Ultima ora

15:28Calcio: Inter, solo un risentimento per Vecino

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Solo un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra per Matias Vecino che quindi sarà a disposizione per la partita contro la Juventus. Il centrocampista dell'Inter si era infortunato nella ripresa della partita contro il Cagliari di sabato sera e oggi ha svolto gli esami di controllo. Si è deciso per un lavoro personalizzato, mentre le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno. Il tecnico Luciano Spalletti potrebbe decidere di non rischiarlo per la partita contro il Chievo di domenica ma il giocatore sarà a disposizione per il match del 9 dicembre contro la Juventus.

15:21Anonimo segnala resti umani in zona industriale a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 27 NOV - "In un terreno di Macchiereddu ci sono i resti di una persona scomparsa molti anni fa". Questo il tenore della segnalazione anonima ricevuta oggi dai carabinieri del comando provinciale di Cagliari. L'informazione farebbe riferimento a un uomo sparito decine di anni fa nel capoluogo sardo. I militari hanno avviato gli accertamenti in tutto l'agglomerato industriale di Macchiareddu, nel comune di Assemini, ma al momento non hanno trovato riscontro alla segnalazione. Tra i 'gialli' irrisolti in Sardegna, spicca la misteriosa scomparsa negli anni '80 dell'avvocato cagliaritano Gianfranco Manuella. Tutto ebbe inizio il 22 aprile 1981. Sulle prime, gli inquirenti seguirono una pista di traffici illeciti legati alla base Nato di Decimomannu, poi vi fu una svolta improvvisa, grazie alle dichiarazione di un "pentito": Sergio Piras. Furono lui e altri "pentiti" (Pino Pesarin e Marco Marroccu) - forse indirizzati da qualcuno - ad affermare che l'avvocato era stato assassinato e a collegare questo episodio all'omicidio di Giovanni Battista Marongiu, pregiudicato, e a grossi traffici di droga in cui sia lui che Manuella sarebbero stati coinvolti. Da queste pesanti dichiarazioni si originò una spirale infernale che trascinò nel suo vortice decine e decine di cittadini, alcuni già noti alle autorità giudiziarie, altri assolutamente incensurati, tra i quali quattro avvocati: Giampaolo Secci, Aldo Marongiu, Sergio Viana e Giuseppe 'Bepi' Podda. Quattro professionisti che si ritrovarono improvvisamente "dall'altra parte", chiamati a difendersi da accuse gravissime: traffico di stupefacenti, associazione per delinquere e omicidio. Ci vollero poco meno di due anni (dal 2 dicembre 1981 all'8 ottobre 1983), trascorsi in isolamento in carcere, e 103 udienze perché si arrivasse alla sentenza di primo grado, con cui furono assolti da tutte le accuse. Ma la scomparsa di Manuella resta tuttora avvolta nel mistero e tra le possibili spiegazioni c'è anche la sparizione volontaria.(ANSA).

15:13Calcio: Coppa Italia, Torino-Carpi a Illuzzi

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Questi gli arbitri che dirigeranno le partite valide per il quarto turno eliminatorio di Coppa Italia: Cagliari-Pordenone (28/11 h.15): Piscopo; Spal-Cittadella (28/11 h.18): Marini; Sampdoria-Pescara (28/11 h.21): Fourneau; Sassuolo-Bari (29/11 h.15): Pillitteri; Chievo-Verona (29/11 h.18): Mariani; Torino-Carpi (29/11 h.21): Illuzzi; Udinese-Perugia (30/11 h.18): Nasca; Genoa-Crotone (30/11 h.21): Manganiello.

15:11Omicidio in Barbagia nel ’74: difesa, assolvere Mesina

(ANSA) - SASSARI, 27 NOV - Si conoscerà mercoledì 6 dicembre la sentenza della Corte d'appello di Sassari per il processo che vede Graziano Mesina imputato come mandante dell'omicidio di Santino Gungui, ucciso a fucilate la notte tra il 24 e 25 dicembre del 1974 a Mamoiada (Nuoro). Nell'udienza di questa mattina, davanti alla Corte presieduta da Mariano Brianda, le avvocate della difesa Beatrice Goddi e Maria Luisa Venier hanno chiesto per Mesina (assente in aula) la conferma della sentenza di primo grado, ovvero l'assoluzione. "Graziano Mesina è già stato punito per gli errori che ha fatto", ha detto l'avvocata Goddi chiudendo il suo intervento. La difesa ha contestato le conclusioni con cui il procuratore generale Giorgio Bocciarelli aveva chiesto di ribaltare la sentenza di primo grado e condannare Mesina all'ergastolo. Secondo le tesi della difesa, le conversazioni fra l'ex primula rossa del banditismo sardo, ora detenuto nel carcere nuorese di Badu 'e Carrus, e il suo autista e factotum Giovanni Filindeu, non sarebbero una prova del coinvolgimento di Mesina nell'uccisione di Gungui. Anzi quelle frasi pronunciate durante uno spostamento in auto in Gallura proverebbero il contrario. "Non c'è un quadro indiziario completo e prendendo in esame gli elementi certi del processo non esistono neanche indizi che possano condurre Mesina ai reati di cui è accusato", ha spiegato l'avv. Goddi, sostenendo come ipotesi percorribile per quel delitto la faida esistente all'epoca fra i Gungui e un'altra famiglia di Mamoiada. Secondo le ricostruzioni portate in aula dalla difesa citando le dichiarazioni rilasciate agli inquirenti dalle sorelle di Santino Gungui, Clelia e Isabella, il fratello sarebbe stato ucciso da due compaesani perché si era immischiato, come intermediario, nel sequestro del cagliaritano Puccio Carta, rapito nel marzo 1974 e mai tornato a casa. "In questo processo manca la prova del mandato omicidiario", ha concluso l'avv. Venier.(ANSA).

15:02Presidente Consulta incontra ragazzi della Terra dei fuochi

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Il Presidente della Corte Costituzionale, Paolo Grossi, incontra i ragazzi della "Terra dei fuochi". Mercoledì prossimo, 29 novembre, alle 10 presso il teatro "Gelsomino" di Afragola (Napoli), Grossi terrà infatti una lezione sul tema "Principi costituzionali e legalità" e ad ascoltarlo ci saranno le rappresentanze degli studenti di 43 scuole - elementari, medie e medie superiori - del territorio limitrofo. Al termine, il Presidente Grossi risponderà alle domande che i ragazzi vorranno rivolgergli sui temi della giustizia e della legalità, particolarmente avvertiti nella cintura a nord di Napoli, conosciuta anche come "Terra dei fuochi". L'incontro è stato promosso e organizzato dall'Associazione "Vento di legalità", un movimento di solidarietà e sensibilità sociale fondato da Caterina Viola. Saranno presenti per un saluto, oltre al sindaco di Afragola, Domenico Tuccillo, il primo Presidente della Corte di Appello di Napoli Giuseppe De Carolis Di Prossedi, il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli Luigi Riello, la Presidente del Tribunale di Napoli nord Elisabetta Garzo, il Procuratore della Repubblica di Napoli nord Francesco Greco, il Presidente del Tribunale di Napoli Ettore Ferrara, il Procuratore della Repubblica di Napoli Giovanni Melillo. (ANSA).

15:00Calcio: Serie C, penalizzazione per 5 club

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ha sanzionato 5 società di Serie C per violazioni Covisoc: penalizzazione di 3 punti in classifica per l'Akragas, penalizzazione di 2 punti per l'Arezzo e di 1 punto per Santarcangelo, Matera e Fidelis Andria. Inibizioni anche per i rispettivi dirigenti. Sempre in merito a violazioni Covisoc, il TFN ha accolto il deferimento del Procuratore Federale, infliggendo l'inibizione di 10 mesi ad Antonio Caliendo, all'epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante del Modena, e disponendo la penalizzazione di 5 punti in classifica da scontarsi qualora la società emiliana si iscriva a un qualsiasi campionato organizzato dalla Figc. Dichiarato inammissibile il ricorso della Vibonese: la società calabrese, retrocessa sul campo nella stagione 2016-2017 dopo la sconfitta nei play out con il Catanzaro, a seguito della richiesta esclusione del Messina, aveva chiesto di essere reintegrata in organico essendo la prima squadra esclusa dal campionato.

14:48Gentiloni, commercio Italia-Africa 34mld, può crescere molto

(ANSA) - LUANDA, 27 NOV - "Abbiamo un interscambio di 34 miliardi di euro con l'Africa: può crescere molto, l'Italia l'anno scorso con oltre 12 miliardi è stato il terzo investitore mondiale e il primo europeo nell'Africa subsahariana". Lo dice il presidente de Consiglio Paolo Gentiloni in conferenza stampa a Luanda con il presidente angolano Joao Lourenco. "Serve il coinvolgimento dell'Ue e la cooperazione, ma dobbiamo coinvolgere investimenti pubblici e privati per il futuro dell'Africa", aggiunge.