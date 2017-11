Ultima ora

19:18Boldrini, Rodotà protagonista su diritti-doveri Internet

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Stefano Rodotà, come ultimo contributo alle istituzioni, accettò di coordinare la Commissione Internet, sui diritti e doveri di internet, che ho voluto fortemente. Uno sforzo per trovare un accordo su una dichiarazione, una Carta costituzionale di Internet, e grazie a lui finalizzammo una dichiarazione riconosciuta in Italia e all'estero". Lo ha detto la Presidente della Camera, Laura Boldrini, intervenendo al convengo 'La vita prima delle regole. Idee ed esperienze di Stefano Rodotà', in omaggio dello statista recentemente scomparso. "Il lavoro di quella Commissione sta continuando, cercando di fornire ai giovani gli strumenti per un uso consapevole della rete. Un tema - aggiunge - sempre più di attualità".

19:12Calcio: Spagna, Alaves esonera De Biasi

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - L'Alaves ha esonerato Gianni De Biasi. Lo ha comunicato lo stesso club spagnolo sul proprio sito ufficiale, precisando di aver voluto interrompere la collaborazione con l'ex ct dell'Albania a causa degli ultimi risultati ottenuti. L'Alaves precisa di aver affidato temporaneamente la squadra a Javier Cabello ringraziando De Biasi "per il lavoro svolto fin qui e augurandogli il meglio per la sua vita professionale". L'Alaves è ultimo in classifica con 6 punti, frutto di due vittorie e undici sconfitte.

19:11Premafin: 5 anni a Salvatore Ligresti, aggiotaggio

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Cinque anni di carcere e 100 mila euro di multa per Salvatore Ligresti. Lo ha deciso il Tribunale di Milano che ha condannato anche a 4 anni e 80 mila euro di multa l'ex immobiliarista Giancarlo de Filippo e a 3 anni e 60 mila euro di multa il fiduciario Niccolò Lucchini nell'ambito del processo per una presunta manipolazione del mercato sui titoli Premafin. I giudici hanno anche disposto la confisca delle azioni Unipol Sai già sequestrate e 250 mila euro di risarcimento alla Consob.

19:00Scherma: Daniele Garozzo torna in pedana

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Il campione olimpico di fioretto Daniele Garozzo torna in pedana: è infatti prevista la sua partecipazione nel prossimo fine settimana al Grand Prix di Torino, terza tappa di CdM. Il fiorettista siciliano torna dopo la convalescenza successiva al pneumotorace al polmone che ha scoperto di avere un mese e mezzo fa. A Torino Garozzo sarà in pedana sabato 2 dicembre, nel tabellone principale della prova individuale e nella gara a squadre di domenica 3. Intanto si è preparato prendendo parte della nazionale svoltosi la settimana scorsa. "Sono felicissimo - dice Garozzo -, innanzitutto perché sto bene ed è tutto passato e poi perché posso riprendere le gare regolarmente. Ho recuperato in fretta, e questo mi dà grande serenità. So bene che il mio stato di forma non sarà quello ideale, ma la cosa più importante era rispettare la tabella di marcia e così è stato. Affronterò questa tappa per raccogliere sempre il massimo".

18:48Qualità della vita, Torino perde 5 posizioni ed è 40/a

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - Torino perde cinque posizioni nella classifica sulla qualità della vita stilata ogni anno dal Sole 24 Ore. Il capoluogo piemontese è quarantesima. "Questo clima politico non fa bene alla città e continuare a parlare di declino produce anche questi effetti", commenta l'assessore al Commercio e al Turismo della Città. "In questo momento di difficoltà e con una concorrenza spietata a livello internazionale - aggiunge a margine del Consiglio comunale - dovremmo essere tutti uniti nel dare all'esterno il messaggio di una città che sta lavorando e non continuare a parlare di un declino che non esiste. E lo dimostra il grande interesse che c'è per Torino a livello internazionale". Sacco cita, fra gli esempi, la recente missione a San Pietroburgo e quella a Coventry, con l'Unione Industriale, per realizzare un Manufactoring Technology Center a Torino.(ANSA).

18:46Giuliano Amato, oggi ci vorrebbe più interesse per l’Europa

(ANSA) - BRUXELLES, 27 NOV - Nonostante oggi il dibattito pubblico in Italia sia molto concentrato sulla politica in vista delle elezioni, "l'interesse maggiore dovrebbe essere sull'Europa perché buona parte dei problemi che l'Italia avrà davanti a partire dal 2018 sono problemi che trovano la loro soluzione qua". Lo ha detto il giudice della Corte costituzionale, Giuliano Amato, a un dibattito sulla riforma dei Trattati europei organizzato al parlamento europeo dall'eurodeputata del Pd, Mercedes Bresso. Tra i dossier su cui l'interesse dell'Italia è in prima linea Amato cita la governance dell'eurozona, la spinta perché ci siano modifiche del Fiscal Compact e l'immigrazione. Quanto alla denuncia fatta dal presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani circa la mancanza di una vera presenza organizzata dell'Italia a Bruxelles "questo è un antico problema italiano, non è una novità - commenta Amato -. Capita spesso che noi ci lamentiamo dopo per qualcosa su cui avremmo potuto incidere di più prima, non è un problema di oggi".

18:39Pensioni: capigruppo Pd incontrano sindacati

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - I capigruppo Pd di Senato e Camera, Zanda e Rosato, hanno incontrato oggi i vertici sindacali di Cgil Cisl e Uil. "È stata un'occasione - si legge in una nota del Pd - per fare il punto in prossimità dell'approdo in Aula al Senato della Legge di Bilancio. Fermo restando le indicazioni uscite dal confronto con il Governo soprattutto sulle pensioni, i presidenti dei gruppi Dem hanno ribadito l'impegno a sostenere tutte le iniziative in campo sociale e di welfare che la manovra consentirà. Zanda e Rosato hanno inoltre illustrato il lavoro che i parlamentari del Pd, attraverso la presentazione di emendamenti al testo, hanno svolto per individuare gli strumenti più idonei per la tutela dei lavoratori e delle fasce più deboli".