Ultima ora

21:58Frode su lavori sentieri Parco Gran Paradiso, 11 indagati

(ANSA) - AOSTA, 27 NOV - Sono 11 le persone indagate dalla procura di Aosta nell'ambito di un'inchiesta sui lavori di sistemazione di diversi sentieri valdostani nel Parco nazionale del Gran Paradiso, costati negli ultimi anni alla Regione oltre 1,3 milioni di euro. Tra di loro direttori dei lavori, legali rappresentati di imprese e figure come il responsabile unico del procedimento. I reati ipotizzati sono, a vario titolo, di frode nelle pubbliche forniture, falso, violazioni alle norme paesaggistiche ed edilizie. Il pm Carlo Introvigne, sotto l'egida del procuratore capo Paolo Fortuna, ha chiuso l'inchiesta nelle scorse settimane. Le indagini riguardano la sistemazione e valorizzazione del sentiero che, a Cogne, porta dalla Valnontey al rifugio Sella (per 843 mila euro); del Giro della Valsavarenche, Giro della Grivola, Tour della Valle di Cogne, Giro della Valnontey (331 mila euro); dell''Itinerario rosso' (dal Col Nivolet al lago Pellaud) e dell''Itinerario blu' (dal bivacco Gontier a Bruil), costati 202 mila euro. (ANSA).

21:44Arco: gli iridati azzurri ricevuti dal Ministro Lotti

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Una giornata importante per il tiro con l'arco italiano che è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal Ministro per lo Sport Luca Lotti. A rappresentare la Fitarco c'erano i campioni del mondo Marco Galiazzo, Mauro Nespoli e David Pasqualucci, insieme alle iridate junior Lucilla Boari, Vanessa Landi e Tatiana Andreoli. Ad accompagnare gli atleti il presidente federale Mario Scarzella, il segretario generale Marcello Tolu e i vicepresidenti Paolo Poddighe e Sante Spigarelli. Il Ministro Lotti si è intrattenuto con i presenti per parlare dei risultati ottenuti dagli azzurri alle Olimpiadi e, in questa stagione, dei primi posti dell'Italia nei Mondiali delle varie specialità. Successivamente sono state approfondite le tematiche relative allo sviluppo del movimento arcieristico. Poi gli atleti e i dirigenti sono stati accolti nell'ufficio del Ministro, al quale hanno regalato una delle frecce che Nespoli ha utilizzato nella finale del Mondiale vinto in Messico e una maglia della Nazionale autografata dagli azzurri.

21:32Tavecchio, buone chance per governance Lega A 29/11

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - "Si è deciso di tenere aperta l'assemblea fino a mercoledì alle 10.30. Ci sono buone possibilità di eleggere il presidente, l'ad e i membri del consiglio": lo ha detto il commissario della Lega Serie A, Carlo Tavecchio, spiegando che "ci sono i nomi ma non si sanno: sono profili elevati, competenti e con impegno. C'è una precisa scelta della Serie A per evitare il commissariamento della Figc. Poi - ha aggiunto - è da stabilire se con la Serie A assente si può commissariare la Figc. Questa è la mia opinione".

21:25Polizia: calendario 2018, ricavato per migranti minori soli

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Ancora una volta nel segno della solidarietà il calendario della polizia di Stato edizione 2018. In partnership con l'Unicef, il ricavato della vendita dell'ormai tradizionale gadget andrà infatti a sostenere il progetto 'Italia - Emergenza bambini migranti'. I 12 scatti sono stati affidati ad undici giovani fotografi professionisti dell'agenzia Contrasto che hanno rappresentato uomini e donne della polizia di Stato in veri scenari operativi, dagli agenti del gruppo Soccorso alpino in arrampicata sulla Marmolada ai Falchi a bordo delle moto a Napoli. Una delle immagini è stata poi scattata da un fotografo in divisa, scelta attraverso un concorso cui hanno partecipato circa 300 poliziotti. "E' un calendario - ha detto il ministro dell'Interno, Marco Minniti - fatto di una sequenza di eccellenze fotografiche che dimostrano passione e siamo orgogliosi di aver rinnovato la collaborazione con l'Unicef".

21:20Gb: Harry-Meghan, lei pronta a lasciare il palcoscenico

(ANSA) - LONDRA, 27 NOV - Meghan Markle si é detta pronta ad avviare la sua "transizione" verso l'addio alla carriera di attrice in vista del matrimonio con il principe Harry, per assumere un nuovo ruolo nella famiglia reale britannica. Intervistata dalla Bbc con il suo promesso sposo, ha poi descritto come un momento "incredibile" gli incontri con la regima Elisabetta, 91 anni, che ha visto un paio di volte, non senza sottolineare quanto sia "importante l'amore di Harry per sua nonna". Parole di gratitudine, per il modo in cui é stata accolta, Meghan le ha rivolte anche alla famiglia del principe Carlo, padre di Harry, e a quella delle defunta madre Diana. (ANSA).

21:19Qualità della vita: Belluno al top, in coda Caserta

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - E' Belluno la capitale d'Italia per qualità della vita, seguita da Aosta, che lo scorso anno era in vetta, e Sondrio. Se la passano peggio, invece, i cittadini di Caserta, che è ultima in classifica, preceduta da Taranto e Reggio Calabria. A rilevarlo è la ventottesima edizione dell'indagine del Sole 24 Ore sulle 110 province italiane, che ogni anno pungola l'orgoglio degli amministratori e scatena la resa dei conti sulle capacità di governo degli avversari politici. Il dato che l'indagine consegna è la conferma del divario, sempre più profondo, tra Nord e Sud del Paese e la crisi delle grandi città. La classifica viene realizzata misurando ricchezza e consumi, lavoro, ambiente e servi, demografia, giustizia e sicurezza e cultura. E da quest'anno vengono presi in esame parametri nuovi come acquisti online, gap retributivo di genere, spesa in farmaci, consumo di suolo, anni di studio degli over 25 e indice della litigiosità nei tribunali.

21:12Gb: Meghan, deprimenti i commenti sulla razza

(ANSA) - LONDRA, 27 NOV - Meghan Markle ha definito "deprimenti" i commenti iniziali della stampa, e in particolare dei tabloid, sul suo "background razziale misto" al principio della storia d'amore con il principe Harry. Meghan ne ha parlato in un'intervista a due concessa stasera a Mishal Hussein della Bbc e trasmessa in diretta a poche ore dall'annuncio del matrimonio.