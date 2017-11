Ultima ora

20:05Calcio: Tapiro a Montella, io ct? Devo metabolizzare esonero

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Dopo l'esonero arriva anche il Tapiro d'oro per Vincenzo Montella. "E' sempre colpa dell'allenatore, viene pagato anche per questo", ha spiegato l'ormai ex tecnico del Milan, rispondendo a Valerio Staffelli che gli consegnava il riconoscimento di Striscia la notizia, nel giorno in cui il club rossonero ha annunciato il suo avvicendamento con Rino Gattuso. "Rino se lo merita, gli faccio un grosso in bocca al lupo" ha aggiunto Montella, glissando sul proprio futuro: "Adesso mi riposo un po'. La Nazionale? No, è presto per qualsiasi cosa. Devo metabolizzare, ancora non mi sono reso conto. Forse adesso con il Tapiro un po' di più".

20:01Calcio: Zidane, Bale è pronto al rientro

(ANSA) - MADRID, 27 NOV - Gareth Bale farà il suo ritorno in campo con il Real Madrid nell'incontro di Coppa del Re di domani contro il Fuenlabrada, club di terza divisione battuto 2-0 all'andata. L'ala gallese è ferma da due mesi per infortunio. L'allenatore Zinedine Zidane ha spiegato oggi che Bale è ormai guarito dal problema muscolare alla gamba sinistra e giocherà almeno uno spezzone di partita al Santiago Bernabeu, non è ancora deciso se nell'11 di partenza o entrando a partita in corso. Bale non gioca dal 3-1 del Real al Borussia Dortmund, in Champions League, del 26 settembre. In questa stagione ha collezionato solo nove presenze, segnando tre gol.

19:58Iraq: ucciso un capitano in un agguato a Baghdad

(ANSA) - BAGHDAD, 27 NOV - Un capitano dell'esercito iracheno che faceva da guardia del corpo personale al generale responsabile per la sicurezza a Kirkuk è stato ucciso in un agguato a Baghdad, secondo fonti di polizia. Le fonti hanno precisato che uomini armati non identificati, a bordo di motociclette, hanno aperto il fuoco sul capitano Ahmad Salah al Jarrah in una strada del quartiere di Hurriya, nel nord-ovest della capitale. Al Jarrah era addetto alla scorta del generale Maan al Saadi, il responsabile dell'ordine pubblico a Kirkuk, la città popolata da arabi, curdi e turcomanni che le forze governative hanno strappato ai miliziani curdi Peshmerga con un'offensiva il mese scorso. Rimasto ferito, il capitano Al Jarrah è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Kadhimiya.

19:55Assolto da lesioni su ex moglie, era lei a schiaffeggiarlo

(ANSA) - BARI, 27 NOV - Torna libero dopo quattro mesi di arresti domiciliari un imprenditore 47enne di Ostuni (Brindisi) denunciato dall'ex moglie per lesioni e maltrattamenti e sottoposto a tre diversi procedimenti penali, due dei quali si sono già conclusi con assoluzioni piene. La vicenda giudiziaria è iniziata tre anni fa quando, durante la separazione (ancora in corso), la donna ha più volte denunciato l'ex marito dichiarando di aver subito violenze verbali e fisiche. In uno dei due procedimenti è addirittura emerso che non era stato l'uomo ad aggredire l'ex moglie ma era stata la donna a schiaffeggiare l'ex coniuge. Nonostante le due assoluzioni, l'uomo era ancora sottoposto a misura cautelare per la "situazione di forte conflittualità tra i coniugi - scrivevano i giudici brindisini - alimentata dalla reciproca incapacità di gestire serenamente il percorso di separazione". Dopo 4mesi, però, il Tribunale del Riesame ha accolto la nuova istanza dei difensori, sostituendo i domiciliari con il divieto di avvicinamento.

19:54Centrafrica: attacco a convoglio caschi blu, un morto

(ANSA) - NEW YORK, 27 NOV - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha condannato fermamente l'attacco contro un convoglio della missione delle Nazioni Unite nella Repubblica Centrafricana, Minusca, dove un peacekeeper ha perso la vita e altri tre sono rimasti feriti. In una nota, Guterres ha ricordato che "gli attacchi contro le forze di pace delle Nazioni Unite possono costituire un crimine di guerra", e ha invitato le autorità centrafricane a indagare per portare rapidamente i responsabili alla giustizia.

19:52Gb: Harry-Meghan, al dito di lei due diamanti di Diana

(ANSA) - LONDRA, 27 NOV - Un anello di fidanzamento disegnato direttamente dal principe Harry, con incastonati due diamanti laterali della collezione appartenuta a lady Diana e al centro un altro brillante originario del Botswana. E' lo scintillante gioiello che Meghan Markle ha mostrato oggi al dito presentandosi con il futuro marito dinanzi ai media a Kensington Palace dopo l'annuncio ufficiale delle nozze. Nel breve scambio di battute con i reporter, carpito solo in parte dai microfoni, Harry si é detto "elettrizzato e al settimo cielo". "Siamo anche contenti che non piova", ha aggiunto con un battuta, guardando verso l'alto in una tipica giornata uggiosa londinese. Mentre Meghan s'é limitata a definire "molto" romantico il momento in cui lui si é dichiarato, ma ha invitato il principe a "lasciare per dopo" i dettagli. Probabilmente per la loro prima intervista di coppia, annunciata in serata.

19:49Mose: Consiglio Stato, sì a stretta su misure anticorruzione

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Sì del Consiglio di Stato alla stretta sulle misure anticorruzione per i lavori del Mose, le barriere mobili contro il fenomeno dell'acqua alta nella laguna di Venezia: è "prioritario - secondo i giudici - assicurare la conservazione dei proventi dell'eventuale corruzione, in attesa della definitiva sentenza penale". Con 7 sentenze gemelle la Terza sezione ha esaminato una questione legata alla vicenda penale che ha interessato gli ex amministratori del Consorzio Venezia Nuova, concessionario dei lavori per la realizzazione del Mose. I giudici hanno riformato la sentenza del Tar Lazio del 2016 e hanno confermato la legittimità del provvedimento adottato dal Prefetto di Roma: quest'ultimo aveva ordinato ai commissari ad acta di accantonare tutti gli utili derivanti dall'esecuzione commissariale del contratto, anche se spettanti alle imprese consorziate che non erano parti del contratto di concessione.