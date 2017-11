Ultima ora

18:21Calcio: Montella, aspettative troppo alte

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "E' sempre colpa dell'allenatore, in questo caso e' solo colpa dell'allenatore se non sono rispettati gli obiettivi, secondo me nell'immediato..." Cosi' Vincenzo Montella commenta amaro a Sky il suo esonero dal Milan. "All'inizio si sono alzate un po' troppo le aspettative, e in questo abbiamo sbagliato tutti. Ma per la parte tecnica la colpa è mia", ha detto l'allenatore, sottolineando anche "le soddisfazioni personali, come la Supercoppa, l'Europa ritrovata dopo diversi anni, la qualificazione dal primo turno che mancava da 10 anni. Sono dispiaciuto - ha aggiunto Montella - soprattutto per la tempistica. La squadra mi seguiva, stava crescendo. Dopo le difficoltà e le incomprensioni iniziali andava meglio. Ma va accettato, il calcio e' cosi', alle volte paghi per errori di pochi centimetri". Infine gli auguri a Gattuso: "E' una persona leale, un amico, di lui ci si può fidare".

18:13Cuba: morto Armando Hart, dirigente storico del PCC

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Armando Hart, ideologo vicino a Fidel Castro dirigente storico della rivoluzione cubana e più volte ministro, è morto domenica a L'Avana a 87 anni. "L'eccezionale combattente rivoluzionario", scrive il quotidiano dell'isola Juventud Rebelde, è deceduto a causa di un'insufficienza respiratoria. L'uomo aveva infatti problemi di salute e si muoveva su una sedia a rotelle. Hart era avvocato di professione ed è stato dirigente del Movimento del 26 luglio guidato da Fidel Castro. È stato Ministro della Pubblica Istruzione (1959-65) e della Cultura (1976-97). Ha diretto con successo la campagna di alfabetizzazione del 1961 a Cuba, e a lui sono attribuiti i risultati positivi nel campo dell'istruzione sull'isola nei primi anni della rivoluzione. Il dirigente cubano è stato inoltre membro del Comitato centrale e dell'Ufficio politico del partito comunista.

18:12Calcio: Napoli-Juventus, Gomorra anticipa on demand

(ANSA) NAPOLI, 27 NOV - I prossimi due episodi di 'Gomorra La Serie' saranno messi a disposizione da Sky sulla piattaforma on demand già venerdì mattina per venire incontro ai tifosi del Napoli, vista la concomitanza serale con Napoli-Juventus, in programma venerdì al San Paolo. Lo ha reso noto Salvatore Esposito, l'attore che interpreta Genny Savastano nella celebre serie di Sky. "In molti - scrive su Facebook - mi hanno chiesto come fare per ovviare al fatto che venerdì 1 Dicembre sono in contemporanea Napoli-Juve e gli episodi di Gomorra3. Ecco allora la soluzione appena arrivata da Sky Italia, gli episodi 5 e 6 verranno caricati già dal venerdì mattina sull' on demand così chi vuole potrà vedere entrambe le cose, lasciando comunque invariato quello che è il normale palinsesto".

17:59Terremoto: sindaci su sicurezza A24-A25, non lasciateci soli

(ANSA) - L'AQUILA, 27 NOV - "Non lasciateci soli": è l' appello formulato dai sindaci dell'Aquila, Pierluigi Biondi, di Avezzano, Gabriele De Angelis, e di Sulmona, Anna Maria Casini, al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dopo l' annuncio da parte della concessionaria Strada dei Parchi sul rischio di blocco dei cantieri per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25, che collegano l'Abruzzo al Lazio. Un rischio stop dei lavori dovuto al fatto che i fondi per la sicurezza "non saranno disponibili prima della prossima primavera". Nei giorni scorsi era stato l'ad di Strada dei Parchi, Cesare Ramadori, in una lettera al ministero, a chiedere "con urgenza" lo sblocco dei 57 milioni e 736 mila euro mancanti al completamento dell'intervento, in particolare sui viadotti, "reso improcrastinabile dall'allarme scattato dopo i terremoti del centro Italia, seguito a quello dell'Aquila del 2009". Il costo complessivo dei lavori è di 111 milioni e 750 mila euro. "Si prospetta un inverno particolarmente difficile per le nostre zone già messe a dura prova dal terremoto - affermano i primi cittadini che parlano anche a nome di altri sindaci - queste autostrade sono per noi l'unico collegamento con il Lazio e le altre zone del centro Italia, saperle insicure non rasserena noi né tantomeno in nostri cittadini". Per quanto riguarda le risorse, si tratta di fondi europei che saranno disponibili solo dal 2021. Per questo è partita la richiesta urgente al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che ne aveva garantito, secondo Strada dei Parchi, un anticipo tramite la Cassa Depositi e Prestiti. (ANSA).

17:56Calcio: Collina, arbitri contino pure su di me

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Per il mondo arbitrale io ci sono sempre, se serve un aiuto". Lo dice Pierluigi Collina, capo degli arbitri Fifa, nei giorni del seminario per i migliori 36 direttori di gara al mondo ad Abu Dhabi, in preparazione al Mondiale 2018. Mentre in Italia il suo nome è comparso come possibile candidato alla futura guida della Figc, Collina ha fatto il punto della preparazione arbitrale al sito Fifa. Dal quale viene sottolineato come l'italiano abbia vinto per sei anni, dal 1998 al 2003, il premio di arbitro n.1 del mondo, e che così com'era meticoloso quando calpestava i terreni di gioco lo è adesso da dirigente. "Il mondo degli arbitri può contare su di me - spiega Collina -, ed è per me un grande privilegio ricoprire il ruolo che occupo attualmente. Ora il mio scopo è preparare al meglio, assieme a Massimo Busacca, gli arbitri per il Mondiale per club e per quello dell'anno prossimo in Russia. Ancora sogno di poter arbitrare delle partite - rivela - ma devo accettare che quella parte della mia vita è finita".

17:47Siria: tv, oltre 80 uccisi in raid aerei in 24 ore

(ANSAmed) - BEIRUT, 27 NOV - Oltre 80 persone, in maggioranza civili, sono state uccise da bombardamenti che si ritiene compiuti da aerei russi e governativi in Siria nelle ultime 24 ore, secondo la televisione panaraba Al Jazeera. In particolare, nella provincia orientale di Dayr az Zor, secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus), almeno 53 persone sono morte ieri a causa di raid russi - che Mosca smentisce - contro un'area controllata dall'Isis che hanno colpito abitazioni civili nel villaggio di Al Shafah.

17:47Calcio: Juventus, Higuain oggi operato

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - Con Higuain in attesa dell'operazione alla mano sinistra, che dovrebbe essere eseguita già oggi pomeriggio, la Juventus ha iniziato a Vinovo la preparazione per lo scontro diretto di venerdì a Napoli. E' rimasto a riposo Lichtsteiner, bloccato da un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, mentre hanno svolto lavoro differenziato Cuadrado, Bernardeschi e Chiellini.