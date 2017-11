Ultima ora

17:56Calcio: Collina, arbitri contino pure su di me

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Per il mondo arbitrale io ci sono sempre, se serve un aiuto". Lo dice Pierluigi Collina, capo degli arbitri Fifa, nei giorni del seminario per i migliori 36 direttori di gara al mondo ad Abu Dhabi, in preparazione al Mondiale 2018. Mentre in Italia il suo nome è comparso come possibile candidato alla futura guida della Figc, Collina ha fatto il punto della preparazione arbitrale al sito Fifa. Dal quale viene sottolineato come l'italiano abbia vinto per sei anni, dal 1998 al 2003, il premio di arbitro n.1 del mondo, e che così com'era meticoloso quando calpestava i terreni di gioco lo è adesso da dirigente. "Il mondo degli arbitri può contare su di me - spiega Collina -, ed è per me un grande privilegio ricoprire il ruolo che occupo attualmente. Ora il mio scopo è preparare al meglio, assieme a Massimo Busacca, gli arbitri per il Mondiale per club e per quello dell'anno prossimo in Russia. Ancora sogno di poter arbitrare delle partite - rivela - ma devo accettare che quella parte della mia vita è finita".

17:47Siria: tv, oltre 80 uccisi in raid aerei in 24 ore

(ANSAmed) - BEIRUT, 27 NOV - Oltre 80 persone, in maggioranza civili, sono state uccise da bombardamenti che si ritiene compiuti da aerei russi e governativi in Siria nelle ultime 24 ore, secondo la televisione panaraba Al Jazeera. In particolare, nella provincia orientale di Dayr az Zor, secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus), almeno 53 persone sono morte ieri a causa di raid russi - che Mosca smentisce - contro un'area controllata dall'Isis che hanno colpito abitazioni civili nel villaggio di Al Shafah.

17:47Calcio: Juventus, Higuain oggi operato

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - Con Higuain in attesa dell'operazione alla mano sinistra, che dovrebbe essere eseguita già oggi pomeriggio, la Juventus ha iniziato a Vinovo la preparazione per lo scontro diretto di venerdì a Napoli. E' rimasto a riposo Lichtsteiner, bloccato da un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, mentre hanno svolto lavoro differenziato Cuadrado, Bernardeschi e Chiellini.

17:35Ue: a Cesena foto sull’Europa e sulla sfida migratoria

(ANSA) - CESENA, 27 NOV - "La sfida europea tra solidarietà e stato di diritto. L'Europa e la sfida migratoria". E' la mostra fotografica voluta dal Dipartimento per le Politiche Europee in collaborazione con l'ANSA, inaugurata nella sala del Palazzo Comunale alla presenza di Sandro Gozi sottosegretario alla presidenza del Consiglio per gli Affari Europei e del sindaco di Cesena Paolo Lucchi e presenti anche alunni dell'Iti 'Blaise Pascal' e del Liceo Linguistico 'Ilaria Alpi'. Una rassegna che tratta 60 anni di storia sulla piattaforma digitale Europa=Noi. "Offre ai docenti di scuole primarie e secondarie - osserva Gozi - strumenti didattici multimediali per svolgere lezioni, laboratori didattici, test e giochi interattivi e favorire momenti di interazione e riflessione sui principali temi dell'Unione Europea: storia, valori, istituzioni. Diritti e doveri connessi alla cittadinanza europea e opportunità che derivano dall'essere parte dell'Unione". Rivolto ai ragazzi, il primo cittadino di Cesena ha poi aggiunto che "gli strumenti didattici attirano l'attenzione e stimolano la curiosità grazie a una animazione grafica e accattivante e un linguaggio giovanile adatto alle diverse età degli studenti. Ottomila docenti utilizzano la piattaforma digitale". La mostra itinerante - è già stata tra l'altro a Roma e Milano - resterà a Cesena, con ingresso gratuito, fino a giovedì 30 novembre con ingresso libero al mattino e al pomeriggio.

17:25Scajola:il 22 gennaio Berlusconi chiamato a deporre a Reggio

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 27 NOV - Silvio Berlusconi é stato chiamato a deporre il prossimo 22 gennaio al processo in corso a Reggio Calabria all'ex ministro dell'Interno Claudio Scajola ed alla moglie di Amedeo Matacena, Chiara Rizzo, per procurata inosservanza della pena aggravata dall'avere favorito un'associazione mafiosa dello stesso Matacena. La data è stata fissata dai giudici del Tribunale. "Avevamo intuito - ha detto il legale della Rizzo, Bonaventura Candido - che il pm avesse idea di approfondire un eventuale coinvolgimento della politica nell'organizzazione di trasferimenti di personaggi in Libano. Per questo avevamo citato Berlusconi e per approfondire il tema della mancata candidatura di Matacena nel 2001. Avevamo intenzione di rinunciare alla deposizione perché i temi sono stati esauditi. Il pm però si è opposto". "Berlusconi - ha detto il procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo - era tra i testi della difesa e per tale ragione è necessario ascoltarlo per evitare la prossimità della campagna elettorale".

17:24Di Maio, Gallitelli già ammazzato politicamente

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Secondo il candidato premier del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, "il centrodestra ha già cominciato a litigare: non hanno avuto tempo di nominare il candidato premier, il generale Gallitelli, che lo hanno ammazzato politicamente". E' quanto Di Maio ha detto al termine di un incontro in Confcommercio a Milano. "A sentire Salvini - ha proseguito - il generale è già stato affossato" quando il leader leghista "ha detto che non ci sono nomi di ministri o candidati premier e, allo stesso tempo, non ne sapeva nulla". Per Di Maio, quindi, l'ipotesi di candidatura dell'ex comandate generale dell'Arma dei Carabinieri è stata un "totonomine, tanto che non c'e' consenso nella coalizione: è un candidato che non esiste

17:19Elezioni: Di Maio avvia tour, sarà “rally” elettorale

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Da oggi 3 mesi di Rally in tutta Italia per andare al governo del Paese". Così il candidato premier M5s Luigi Di Maio sul blog di Grillo dove spiega: "Non sarà un semplice tour, sarà un rally!". Il Rally, spiega, "è il ritratto perfetto del viaggio che ci aspetta. Lo vivrò così, col piede sull'acceleratore per sfruttare al massimo questi cento giorni o poco più che ci separano dal giorno del voto. Insieme a me ci sarà anche Alessandro Di Battista in pole position, assieme ai nostri portavoce di tutta Italia".