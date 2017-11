Ultima ora

01:17Calcio: Pjanic, vinciamo a Napoli per dedicarla a Higuain

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - "Anche se non ci sarà Higuain, faremo il massimo per portare a casa i tre punti. Lo faremo anche per lui, perché ci tiene". Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic punta al successo venerdì contro il Napoli per regalare i tre punti al Pipita. "Sarà una partita tra due belle squadre che si giocano lo scudetto - ha aggiunto a margine del Gran Galà del calcio - Li rispettiamo molto per quanto hanno fatto finora. Siamo un po' dietro. Speriamo di portare i tre punti a casa. La volontà è di vincere, anche se sarà molto difficile contro una squadra che sta facendo bene. L'obiettivo numero uno è lo scudetto. Ci teniamo, anche perché giochiamo contro tutto e contro tutti, per cui vincere sarà ancora più bello".

00:21Calcio: Benevento ko a Bergamo e ancora a zero punti

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Ha retto fino al 30' della ripresa la resistenza del Benevento sul campo dell'Atalanta. In quel minuto è arrivato il gol di Cristante che ha deciso l'incontro in favore dei padroni di casa e lasciato i campani ancora a zero punti dopo quattordici turni di Serie A. La formazione allenata da De Zerbi avrebbe meritato il pari, soprattutto dopo il buon primo tempo, condotto con ordine e senza mai soffrire troppo la pressione atalantina. Al 40' il Benevento è andato anche vicino al gol, con un bel colpo di testa di Armenteros, deviato da Berisha. Ma nella ripresa l'Atalanta si è rovesciata in avanti, cogliendo alla fine il successo che le permette di scavalcare la Fiorentina ed agganciare il Torino a 19 punti. Per il Benevento si allunga la striscia di sconfitte consecutive.

23:52Calcio: Fassone,riconoscenza a Montella ma scelta necessaria

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - "A Montella dobbiamo riconoscenza, è stato collaborativo, aziendale. Qualcosina non ha funzionato e gli errori sono stati fatti da tutte le parti. L'importante è stato prendere una decisione ad un certo momento piuttosto che non prendere una decisione sperando che le cose prima o poi migliorassero". Così l'ad del Milan Marco Fassone, ospite del Gran Galà del Calcio, commenta l'esonero di Vincenzo Montella. "Abbiamo una buona squadra che siamo convinti possa avere un rendimento migliore di quello di adesso. Ora abbiamo la media di nemmeno 1 punto e mezzo a partita e non va bene, ma siamo convinti che con Gattuso migliorerà e tornerà quella di inizio campionato. A gennaio non interverremo sul mercato, non ne abbiamo bisogno".

22:58Calcio: Nainggolan, De Rossi sa di avere sbagliato

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - "De Rossi è dispiaciuto, sa di aver sbagliato. Ma nel derby si sono schiaffeggiati con Parolo e Bastos e non è successo niente. Alcuni episodi sono puniti, altri no ma con il Var è difficile farla franca". Così Radja Nainggolan, a margine del Gran Galà del Calcio, commenta l'espulsione rimediata dal capitano della Roma durante la partita con il Genoa. Il centrocampista è soddisfatto di quanto raccolto finora dalla Roma: "Stiamo facendo un bel percorso. La qualificazione in Champions era importante. Non siamo i favoriti per lo scudetto perché abbiamo cambiato qualcosa e lasciato partire qualcuno. Ma il campionato è lungo e ci sono ancora tanti scontri diretti. La sfida tra Juve e Napoli? I partenopei possono scappare, i bianconeri agganciarli, ma per noi sarebbe meglio un pareggio".

22:31Ucciso perché aiuta nipote in fuga da marito, tre condanne

(ANSA) - RIMINI, 27 NOV - Tre condanne, emesse dalla Corte d'Assise di Rimini per l'omicidio di Petrit Nikolli, 40enne elettricista di origine albanese, avvenuto la notte del 25 maggio del 2016 perché aveva ospitato a Rimini la nipote ventenne fuggita dalla Lombardia e dal marito che la trattava come una schiava. I giurati popolari hanno condannato a 25 anni di carcere, con l'esclusione della premeditazione, il marito Edmond Leci, metalmeccanico albanese di 25 anni, e suo padre Lek Leci, 48 anni. A 23 anni è stato invece condannato il fratello Altin Leci. Alle cinque parti civili costituite in giudizio, 300 mila euro di provvisionale. Per i tre albanesi, la scorsa udienza il pubblico ministero Paola Bonetti aveva chiesto l'ergastolo. Edmond Leci, con il padre Lek e il fratello maggiore Altin, era partito dalla Lombardia per vendicarsi. Dopo l'omicidio i tre erano tornati a Gorgonzola (Milano), dove la squadra mobile li aveva arrestati. A confessare l'omicidio fu però solo il padre Lek. (ANSA).

22:10Usa: Melania non aspirava a diventare first lady

(ANSA) - NEW YORK, 27 NOV - Melania Trump non aspirava a diventare first lady degli Stati Uniti, ma ha sostenuto la candidatura del marito perché lui continuava a menzionare l'idea. A rivelarlo e' Vanity Fair, citando un amico di lunga data dei Trump. E anche il consigliere del tycoon Robert Stone ha spiegato al magazine che Melania disse chiaramente come l'avventura presidenziale "non facesse per lei". Ma e' stata Melania che a dirgli: "o corri o no corri". "Lei sapeva che era nelle sue corde e che Donald ha sempre voluto candidarsi - ha continuato Stone - E credo abbia capito che sarebbe stato infelice se non lo avesse fatto". L'amico di famiglia citato da Vanity Fair (senza rivelarne il nome), invece, ha commentato pure le indiscrezioni della stampa che spesso hanno dipinto una Melania infelice al fianco del marito, precisando che al contrario il presidente "la ascolta e la adora".

21:58Frode su lavori sentieri Parco Gran Paradiso, 11 indagati

(ANSA) - AOSTA, 27 NOV - Sono 11 le persone indagate dalla procura di Aosta nell'ambito di un'inchiesta sui lavori di sistemazione di diversi sentieri valdostani nel Parco nazionale del Gran Paradiso, costati negli ultimi anni alla Regione oltre 1,3 milioni di euro. Tra di loro direttori dei lavori, legali rappresentati di imprese e figure come il responsabile unico del procedimento. I reati ipotizzati sono, a vario titolo, di frode nelle pubbliche forniture, falso, violazioni alle norme paesaggistiche ed edilizie. Il pm Carlo Introvigne, sotto l'egida del procuratore capo Paolo Fortuna, ha chiuso l'inchiesta nelle scorse settimane. Le indagini riguardano la sistemazione e valorizzazione del sentiero che, a Cogne, porta dalla Valnontey al rifugio Sella (per 843 mila euro); del Giro della Valsavarenche, Giro della Grivola, Tour della Valle di Cogne, Giro della Valnontey (331 mila euro); dell''Itinerario rosso' (dal Col Nivolet al lago Pellaud) e dell''Itinerario blu' (dal bivacco Gontier a Bruil), costati 202 mila euro. (ANSA).