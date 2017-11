Ultima ora

07:37India-Usa: imprenditori, Ivanka Trump a conferenza Hyderabad

NEW DELHI - Ivanka Trump, figlia e principale consigliere del presidente americano Donald Trump, e' giunta oggi ad Hyderabad, in India, per partecipare, alla testa di una delegazione di 350 persone, al Global Entrepreneurship Summit che per la prima volta si svolge in un Paese asiatico. Lo riferisce Ndtv di New Delhi. All'appuntamento, che durera' tre giorni e che e' cogestito da Usa e India, prendera' la parola anche il primo ministro indiano Narendra Modi. Lo stesso premier in un tweet ha voluto ricordare che tema della conferenza e' "Prima le donne, prosperita' per tutti".

06:20Corea Nord: governo Tokyo capta segnali radio anomali

TOKYO - Torna l'allerta nella penisola coreana dopo che il governo giapponese ha riferito di aver captato segnali radio che possono essere associati a preparativi di un nuovo test missilistico dalla Corea del Nord. Le immagini dei satelliti - tuttavia - al momento non confermano tali previsioni, piuttosto sarebbero riconducibili a regolari addestramenti militari. Il regime di Pyongyang, fanno notare i media nipponici, è stato relativamente calmo negli scorsi mesi. L'ultima provocazione risale al 15 settembre, quando un missile balistico a medio raggio venne lanciato nell'oceano Pacifico, sorvolando il nord del Giappone. Secondo gli analisti la Corea del Nord potrebbe decidere di proseguire i test missilistici dopo la decisione dell'amministrazione di Washington, lo scorso 20 novembre, di mettere il Paese nella lista di stati che sponsorizzano il terrorismo internazionale.

06:16Usa: Nyt, Trump ha pagato 1 mln dollari per dispute lavoro

NEW YORK - Donald Trump ha pagato piu' di un milione di dollari nel 1998 per chiudere una class action per le condizioni di lavoro durante la demolizione del Bonwit Teller, l'edificio sulla Quinta Strada che ha preceduto la Trump Tower. Lo riporta il New York Times citando alcuni documenti del tribunale di New York, secondo i quali l'azione legale era stata avviata da circa 200 lavoratori polacchi illegali negli Stati Uniti che lavoravano negli anni 1980 al progetto. I dipendenti venivano pagati quattro dollari l'ora, fatti lavorare 12 ore al giorno e senza protezione.

05:46Indonesia: vulcano Agung, chiuso fino a domani scalo Bali

KARANGASEM - E' stata prorogata fino alle 7 del mattino locali di domani la chiusura dell'aeroporto di Bali, a causa della minaccia rappresentata dalle ceneri e dal fumo che dallo scorso fine settimana si stanno levando dal vulcano Agung. Lo ha comunicato l'agenzia indonesiana per la gestione dei disastri naturali. Il vulcano Agung, nel nord-est dell'isola di Bali, a circa 70 chilometri dallo scalo, sta proseguendo nella sua attivita' eruttiva, emettendo fuoco e ceneri fino a circa 3.000 metri sopra il cratere.

05:41Migranti: Italia, bene riunione Cds Onu su schiavi Libia

NEW YORK - "Come ha annunciato il ministro degli Esteri Angelino Alfano, l'Italia accoglie la proposta francese di tenere una riunione del Consiglio di Sicurezza Onu per discutere la questione del traffico di schiavi in Libia". Lo ha detto l'ambasciatore Sebastiano Cardi, rappresentante permanente al Palazzo di Vetro. La riunione del Cds - di cui l'Italia e' presidente di turno - e' in programma oggi alle 9 locali, le 15 italiane.

01:17Calcio: Pjanic, vinciamo a Napoli per dedicarla a Higuain

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - "Anche se non ci sarà Higuain, faremo il massimo per portare a casa i tre punti. Lo faremo anche per lui, perché ci tiene". Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic punta al successo venerdì contro il Napoli per regalare i tre punti al Pipita. "Sarà una partita tra due belle squadre che si giocano lo scudetto - ha aggiunto a margine del Gran Galà del calcio - Li rispettiamo molto per quanto hanno fatto finora. Siamo un po' dietro. Speriamo di portare i tre punti a casa. La volontà è di vincere, anche se sarà molto difficile contro una squadra che sta facendo bene. L'obiettivo numero uno è lo scudetto. Ci teniamo, anche perché giochiamo contro tutto e contro tutti, per cui vincere sarà ancora più bello".

00:21Calcio: Benevento ko a Bergamo e ancora a zero punti

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Ha retto fino al 30' della ripresa la resistenza del Benevento sul campo dell'Atalanta. In quel minuto è arrivato il gol di Cristante che ha deciso l'incontro in favore dei padroni di casa e lasciato i campani ancora a zero punti dopo quattordici turni di Serie A. La formazione allenata da De Zerbi avrebbe meritato il pari, soprattutto dopo il buon primo tempo, condotto con ordine e senza mai soffrire troppo la pressione atalantina. Al 40' il Benevento è andato anche vicino al gol, con un bel colpo di testa di Armenteros, deviato da Berisha. Ma nella ripresa l'Atalanta si è rovesciata in avanti, cogliendo alla fine il successo che le permette di scavalcare la Fiorentina ed agganciare il Torino a 19 punti. Per il Benevento si allunga la striscia di sconfitte consecutive.