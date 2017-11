Ultima ora

19:43Nigeria: Boko Haram attacca base militare, tre morti

(ANSA) - IL CAIRO, 27 NOV - I terroristi islamici Boko Haram hanno attaccato una postazione militare nel nord-est della Nigeria uccidendo tre soldati e ferendone sei prima di essere respinti. Lo ha reso noto l'esercito come riferisce il sito del quotidiano nigeriano Daily Post. L'attacco è avvenuto sabato nel Borno, Stato in cui i Boko Haram sono più attivi. La postazione, una "base operativa avanzata", si trova a Magumeri ed è stata assaltata per aver mano libera nell'entrare in città, ha precisato il giornale citando una dichiarazione fatta ieri dalla Ottava "Task force division". I Boko Haram sono un'organizzazione terroristica jihadista sunnita diffusa nel nord della Nigeria e alleatasi nel 2015 con l'Isis. Il loro nome letteralmente significa "l'istruzione occidentale è proibita". In sei anni, questi fondamentalisti hanno ucciso migliaia di persone in Nigeria e Paesi confinanti. Martedì 21 novembre, avevano causato almeno 50 vittime con un attentato dinamitardo kamikaze compiuto da un ragazzino in una moschea di Mubi.

19:42Migranti: Mogherini, coinvolgere Ua per rimpatri da Libia

(ANSA) - BRUXELLES, 27 NOV - Coinvolgere l'Unione africana nella cooperazione tra Ue e Oim, per salvare vite, proteggere i migranti bloccati in Libia e accelerare i rimpatri volontari verso i Paesi di origine: è stato l'oggetto di un incontro tra l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini ed il direttore generale dell'Oim William Lacey Swing, in vista del vertice Ue-Unione africana, dove insisterà sul punto, e dopo l'incontro di Mogherini col presidente della commissione dell'Unione africana Moussa Faki Mahamat. Si legge in una nota del Servizio per l'azione esterna Ue. Nel suo incontro con Faki, Mogherini aveva evidenziato la necessità di garantire la tempestiva cooperazione da parte dei Paesi di origine, e di contattare in modo congiunto le autorità libiche per incoraggiarle a facilitare Oim e Unhcr ad entrare nei centri di detenzione in Libia, per rafforzare il livello di assistenza e organizzare i rimpatri.

19:26G20: Vettorel è stato scarcerato

(ANSA) - BERLINO, 27 NOV - È stato rimesso in libertà oggi Fabio Vettorel, il ragazzo italiano arrestato a luglio, durante gli scontri del G20 ad Amburgo. La Cassazione si era pronunciata a favore della scarcerazione venerdì scorso, ma aveva posto due condizioni procedurali, e cioè il pagamento di una cauzione da 10 mila euro a nome del diciottenne e la nomina di un procuratore sul luogo.

19:25Zimbabwe: compleanno Mugabe sarà festa nazionale gioventù

(ANSA) - IL CAIRO, 27 NOV - Nonostante le sue dimissioni a furor di popolo, ma soprattutto su intervento dei militari, a Robert Mugabe è stato concesso l'onore di avere la data del proprio compleanno trasformata in festa nazionale. Come riporta il quotidiano governativo 'The Herald', è appena entrata in Gazzetta ufficiale una decisione presa ad agosto di fare del 21 febbraio il "Robert Gabriel Mugabe national youth day", la festa nazionale della gioventù. L'ufficializzazione della scelta fatta in agosto, quando l'ex-presidente era ancora saldamente al potere, è avvenuta venerdì, giorno del giuramento del nuovo presidente Emmerson Mnangagwa, ex-braccio destro di Mugabe e rivale defenestrato che i militari hanno in pratica piazzato al suo posto. Mnangagwa la settimana scorsa aveva sostenuto che Mugabe va rispettato e gli va dato il riconoscimento che merita come uno dei fondatori e leader dello Zimbabwe: "rimane un padre, un mentore, un compagno e il mio leader", aveva detto il neo-presidente nel discorso di insediamento.

19:18Boldrini, Rodotà protagonista su diritti-doveri Internet

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Stefano Rodotà, come ultimo contributo alle istituzioni, accettò di coordinare la Commissione Internet, sui diritti e doveri di internet, che ho voluto fortemente. Uno sforzo per trovare un accordo su una dichiarazione, una Carta costituzionale di Internet, e grazie a lui finalizzammo una dichiarazione riconosciuta in Italia e all'estero". Lo ha detto la Presidente della Camera, Laura Boldrini, intervenendo al convengo 'La vita prima delle regole. Idee ed esperienze di Stefano Rodotà', in omaggio dello statista recentemente scomparso. "Il lavoro di quella Commissione sta continuando, cercando di fornire ai giovani gli strumenti per un uso consapevole della rete. Un tema - aggiunge - sempre più di attualità".

19:12Calcio: Spagna, Alaves esonera De Biasi

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - L'Alaves ha esonerato Gianni De Biasi. Lo ha comunicato lo stesso club spagnolo sul proprio sito ufficiale, precisando di aver voluto interrompere la collaborazione con l'ex ct dell'Albania a causa degli ultimi risultati ottenuti. L'Alaves precisa di aver affidato temporaneamente la squadra a Javier Cabello ringraziando De Biasi "per il lavoro svolto fin qui e augurandogli il meglio per la sua vita professionale". L'Alaves è ultimo in classifica con 6 punti, frutto di due vittorie e undici sconfitte.

19:11Premafin: 5 anni a Salvatore Ligresti, aggiotaggio

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Cinque anni di carcere e 100 mila euro di multa per Salvatore Ligresti. Lo ha deciso il Tribunale di Milano che ha condannato anche a 4 anni e 80 mila euro di multa l'ex immobiliarista Giancarlo de Filippo e a 3 anni e 60 mila euro di multa il fiduciario Niccolò Lucchini nell'ambito del processo per una presunta manipolazione del mercato sui titoli Premafin. I giudici hanno anche disposto la confisca delle azioni Unipol Sai già sequestrate e 250 mila euro di risarcimento alla Consob.