA-AP) - LONDRA, 27 NOV - Il principe Harry e la fidanzata, l'attrice americana Meghan Markle, sono ufficialmente fidanzati e si sposeranno nella primavera del 2018. Lo ha annunciato la Casa Reale a Londra. Nel comunicato di Clarence House, l'ufficio deL principe Carlo, si precisa che Meghan, 36 anni, ha incontrato la regina Elisabetta.