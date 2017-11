Ultima ora

17:35Ue: a Cesena foto sull’Europa e sulla sfida migratoria

(ANSA) - CESENA, 27 NOV - "La sfida europea tra solidarietà e stato di diritto. L'Europa e la sfida migratoria". E' la mostra fotografica voluta dal Dipartimento per le Politiche Europee in collaborazione con l'ANSA, inaugurata nella sala del Palazzo Comunale alla presenza di Sandro Gozi sottosegretario alla presidenza del Consiglio per gli Affari Europei e del sindaco di Cesena Paolo Lucchi e presenti anche alunni dell'Iti 'Blaise Pascal' e del Liceo Linguistico 'Ilaria Alpi'. Una rassegna che tratta 60 anni di storia sulla piattaforma digitale Europa=Noi. "Offre ai docenti di scuole primarie e secondarie - osserva Gozi - strumenti didattici multimediali per svolgere lezioni, laboratori didattici, test e giochi interattivi e favorire momenti di interazione e riflessione sui principali temi dell'Unione Europea: storia, valori, istituzioni. Diritti e doveri connessi alla cittadinanza europea e opportunità che derivano dall'essere parte dell'Unione". Rivolto ai ragazzi, il primo cittadino di Cesena ha poi aggiunto che "gli strumenti didattici attirano l'attenzione e stimolano la curiosità grazie a una animazione grafica e accattivante e un linguaggio giovanile adatto alle diverse età degli studenti. Ottomila docenti utilizzano la piattaforma digitale". La mostra itinerante - è già stata tra l'altro a Roma e Milano - resterà a Cesena, con ingresso gratuito, fino a giovedì 30 novembre con ingresso libero al mattino e al pomeriggio.

17:25Scajola:il 22 gennaio Berlusconi chiamato a deporre a Reggio

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 27 NOV - Silvio Berlusconi é stato chiamato a deporre il prossimo 22 gennaio al processo in corso a Reggio Calabria all'ex ministro dell'Interno Claudio Scajola ed alla moglie di Amedeo Matacena, Chiara Rizzo, per procurata inosservanza della pena aggravata dall'avere favorito un'associazione mafiosa dello stesso Matacena. La data è stata fissata dai giudici del Tribunale. "Avevamo intuito - ha detto il legale della Rizzo, Bonaventura Candido - che il pm avesse idea di approfondire un eventuale coinvolgimento della politica nell'organizzazione di trasferimenti di personaggi in Libano. Per questo avevamo citato Berlusconi e per approfondire il tema della mancata candidatura di Matacena nel 2001. Avevamo intenzione di rinunciare alla deposizione perché i temi sono stati esauditi. Il pm però si è opposto". "Berlusconi - ha detto il procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo - era tra i testi della difesa e per tale ragione è necessario ascoltarlo per evitare la prossimità della campagna elettorale".

17:24Di Maio, Gallitelli già ammazzato politicamente

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Secondo il candidato premier del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, "il centrodestra ha già cominciato a litigare: non hanno avuto tempo di nominare il candidato premier, il generale Gallitelli, che lo hanno ammazzato politicamente". E' quanto Di Maio ha detto al termine di un incontro in Confcommercio a Milano. "A sentire Salvini - ha proseguito - il generale è già stato affossato" quando il leader leghista "ha detto che non ci sono nomi di ministri o candidati premier e, allo stesso tempo, non ne sapeva nulla". Per Di Maio, quindi, l'ipotesi di candidatura dell'ex comandate generale dell'Arma dei Carabinieri è stata un "totonomine, tanto che non c'e' consenso nella coalizione: è un candidato che non esiste

17:19Elezioni: Di Maio avvia tour, sarà “rally” elettorale

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Da oggi 3 mesi di Rally in tutta Italia per andare al governo del Paese". Così il candidato premier M5s Luigi Di Maio sul blog di Grillo dove spiega: "Non sarà un semplice tour, sarà un rally!". Il Rally, spiega, "è il ritratto perfetto del viaggio che ci aspetta. Lo vivrò così, col piede sull'acceleratore per sfruttare al massimo questi cento giorni o poco più che ci separano dal giorno del voto. Insieme a me ci sarà anche Alessandro Di Battista in pole position, assieme ai nostri portavoce di tutta Italia".

17:05Terzo Valico, al lavoro la seconda fresa

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - Sono due le frese che stanno scavando tra Piemonte e Liguria per realizzare il Terzo Valico ferroviario. L'avanzamento dei lavori è stato illustrato oggi, nel cantiere di Arquata Scrivia (Alessandria) ai presidenti delle Regioni Piemonte, Sergio Chiamparino, e Liguria, Giovanni Toti dal commissario di governo Iolanda Romano e dall'a.d. di Rfi, Maurizio Gentile. "E' un'opera che si sta realizzando con un'attenzione particolare e con grande rigore anche nei controlli ambientali. E stiamo recuperando il tempo perduto". Così il presidente della Regione Piemonte, ha spiegato Chiamparino. "Il Terzo Valico ferroviario - ha affermato Toti - è un'opera che interessa tutto il Paese, che viene considerata strategica da tutte le forze politiche ed è condivisa nella sostanza. Farà volare il nord-ovest, che resta la locomotiva dell'economia italiana".

17:05Calcio: Pescara, lesione al crociato per Andrea Palazzi

(ANSA) - PESCARA, 27 NOV - Brutte notizie per il centrocampista del Pescara Andrea Palazzi infortunatosi sabato scorso nella trasferta contro lo Spezia. Il giocatore, costretto a lasciare il ritiro ligure, dove i biancazzurri stanno preparando la partita di Coppa Italia di domani sera a Genova con la Sampdoria, si è infatti sottoposto questa mattina a visita specialistica e ad esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione al legamento crociato anteriore e menisco esterno del ginocchio destro. Per il giocatore si renderà necessario l'intervento chirurgico. Sarà operato in settimana a Milano. Andrea Palazzi (centrocampista, '96, ex Pro Vercelli) è un giocatore di proprietà dell'Inter che lo ha ceduto a titolo temporaneo ai biancazzurri. Il giocatore è legato alla società nerazzurra fino al 30 giugno 2021.

16:58Stupratore seriale: chiesto giudizio immediato per romeno

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Richiesta di giudizio immediato per Cristi Popa, il venticinquenne di origine romena che nello scorso settembre seminò il panico sulla via Salaria, una delle principali arterie della capitale, picchiando, rapinando e violentando tre prostitute e a Villa Borghese, dove una tedesca di 57 anni senza fissa dimora fu violentata, derubata e legata ad un albero. A sollecitare il processo, affinché risponda di violenza sessuale, sequestro di persona, rapina e lesioni, i pm Silvia Santucci e Claudia Alberti che, dietro il coordinamento del procuratore aggiunto Maria Monteleone, hanno curato gli accertamenti. L'indagato potrebbe chiedere di essere giudicato con il rito abbreviato.