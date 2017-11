Ultima ora

13:49Crotonese ucciso nel Reggiano, indagini alla Dda

(ANSA) - BOLOGNA, 27 NOV - Le indagini sull'omicidio di venerdì a Reggiolo (Reggio Emilia), dove Francesco Citro, 31enne autista crotonese incensurato, è stato assassinato a colpi di pistola sulla porta di casa, passeranno alla Dda. Nel pomeriggio a Bologna è previsto un incontro tra il procuratore Giuseppe Amato, coordinatore della direzione distrettuale antimafia, il Pm Stefano Orsi, sempre della Dda e il sostituto procuratore di Reggio Emilia, Valentina Salvi, per fare un punto investigativo. Presumibilmente il fascicolo verrà poi trattenuto dalla Dda, che lavorerà comunque insieme agli inquirenti reggiani, per approfondire un delitto che ha ancora diversi punti da chiarire. (ANSA).

13:46Calcio: esonero Montella, la soddisfazione di Bacca

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Carlos Bacca nella scorsa stagione non ha mai legato con Vincenzo Montella ed è facile leggere una dose di soddisfazione nel tweet pubblicato del colombiano pochi minuti dopo l'annuncio dell'esonero dell'allenatore da parte del Milan. "Dio può ritardare ma non dimentica mai", ha scritto con tre 'emoticon' degli applausi l'attaccante, ceduto la scorsa estate dal club rossonero agli spagnoli del Villarreal in prestito con diritto di riscatto.

13:41Fake news: M5s, giochino Buzzfeed e Nyt parte da Renzi

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Buzzfeed e il New York Times pubblicano 2 articoli spacciandoli per inchieste giornalistiche sulle fake news partendo da una ricerca condotta da un dipendente di Marco Carrai, fonte, vista la sua estrema vicinanza a Renzi, piuttosto discutibile. E lo fanno proprio alla vigilia della Leopolda, aperta all'insegna delle fake news, puntando il dito ancora una volta contro il M5S". Così il M5s sul blog di Grillo dove attacca: "Diciamocelo chiaramente sembra un giochino apparecchiato su misura al segretario del Pd, oramai in caduta libera".

13:35Scuola:flash mob di bambini contro tagli a materne paritarie

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - Centinaia di bambini di una decina di scuole materne paritarie convenzionate torinesi, con tanto di fischietti e maschere colorate, sono scesi in piazza per dire "non siamo bambini di serie B". Sono stati loro i protagonisti di un flash mob organizzato questa mattina in concomitanza con la commissione consiliare dove è stata presentata la petizione di oltre 1800 genitori contro i tagli della giunta cittadina ai contributi a questa categoria di scuole. Durante la commissione i genitori hanno ribadito la richiesta di "ripristinare i fondi comunali pari a 3 milioni di euro ante taglio, con assegnazione a parte dei fondi per handicap pari a 14mila euro a bambino, nonché il rispetto del pagamento della rateizzazione concordata con il Comune per i contributi relativi all'anno 2016". I genitori lamentano che "a Torino ancora esistono bambini di serie A e di serie B: in tema di diritti scolastici - dicono - non a ogni bambino vengono destinati gli stessi fondi, però tutte le famiglie pagano le tasse. Ecco perché anche dalle scuole si è alzato il grido 'siamo tutti uguali'".(ANSA).

13:24Calcio: Sassuolo, esonerato Bucchi ecco Iachini

(ANSA) - SASSUOLO (MODENA), 27 NOV - Cristian Bucchi non è più l'allenatore del Sassuolo. Stamani la società ha comunicato di aver "sollevato il mister dall'incarico di allenatore della prima squadra". Nel ringraziare Bucchi la società non ha ancora annunciato il nuovo allenatore che sarà comunque Giuseppe Iachini, contattato ieri dal Sassuolo. Fatale a Bucchi la sconfitta in casa di sabato scorso nello scontro diretto con il Verona Iachini sarà annunciato nelle prossime ore e nel pomeriggio dovrebbe guidare il primo allenamento al Ricci di Sassuolo. Debutto previsto mercoledì in casa contro il Bari in Coppa Italia.

13:19Doping: Russia a Cio, tutelare atleti

(ANSA) - MOSCA, 27 NOV - Le decisioni prese dal Comitato Olimpico Internazionale (Cio) per privare un certo numero di atleti russi delle medaglie vinte ai Giochi Olimpici di Sochi dovrebbero essere valutate "attentamente" e "con calma". Così il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. "La cosa principale - ha aggiunto - è che in futuro siano adottate misure risolute e attive per proteggere gli interessi legittimi dei nostri atleti, in conformità con la legge e in piena cooperazione con le organizzazioni sportive internazionali". Così la Tass.

13:16Camera: allestito spazio per lobbisti in vista della manovra

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - A partire dal 28 novembre la Camera in vista della sessione di bilancio destinerà in via sperimentale un locale del piano Aula di Montecitorio, vicino alla Galleria dei Presidenti, all'attività dei rappresentanti di interessi iscritti nell'apposito registro, recentemente istituito dall' ufficio di Presidenza. L'allestimento dello spazio, realizzato senza alcuna spesa per il bilancio della Camera, prevede - si apprende da fonti di Montecitorio - la possibilità di seguire i lavori della sessione con il circuito chiuso, la web tv e il canale sat della Camera, postazioni informatiche.