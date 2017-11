Ultima ora

15:59Calcio: al via assemblea Lega A su diritti tv e governance

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Terminati i confronti informali fra i club, è iniziata poco prima delle 14 l'assemblea della Lega Serie A inizialmente prevista alle 11 e poi posticipata alle 13. Sono tutti presenti i venti club, la riunione è presieduta dal commissario Carlo Tavecchio. Secondo quanto filtra, si segue l'ordine del giorno che prevede l'esame del canale della Lega, il bando per la vendita in Italia dei diritti tv del triennio 2018-21, e infine l'elezione del presidente, dell'amministratore delegato e delle altre cariche, che però slitterà con ogni probabilità.

15:56Calcio:Hamsik, sfida con Juve non sarà decisiva per scudetto

(ANSA) - NAPOLI, 25 NOV - ''La sfida con la Juve? Sicuramente non sarà decisiva per lo scudetto. Ci sono ancora molte partite da giocare fino al termine della stagione. D'altra parte, è inutile parlare di cosa rappresenti una partita contro la Juve per i tifosi del Napoli''. Marek Hamsik, all'indomani della vittoria con l'Udinese, commenta sul proprio sito il significato della sfida di venerdì sera al San Paolo con i campioni d'Italia ed anche il nuovo successo del Napoli. ''La partita giocata dopo una gara in Champions - osserva lo slovacco - è sempre impegnativa, così è stato con l'Udinese. Penso che la nostra vittoria sia stata meritata. Non abbiamo giocato al meglio, ma abbiamo giocato da squadra ed ottenuto i tre punti''. ''E' stata una vittoria molto importante. Il suo vero, grande valore - conclude Hamsik - può essere compreso solo alla fine del campionato''.

15:55Montella ‘allenare Milan è stato onore, auguri a Rino’

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - "Allenare il Milan è stato un onore, lavorare con questo gruppo ancor di più. Ringrazio i tifosi per il loro sostegno, Fassone e Mirabelli per l'opportunità e il mio staff che mi ha supportato in ogni momento. Auguro a Rino di riportare il Milan dove merita". Con questo messaggio su Twitter Vincenzo Montella ha salutato il mondo rossonero nel giorno del proprio esonero, riservando un augurio al suo successore, Rino Gattuso.

15:53Calcio: Higuain sarà operato a mano, salterà Napoli

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - Gonzalo Higuain sarà operato tra oggi e domani, in una clinica torinese, per la lesione alla mano sinistra. Lo ha confermato la società bianconera senza dare altri dettagli, che saranno forniti nel pomeriggio. Da quanto è trapelato, tuttavia, l'attaccante argentino avrebbe riportato la frattura del metacarpo ed è praticamente certa la sua assenza venerdì nel match-clou al San Paolo contro il Napoli.

15:40Calcio: Berlusconi, in bocca al lupo a Gattuso

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Ho avuto una lunga, affettuosa e cordiale telefonata con il mio vecchio guerriero Rino Gattuso. In bocca al lupo. Forza Rino! E...naturalmente, Forza Milan!". Lo scrive su Twitter Silvio Berlusconi.

15:32Doping: udienza Lucioni al Tna il 18 dicembre

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Si terrà il 18 dicembre alle ore 12, innanzi alla Prima Sezione del Tribunale nazionale antidoping di Nado Italia, l'udienza relativa al processo a carico del capitano del Benevento Fabio Lucioni, che dovrà rispondere della positività al clostebol. A quanto si apprende, per lui la Procura antidoping di Nado Italia ha chiesto un anno di squalifica, mentre per il medico sociale, Walter Giorgione, che sarà ascoltato subito dopo Lucioni, la richiesta è di 4 anni di inibizione.

15:28Calcio: Inter, solo un risentimento per Vecino

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Solo un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra per Matias Vecino che quindi sarà a disposizione per la partita contro la Juventus. Il centrocampista dell'Inter si era infortunato nella ripresa della partita contro il Cagliari di sabato sera e oggi ha svolto gli esami di controllo. Si è deciso per un lavoro personalizzato, mentre le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno. Il tecnico Luciano Spalletti potrebbe decidere di non rischiarlo per la partita contro il Chievo di domenica ma il giocatore sarà a disposizione per il match del 9 dicembre contro la Juventus.