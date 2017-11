Ultima ora

21:06Usa: tensione per nomina Trump, al lavoro si presentano in 2

(ANSA) - WASHINGTON, 27 NOV - E' concreta la prospettiva di un vero e proprio 'showdown' ad agitare le già turbolente acque della politica a Washington, dopo la contestata nomina di Donald Trump al vertice del Consumer Financial Protection Bureau. Gli avvocati della persona designata dai vertici uscenti - come consuetudine -a capo dell'agenzia per la protezione dei consumatori hanno presentato un ricorso che contesta la scelta del presidente di 'intervenire' avanzando una sua nomina. E oggi al lavoro si sono presentati in due. Nei giorni scorsi Trump ha nominato Mick Mulvaney, attuale direttore dell'ufficio per il Management e Budget, direttore ad interim del Consumer Financial Protection Bureau, rimasto senza vertice dopo l'uscita del direttore Richard Cordray. Così facendo però il presidente ha ignorato il direttore uscente, il quale aveva - come da prassi - indicato il suo successore, nella persona della sua vicedirettrice Leandra English, sua sostituta naturale. Una mossa insolita, ma fortemente rivendicata da Trump anche in un tweet ("Il Consumer Financial Protection Bureau, o CFPB, e' stato un disastro totale nella gestione dei vertici scelti dalla scorsa Amministrazione", ha scritto, "le istituzioni finanziarie sono state devastate e incapaci di servire al meglio il pubblico. Le riporteremo in vita!"). La Casa Bianca ha sottolineato che il presidente agisce in un quadro del tutto legale, ma gli avvocati di Leandra English si sono rivolti al tribunale del District of Clumbia chiedendo di fermare la nomina del presidente. (ANSA).

21:00Truffe assicurazioni, 28 condanne in maxi processo Piacenza

(ANSA) - PIACENZA, 27 NOV - Sono ventotto le persone che sono state condannate in Tribunale a Piacenza dopo una maxi indagine sulle truffe alle assicurazioni condotta dai carabinieri della stazione di Rivergaro. Un imputato è stato assolto, per un altro è intervenuta la prescrizione. Cinque compagnie assicurative si sono costituite parte civile nel processo. Quasi tutti piacentini gli imputati, tranne tre stranieri. Il giudice ha accolto le richieste di pena avanzate dal pm Emilio Pisante. Le condanne, comprese tra 8 e 16 mesi di reclusione, riguardano le accuse di truffa per frodare le assicurazioni e falso. Le indagini avevano fatto emergere che alcuni dei condannati avevano recitato la parte delle vittime in finti incidenti stradali, simulati con la complicità di medici legali e avvocati, per ottenere risarcimenti dalle assicurazioni. (ANSA).

20:59Calcio: Giampaolo “ko a Bologna già acqua passata”

(ANSA) - GENOVA, 27 NOV - Massima attenzione e grande voglia di cancellare la gara col Bologna per il tecnico della Samp Marco Giampaolo in vista del match di domani sera al Luigi Ferraris col Pescara per il quarto turno di Coppa Italia. Il tecnico indica la strada per la vittoria: "La sconfitta di campionato è già acqua passata, teniamo alla Coppa Italia e cercheremo di andare avanti finché la squadra ne avrà la forza e i meriti per farlo". Lo ha detto a Samp Tv e riferendosi al Pescara, reduce dal 4-0 subito sabato sempre in Liguria con lo Spezia, il tecnico blucerchiato ha osservato che si tratta di "una squadra che gioca a calcio, che non fa barricate e prova a fare sempre un gol in più rispetto all'avversario". "Abbiamo visionato le qualità e le caratteristiche dell'avversario che dovremo affrontare con le nostre migliori risorse mentali, fisiche e tecniche: vogliamo vincere la partita e passare il turno", ha concluso.

20:49Black Friday:assessore su Fb ‘dovete morire’,bufera a Biella

(ANSA) - BIELLA, 27 NOV - Il Black Friday diventa un caso politico a Biella. A scatenarlo un post, su Facebook, dell'assessore al Commercio, Stefano La Malfa: "Dovete morire voi e il vostro Black Friday", ha scritto, scatenando le reazioni dei commercianti e delle opposizioni che ne hanno chiesto le dimissioni nonostante abbia cancellato dopo poco il post. "Il mio era uno sfogo riferito al continuo e pesante bombardamento mediatico che c'è stato in questi giorni da parte di televisione e radio", si è giustificato l'assessore. "Questa è una campagna che favorisce le grandi catene e non certo i piccoli commercianti", ha aggiunto. Giustificazioni che non sono bastate a placare le critiche nei suoi confronti. A cominciare da quelle di Massimiliano Gaggino, consigliere di Forza Italia, che in una interrogazione chiede al sindaco Marco Cavicchioli di ritirargli le deleghe "vista la palese inadeguatezza tecnica dell'assessore ma soprattutto la sua spudorata e orrenda capacità di augurare per iscritto la morte a chicchessia". (ANSA).

20:47Barista suicida per video hard, tre indagati

(ANSA) - TEMPIO PAUSANIA, 27 NOV - Svolta nelle indagini sul suicidio della ragazza di 22 anni di Porto Torres avvenuto tra il 4 e il 5 novembre in casa di un'amica a La Maddalena. E' stato trovato e acquisito dagli inquirenti il video hard che avrebbe spinto la giovane a togliersi la vita, in una vicenda ancora tutta da chiarire, costellata di minacce ed estorsioni. Ci sono anche i primi sospettati: tre persone della cerchia di amicizie della vittima. Il procuratore facente funzioni di Tempio Pausania, Gianluigi Dettori, ha iscritto tre persone nel registro degli indagati a garanzia delle perquisizioni in casa e personali alle quali sono stati sottoposti. Le ipotesi di reato vanno dall'istigazione al suicidio alla tentata estorsione sino alla diffamazione aggravata. Gli inquirenti stanno verificando gli indizi acquisiti per capire se, come ed eventualmente in quale ruolo ciascuno dei tre abbia avuto parte nella vicenda.

20:31Preziosi “nuovo presidente e ad Lega A entro il 30”

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - "Siamo un popolo che fatica a fraternizzare ma la sera facciamo la pace. Credo che prima del 30 (novembre ndr), arriveremo a conclusione. Sono molto ottimista, c'è un bel clima e sono convinto che possiamo andare avanti sia sull'amministratore delegato che sul presidente. Stiamo convergendo ma nomi non ne faccio": lo dice il presidente del Genoa Enrico Preziosi uscendo dall'assemblea di Lega Serie A che all'ordine del giorno ha l'elezione della nuova governance della Serie A.

20:30Calcio: Sampdoria, Linetty fermo un mese per infortunio

(ANSA) - GENOVA, 27 NOV - Un mese di stop per Karol Linetty mentre Ivan Strinic potrebbe stare fermo solo una settimana. È questo l'esito degli esami a cui sono stati sottoposti oggi i giocatori della Sampdoria. Per il polacco, che si è infortunato venerdì in allenamento, è confermata una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Per il croato, che si è infortunato sabato col Bologna gli esami hanno invece escluso problematiche muscolari importanti alla coscia sinistra. Per entrambi i calciatori, con modalità e tempi differenti, sono già stati avviati i programmi di recupero fisioterapico.