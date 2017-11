Ultima ora

14:17Figc: Malagò, valutazione Coni coraggiosa

(ANSA) - MESAGNE (BRINDISI), 27 NOV - "Non lo so, non lo posso sapere, stanno in riunione in Lega". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha risposto a Mesagne ad una domanda di giornalisti sul possibile commissariamento della Figc. "Le cose che dovevamo dire le abbiamo dette. Sta a loro affrontare questo problema. Noi abbiamo fatto una valutazione onesta, coraggiosa, penso anche sacrosanta. E' giusto che all'interno delle componenti, in questo caso della Lega di A, facciano le loro valutazioni. E' giusto rispettare le questioni democratiche. Non c'è un problema solo nel calcio, anche in qualche altro sport. Il calcio - ha proseguito Malagò - è quello che coinvolge tutti, soprattutto a livello mediatico. Motivo per cui la ferita è più importante".

14:16Ventenne ucciso a Modena, tre minorenni fermati

(ANSA) - MODENA, 27 NOV - Tre minorenni sono stati fermati, due a Prato e uno a Modena, per l'omicidio del 20enne trovato all'interno di una valigia in un appartamento di Piazza Dante, nel centro della città emiliana, sabato pomeriggio. Mentre le ricerche continuano per catturare gli altri due che potrebbero aver partecipato al delitto, filtra come movente la sfera sessuale. "Indaghiamo per omicidio aggravato pluriaggravato. Tre minorenni sono stati fermati. Due a Prato è una Modena. Altre due persone, non sappiamo se minorenni o maggiorenni, sono ricercate", dice il procuratore di Modena Lucia Musti che spiega gli ultimi sviluppi legati all'omicidio del 20enne cinese: "Il movente è di natura sessuale, nel senso che la vittima era legata a uno dei cinque". (ANSA).

14:13Coni: Malagò taekwondo tra eccellenze sport insospettabili

(ANSA) - MESAGNE (BRINDISI), 27 NOV - "Domani faremo la prima giunta della storia del Coni qui in Puglia, per cui oggi siamo felici, con tutta la mia squadra, di dare una testimonianza. In Italia ci sono queste eccellenze nello sport insospettabili". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a Mesagne dove insieme al campione olimpico di taekwondo Carlo Molfetta, ha visitato la palestra AS Marzial e l'Istituto tecnico Epifanio Ferdinando per incontrare Vito Dell'Aquila, neo campione europeo junior di taekwondo nella categoria -55 kg. "Mi viene da pensare a Jesi, a quello che hanno fatto con la scherma, col fioretto - ha proseguito - e ad altre realtà".

14:09Corpo donna russa morta a Bologna sarà ibernato a Mosca

(ANSA) - BOLOGNA, 27 NOV - Il corpo di Galina Riabinina, 65enne russa scomparsa quest'estate a Bologna, verrà ibernato dalla Kriorus, società russa che, unica in Europa, offre questo genere di servizio. Stamattina nella camera ardente del cimitero di Bologna si sono concluse le operazioni sulla salma (chiusura del feretro e trasporto verso l'aeroporto), che è partita a mezzogiorno dal 'Marconi' con destinazione Mosca, dove la donna sarà ibernata. A occuparsi del trattamento di iniziale conservazione del corpo della Riabinina è stata l'agenzia di onoranze funebri di Filippo Polistena, sede a Mirandola (Modena) e succursale a Vibo Valentia, vettore della Kriorus per quanto riguarda l'Italia. Quello della russa è il primo caso di richiesta di crioconservazione in Emilia-Romagna, il terzo in tutta Italia. Il costo dell'operazione s'aggira fra i 5 e i 7 mila euro (ibernazione esclusa). "Il processo di crioconservazione in Italia si sta evolvendo - spiega Polistena - e le richieste per il processo sono in continua crescita". (ANSA).

14:08Uccide ex compagno: disposta autopsia su vittima

(ANSA) - MONZA, 27 NOV - È stata disposta l'autopsia sul corpo di Marco Benzi, il 43enne pregiudicato ucciso a martellate sabato a mezzogiorno dalla ex compagna Sabrina Amico, 37 anni, nella loro casa di Cogliate (Monza). La Procura di Monza ha disposto inoltre accertamenti sullo stato psichico della 37enne, arrestata nell'immediatezza dei fatti, oltre che approfondite verifiche sui sospetti di presunti "atteggiamenti morbosi" della vittima sui figli della donna, avanzati dalla stessa Amico. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, sulla vicenda indagano i carabinieri di Desio (Monza), dopo due anni di relazione Amico aveva deciso di interrompere il rapporto con Benzi perché credeva che l'uomo avesse ripreso ad assumere stupefacenti (pare ne facesse uso in passato), e per alcuni presunti atteggiamenti del 43enne nei confronti dei figli della donna.

14:01Calcio: gol non dato a Messi, polemica in Spagna

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Un altro scandalo" (Mundo Deportivo). "Nemmeno così possono col Barça" (Sport). "VARgogna" (L'Esportiu). "Polemica e Liga. Si ravviva il dibattito sul Var" (As). "Tutto il mondo ha visto meno chi doveva" (El Pais). Sono questi alcuni dei titoli dei giornali spagnoli dopo l'incredibile errore dell'arbitro Ignacio Iglesias Villanueva e i suoi collaboratori, che non hanno convalidato una rete segnata da Messi, con il pallone che, come hanno evidenziato tutti i filmati, aveva completamente marcato la linea di porta. Un gol-fantasma, quindi non dato, come quello segnato dall'inglese Lampard ai Mondiali del 2010. Ma nel frattempo sono arrivati il sistema 'occhio di falco' e la Var, che però nel campionato spagnolo non vengono utilizzati. Da qui le polemiche, con accuse di 'oscurantismo' verso i dirigenti del calcio spagnolo, poco inclini a dare il via libera all'utilizzo della tecnologia. Intanto ci ha rimesso il Barcellona, che comunque dopo l'1-1 di ieri a Valencia rimane al comando della Liga.

13:49Crotonese ucciso nel Reggiano, indagini alla Dda

(ANSA) - BOLOGNA, 27 NOV - Le indagini sull'omicidio di venerdì a Reggiolo (Reggio Emilia), dove Francesco Citro, 31enne autista crotonese incensurato, è stato assassinato a colpi di pistola sulla porta di casa, passeranno alla Dda. Nel pomeriggio a Bologna è previsto un incontro tra il procuratore Giuseppe Amato, coordinatore della direzione distrettuale antimafia, il Pm Stefano Orsi, sempre della Dda e il sostituto procuratore di Reggio Emilia, Valentina Salvi, per fare un punto investigativo. Presumibilmente il fascicolo verrà poi trattenuto dalla Dda, che lavorerà comunque insieme agli inquirenti reggiani, per approfondire un delitto che ha ancora diversi punti da chiarire. (ANSA).