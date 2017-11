Ultima ora

21:32Tavecchio, buone chance per governance Lega A 29/11

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - "Si è deciso di tenere aperta l'assemblea fino a mercoledì alle 10.30. Ci sono buone possibilità di eleggere il presidente, l'ad e i membri del consiglio": lo ha detto il commissario della Lega Serie A, Carlo Tavecchio, spiegando che "ci sono i nomi ma non si sanno: sono profili elevati, competenti e con impegno. C'è una precisa scelta della Serie A per evitare il commissariamento della Figc. Poi - ha aggiunto - è da stabilire se con la Serie A assente si può commissariare la Figc. Questa è la mia opinione".

21:25Polizia: calendario 2018, ricavato per migranti minori soli

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Ancora una volta nel segno della solidarietà il calendario della polizia di Stato edizione 2018. In partnership con l'Unicef, il ricavato della vendita dell'ormai tradizionale gadget andrà infatti a sostenere il progetto 'Italia - Emergenza bambini migranti'. I 12 scatti sono stati affidati ad undici giovani fotografi professionisti dell'agenzia Contrasto che hanno rappresentato uomini e donne della polizia di Stato in veri scenari operativi, dagli agenti del gruppo Soccorso alpino in arrampicata sulla Marmolada ai Falchi a bordo delle moto a Napoli. Una delle immagini è stata poi scattata da un fotografo in divisa, scelta attraverso un concorso cui hanno partecipato circa 300 poliziotti. "E' un calendario - ha detto il ministro dell'Interno, Marco Minniti - fatto di una sequenza di eccellenze fotografiche che dimostrano passione e siamo orgogliosi di aver rinnovato la collaborazione con l'Unicef".

21:20Gb: Harry-Meghan, lei pronta a lasciare il palcoscenico

(ANSA) - LONDRA, 27 NOV - Meghan Markle si é detta pronta ad avviare la sua "transizione" verso l'addio alla carriera di attrice in vista del matrimonio con il principe Harry, per assumere un nuovo ruolo nella famiglia reale britannica. Intervistata dalla Bbc con il suo promesso sposo, ha poi descritto come un momento "incredibile" gli incontri con la regima Elisabetta, 91 anni, che ha visto un paio di volte, non senza sottolineare quanto sia "importante l'amore di Harry per sua nonna". Parole di gratitudine, per il modo in cui é stata accolta, Meghan le ha rivolte anche alla famiglia del principe Carlo, padre di Harry, e a quella delle defunta madre Diana. (ANSA).

21:19Qualità della vita: Belluno al top, in coda Caserta

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - E' Belluno la capitale d'Italia per qualità della vita, seguita da Aosta, che lo scorso anno era in vetta, e Sondrio. Se la passano peggio, invece, i cittadini di Caserta, che è ultima in classifica, preceduta da Taranto e Reggio Calabria. A rilevarlo è la ventottesima edizione dell'indagine del Sole 24 Ore sulle 110 province italiane, che ogni anno pungola l'orgoglio degli amministratori e scatena la resa dei conti sulle capacità di governo degli avversari politici. Il dato che l'indagine consegna è la conferma del divario, sempre più profondo, tra Nord e Sud del Paese e la crisi delle grandi città. La classifica viene realizzata misurando ricchezza e consumi, lavoro, ambiente e servi, demografia, giustizia e sicurezza e cultura. E da quest'anno vengono presi in esame parametri nuovi come acquisti online, gap retributivo di genere, spesa in farmaci, consumo di suolo, anni di studio degli over 25 e indice della litigiosità nei tribunali.

21:12Gb: Meghan, deprimenti i commenti sulla razza

(ANSA) - LONDRA, 27 NOV - Meghan Markle ha definito "deprimenti" i commenti iniziali della stampa, e in particolare dei tabloid, sul suo "background razziale misto" al principio della storia d'amore con il principe Harry. Meghan ne ha parlato in un'intervista a due concessa stasera a Mishal Hussein della Bbc e trasmessa in diretta a poche ore dall'annuncio del matrimonio.

21:11Doping:squalificata russa biathlon,bronzo Sochi va ad Italia

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - L'Italia guadagna una medaglia nel computo di quelle conquistate all'Olimpiade invernale di Sochi 2014 Il Cio ha infatti deciso, nell'ambito dell'inchiesta sul 'doping di Stato' e in base alle conclusioni della commissione Oswald, di squalificare altri cinque atleti della Russia. Tra loro c'è la specialista del biathlon Olga Vilukhina, che si era piazzata al secondo posto, quindi argento, nella gara dei 7.5 km vinta dalla slovacca Anastazia Kuzmina. La Vilukhina dovrà ora restituire la medaglia, mentre le altre piazzate guadagnano una posizione. Ciò vuol dire che l'Italia va sul podio: infatti l'azzurra Karin Oberhofer si era piazzata al quarto posto e ora diventa terza e guadagna il bronzo. Sale quindi a 9 (2 argenti e 7 bronzi) il totale delle medaglie dell'Italia vinte a Sochi. Gli altri russi sanzionati oggi dal Cio sono Sergei Chudino (Skeleton), Aleksei Negodajlo e Dmitrii Trunenkov (Bob a 4, in cui avevano vinto l'oro) e Yana Romanova (Biathlon, argento in staffetta).

21:06Usa: tensione per nomina Trump, al lavoro si presentano in 2

(ANSA) - WASHINGTON, 27 NOV - E' concreta la prospettiva di un vero e proprio 'showdown' ad agitare le già turbolente acque della politica a Washington, dopo la contestata nomina di Donald Trump al vertice del Consumer Financial Protection Bureau. Gli avvocati della persona designata dai vertici uscenti - come consuetudine -a capo dell'agenzia per la protezione dei consumatori hanno presentato un ricorso che contesta la scelta del presidente di 'intervenire' avanzando una sua nomina. E oggi al lavoro si sono presentati in due. Nei giorni scorsi Trump ha nominato Mick Mulvaney, attuale direttore dell'ufficio per il Management e Budget, direttore ad interim del Consumer Financial Protection Bureau, rimasto senza vertice dopo l'uscita del direttore Richard Cordray. Così facendo però il presidente ha ignorato il direttore uscente, il quale aveva - come da prassi - indicato il suo successore, nella persona della sua vicedirettrice Leandra English, sua sostituta naturale. Una mossa insolita, ma fortemente rivendicata da Trump anche in un tweet ("Il Consumer Financial Protection Bureau, o CFPB, e' stato un disastro totale nella gestione dei vertici scelti dalla scorsa Amministrazione", ha scritto, "le istituzioni finanziarie sono state devastate e incapaci di servire al meglio il pubblico. Le riporteremo in vita!"). La Casa Bianca ha sottolineato che il presidente agisce in un quadro del tutto legale, ma gli avvocati di Leandra English si sono rivolti al tribunale del District of Clumbia chiedendo di fermare la nomina del presidente. (ANSA).