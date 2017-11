Ultima ora

22:58Calcio: Nainggolan, De Rossi sa di avere sbagliato

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - "De Rossi è dispiaciuto, sa di aver sbagliato. Ma nel derby si sono schiaffeggiati con Parolo e Bastos e non è successo niente. Alcuni episodi sono puniti, altri no ma con il Var è difficile farla franca". Così Radja Nainggolan, a margine del Gran Galà del Calcio, commenta l'espulsione rimediata dal capitano della Roma durante la partita con il Genoa. Il centrocampista è soddisfatto di quanto raccolto finora dalla Roma: "Stiamo facendo un bel percorso. La qualificazione in Champions era importante. Non siamo i favoriti per lo scudetto perché abbiamo cambiato qualcosa e lasciato partire qualcuno. Ma il campionato è lungo e ci sono ancora tanti scontri diretti. La sfida tra Juve e Napoli? I partenopei possono scappare, i bianconeri agganciarli, ma per noi sarebbe meglio un pareggio".

22:31Ucciso perché aiuta nipote in fuga da marito, tre condanne

(ANSA) - RIMINI, 27 NOV - Tre condanne, emesse dalla Corte d'Assise di Rimini per l'omicidio di Petrit Nikolli, 40enne elettricista di origine albanese, avvenuto la notte del 25 maggio del 2016 perché aveva ospitato a Rimini la nipote ventenne fuggita dalla Lombardia e dal marito che la trattava come una schiava. I giurati popolari hanno condannato a 25 anni di carcere, con l'esclusione della premeditazione, il marito Edmond Leci, metalmeccanico albanese di 25 anni, e suo padre Lek Leci, 48 anni. A 23 anni è stato invece condannato il fratello Altin Leci. Alle cinque parti civili costituite in giudizio, 300 mila euro di provvisionale. Per i tre albanesi, la scorsa udienza il pubblico ministero Paola Bonetti aveva chiesto l'ergastolo. Edmond Leci, con il padre Lek e il fratello maggiore Altin, era partito dalla Lombardia per vendicarsi. Dopo l'omicidio i tre erano tornati a Gorgonzola (Milano), dove la squadra mobile li aveva arrestati. A confessare l'omicidio fu però solo il padre Lek. (ANSA).

22:10Usa: Melania non aspirava a diventare first lady

(ANSA) - NEW YORK, 27 NOV - Melania Trump non aspirava a diventare first lady degli Stati Uniti, ma ha sostenuto la candidatura del marito perché lui continuava a menzionare l'idea. A rivelarlo e' Vanity Fair, citando un amico di lunga data dei Trump. E anche il consigliere del tycoon Robert Stone ha spiegato al magazine che Melania disse chiaramente come l'avventura presidenziale "non facesse per lei". Ma e' stata Melania che a dirgli: "o corri o no corri". "Lei sapeva che era nelle sue corde e che Donald ha sempre voluto candidarsi - ha continuato Stone - E credo abbia capito che sarebbe stato infelice se non lo avesse fatto". L'amico di famiglia citato da Vanity Fair (senza rivelarne il nome), invece, ha commentato pure le indiscrezioni della stampa che spesso hanno dipinto una Melania infelice al fianco del marito, precisando che al contrario il presidente "la ascolta e la adora".

21:58Frode su lavori sentieri Parco Gran Paradiso, 11 indagati

(ANSA) - AOSTA, 27 NOV - Sono 11 le persone indagate dalla procura di Aosta nell'ambito di un'inchiesta sui lavori di sistemazione di diversi sentieri valdostani nel Parco nazionale del Gran Paradiso, costati negli ultimi anni alla Regione oltre 1,3 milioni di euro. Tra di loro direttori dei lavori, legali rappresentati di imprese e figure come il responsabile unico del procedimento. I reati ipotizzati sono, a vario titolo, di frode nelle pubbliche forniture, falso, violazioni alle norme paesaggistiche ed edilizie. Il pm Carlo Introvigne, sotto l'egida del procuratore capo Paolo Fortuna, ha chiuso l'inchiesta nelle scorse settimane. Le indagini riguardano la sistemazione e valorizzazione del sentiero che, a Cogne, porta dalla Valnontey al rifugio Sella (per 843 mila euro); del Giro della Valsavarenche, Giro della Grivola, Tour della Valle di Cogne, Giro della Valnontey (331 mila euro); dell''Itinerario rosso' (dal Col Nivolet al lago Pellaud) e dell''Itinerario blu' (dal bivacco Gontier a Bruil), costati 202 mila euro. (ANSA).

21:44Arco: gli iridati azzurri ricevuti dal Ministro Lotti

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Una giornata importante per il tiro con l'arco italiano che è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal Ministro per lo Sport Luca Lotti. A rappresentare la Fitarco c'erano i campioni del mondo Marco Galiazzo, Mauro Nespoli e David Pasqualucci, insieme alle iridate junior Lucilla Boari, Vanessa Landi e Tatiana Andreoli. Ad accompagnare gli atleti il presidente federale Mario Scarzella, il segretario generale Marcello Tolu e i vicepresidenti Paolo Poddighe e Sante Spigarelli. Il Ministro Lotti si è intrattenuto con i presenti per parlare dei risultati ottenuti dagli azzurri alle Olimpiadi e, in questa stagione, dei primi posti dell'Italia nei Mondiali delle varie specialità. Successivamente sono state approfondite le tematiche relative allo sviluppo del movimento arcieristico. Poi gli atleti e i dirigenti sono stati accolti nell'ufficio del Ministro, al quale hanno regalato una delle frecce che Nespoli ha utilizzato nella finale del Mondiale vinto in Messico e una maglia della Nazionale autografata dagli azzurri.

21:32Tavecchio, buone chance per governance Lega A 29/11

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - "Si è deciso di tenere aperta l'assemblea fino a mercoledì alle 10.30. Ci sono buone possibilità di eleggere il presidente, l'ad e i membri del consiglio": lo ha detto il commissario della Lega Serie A, Carlo Tavecchio, spiegando che "ci sono i nomi ma non si sanno: sono profili elevati, competenti e con impegno. C'è una precisa scelta della Serie A per evitare il commissariamento della Figc. Poi - ha aggiunto - è da stabilire se con la Serie A assente si può commissariare la Figc. Questa è la mia opinione".

21:25Polizia: calendario 2018, ricavato per migranti minori soli

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Ancora una volta nel segno della solidarietà il calendario della polizia di Stato edizione 2018. In partnership con l'Unicef, il ricavato della vendita dell'ormai tradizionale gadget andrà infatti a sostenere il progetto 'Italia - Emergenza bambini migranti'. I 12 scatti sono stati affidati ad undici giovani fotografi professionisti dell'agenzia Contrasto che hanno rappresentato uomini e donne della polizia di Stato in veri scenari operativi, dagli agenti del gruppo Soccorso alpino in arrampicata sulla Marmolada ai Falchi a bordo delle moto a Napoli. Una delle immagini è stata poi scattata da un fotografo in divisa, scelta attraverso un concorso cui hanno partecipato circa 300 poliziotti. "E' un calendario - ha detto il ministro dell'Interno, Marco Minniti - fatto di una sequenza di eccellenze fotografiche che dimostrano passione e siamo orgogliosi di aver rinnovato la collaborazione con l'Unicef".