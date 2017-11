Ultima ora

19:58Iraq: ucciso un capitano in un agguato a Baghdad

(ANSA) - BAGHDAD, 27 NOV - Un capitano dell'esercito iracheno che faceva da guardia del corpo personale al generale responsabile per la sicurezza a Kirkuk è stato ucciso in un agguato a Baghdad, secondo fonti di polizia. Le fonti hanno precisato che uomini armati non identificati, a bordo di motociclette, hanno aperto il fuoco sul capitano Ahmad Salah al Jarrah in una strada del quartiere di Hurriya, nel nord-ovest della capitale. Al Jarrah era addetto alla scorta del generale Maan al Saadi, il responsabile dell'ordine pubblico a Kirkuk, la città popolata da arabi, curdi e turcomanni che le forze governative hanno strappato ai miliziani curdi Peshmerga con un'offensiva il mese scorso. Rimasto ferito, il capitano Al Jarrah è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Kadhimiya.

19:55Assolto da lesioni su ex moglie, era lei a schiaffeggiarlo

(ANSA) - BARI, 27 NOV - Torna libero dopo quattro mesi di arresti domiciliari un imprenditore 47enne di Ostuni (Brindisi) denunciato dall'ex moglie per lesioni e maltrattamenti e sottoposto a tre diversi procedimenti penali, due dei quali si sono già conclusi con assoluzioni piene. La vicenda giudiziaria è iniziata tre anni fa quando, durante la separazione (ancora in corso), la donna ha più volte denunciato l'ex marito dichiarando di aver subito violenze verbali e fisiche. In uno dei due procedimenti è addirittura emerso che non era stato l'uomo ad aggredire l'ex moglie ma era stata la donna a schiaffeggiare l'ex coniuge. Nonostante le due assoluzioni, l'uomo era ancora sottoposto a misura cautelare per la "situazione di forte conflittualità tra i coniugi - scrivevano i giudici brindisini - alimentata dalla reciproca incapacità di gestire serenamente il percorso di separazione". Dopo 4mesi, però, il Tribunale del Riesame ha accolto la nuova istanza dei difensori, sostituendo i domiciliari con il divieto di avvicinamento.

19:54Centrafrica: attacco a convoglio caschi blu, un morto

(ANSA) - NEW YORK, 27 NOV - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha condannato fermamente l'attacco contro un convoglio della missione delle Nazioni Unite nella Repubblica Centrafricana, Minusca, dove un peacekeeper ha perso la vita e altri tre sono rimasti feriti. In una nota, Guterres ha ricordato che "gli attacchi contro le forze di pace delle Nazioni Unite possono costituire un crimine di guerra", e ha invitato le autorità centrafricane a indagare per portare rapidamente i responsabili alla giustizia.

19:52Gb: Harry-Meghan, al dito di lei due diamanti di Diana

(ANSA) - LONDRA, 27 NOV - Un anello di fidanzamento disegnato direttamente dal principe Harry, con incastonati due diamanti laterali della collezione appartenuta a lady Diana e al centro un altro brillante originario del Botswana. E' lo scintillante gioiello che Meghan Markle ha mostrato oggi al dito presentandosi con il futuro marito dinanzi ai media a Kensington Palace dopo l'annuncio ufficiale delle nozze. Nel breve scambio di battute con i reporter, carpito solo in parte dai microfoni, Harry si é detto "elettrizzato e al settimo cielo". "Siamo anche contenti che non piova", ha aggiunto con un battuta, guardando verso l'alto in una tipica giornata uggiosa londinese. Mentre Meghan s'é limitata a definire "molto" romantico il momento in cui lui si é dichiarato, ma ha invitato il principe a "lasciare per dopo" i dettagli. Probabilmente per la loro prima intervista di coppia, annunciata in serata.

19:49Mose: Consiglio Stato, sì a stretta su misure anticorruzione

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Sì del Consiglio di Stato alla stretta sulle misure anticorruzione per i lavori del Mose, le barriere mobili contro il fenomeno dell'acqua alta nella laguna di Venezia: è "prioritario - secondo i giudici - assicurare la conservazione dei proventi dell'eventuale corruzione, in attesa della definitiva sentenza penale". Con 7 sentenze gemelle la Terza sezione ha esaminato una questione legata alla vicenda penale che ha interessato gli ex amministratori del Consorzio Venezia Nuova, concessionario dei lavori per la realizzazione del Mose. I giudici hanno riformato la sentenza del Tar Lazio del 2016 e hanno confermato la legittimità del provvedimento adottato dal Prefetto di Roma: quest'ultimo aveva ordinato ai commissari ad acta di accantonare tutti gli utili derivanti dall'esecuzione commissariale del contratto, anche se spettanti alle imprese consorziate che non erano parti del contratto di concessione.

19:49Uber: tribunale Tel Aviv blocca progetto-pilota in Israele

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 NOV - Su richiesta della Unione dei tassisti, sostenuta peraltro dal ministero dei trasporti, il Tribunale distrettuale di Tel Aviv ha bloccato oggi sul nascere un progetto-pilota lanciato da Uber (Uber-Day e Uber-Night) per entrare nel mercato locale dei trasporti pubblici. All'Unione dei tassisti, che si lamentava di essere vittima di una concorrenza sleale, Uber ha replicato che i suoi dipendenti non sono in cerca di uno stipendio, ma vogliono soltanto ammortizzare le spese di gestione delle proprie automobili. A Uber è stato fatto peraltro notare che, alla luce della legislazione vigente in Israele, i suoi passeggeri non sono assicurati da incidenti, diversamente dagli utenti di taxi. Da parta sua Uber ha fatto sapere alla stampa di essere tuttora impegnata a ricercare col ministero dei trasporti una soluzione che consenta, grazie alla sua tecnologia, "di migliorare le città con trasporti alternativi che siano al tempo stesso sicuri e a buon prezzo".

19:43Nigeria: Boko Haram attacca base militare, tre morti

(ANSA) - IL CAIRO, 27 NOV - I terroristi islamici Boko Haram hanno attaccato una postazione militare nel nord-est della Nigeria uccidendo tre soldati e ferendone sei prima di essere respinti. Lo ha reso noto l'esercito come riferisce il sito del quotidiano nigeriano Daily Post. L'attacco è avvenuto sabato nel Borno, Stato in cui i Boko Haram sono più attivi. La postazione, una "base operativa avanzata", si trova a Magumeri ed è stata assaltata per aver mano libera nell'entrare in città, ha precisato il giornale citando una dichiarazione fatta ieri dalla Ottava "Task force division". I Boko Haram sono un'organizzazione terroristica jihadista sunnita diffusa nel nord della Nigeria e alleatasi nel 2015 con l'Isis. Il loro nome letteralmente significa "l'istruzione occidentale è proibita". In sei anni, questi fondamentalisti hanno ucciso migliaia di persone in Nigeria e Paesi confinanti. Martedì 21 novembre, avevano causato almeno 50 vittime con un attentato dinamitardo kamikaze compiuto da un ragazzino in una moschea di Mubi.