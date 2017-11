Ultima ora

14:37Ostia: alcuni fermi, blitz in palazzo Roberto Spada

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Perquisizioni nel palazzo di Ostia dove abitava Roberto Spada, arrestato per la testata a un giornalista Rai, compiute da polizia e carabinieri in un controllo straordinario scattato stamattina. Sarebbero stati trovati e sequestrati armi e droga e fermate alcune persone la cui posizione è al vaglio. Alla maxioperazione di controllo del territorio in corso dalle prime ore dell'alba ad Ostia partecipa anche la Guardia di Finanza, per un totale 250 uomini. L'operazione, informa il Dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero degli Interni, attraverso mirate e capillari attività di controllo del territorio, "è finalizzata a realizzare un incisivo contrasto delle situazioni di illegalità e al potenziamento dei presidi delle forze di polizia già operativi". Nel corso dell'operazione sono impiegate unità cinofile, elicotteri, unità navali, equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia e Compagnie intervento operativo dei Carabinieri di supporto ai già presenti dispositivi di controllo del territorio.

14:36Fondi Sardegna: nuovo processo per ex consigliere Idv

(ANSA) - CAGLIARI, 28 NOV - A pochi mesi dalla decisione della Cassazione che ha fatto diventare definitiva la condanna a un anno e mezzo per peculato legato alle spese di quando era nel gruppo Misto (60 mila euro), l'ex consigliere dell'Idv Adriano Salis è stato nuovamente rinviato a giudizio con la stessa accusa nell'ambito dell'inchiesta sull'uso illecito dei fondi destinati ai gruppi del Consiglio regionale della Sardegna. Lo ha deciso il Gup del Tribunale di Cagliari, Giuseppe Pintori, che ha accolto la richiesta del pm Marco Cocco. Questo nuovo procedimento è legato alle spese sostenute da Salis alla fine della XIII legislatura (2004-2008) quando passò al gruppo Federalista autonomista sardo (Fas). All'ex consigliere, difeso dagli avvocati Rita Dedola e Marco Fausto Piras, la Procura contesta 86 mila euro di fondi spesi illecitamente, al di fuori quindi dell'attività politico-istituzionale. Salis comparirà davanti ai giudici del Tribunale il 9 marzo 2018.

14:21Mondiali: Pizzi nuovo ct Arabia Saudita

(ANSA) - RIAD, 28 NOV - Juan Antonio Pizzi è il nuovo ct dell'Arabia Saudita. L'ex tecnico del Cile prende il posto di Edgardo Bauza, esonerato poco meno di una settimana fa. Lo riferisce l'agenzia di stato Saudi Press Agency citando fonti della federcalcio locale. Pizzi dovrebbe essere presente alla cerimonia del sorteggio dei gironi della fase finale dei Mondiali, in programma venerdì primo dicembre a Mosca. Pizzi, che col Cile ha vinto la Coppa America 2016 lasciando la nazionale dopo la mancata qualificazione a Russia 2018, è il terzo allenatore dell'Arabia Saudita in pochi mesi. Bauza era stato esonerato dopo appena 5 amichevoli a seguito delle sconfitte con Portogallo e Bulgaria. Aveva sostituito a settembre l'olandese Bert van Marwijk ,licenziato nonostante la qualificazione al mondiale, dal quale l'Arabia Saudita mancava da Germania 2006. In precedenza Bauza era stato esonerato anche dall'Argentina dopo otto mesi dall'inizio del suo incarico mettendo a rischio la qualificazione dell'Albiceleste, poi raggiunta all'ultimo turno.

14:18Riina jr, revocata libertà vigilata, in colonia lavoro

(ANSA) - PADOVA, 28 NOV - Il tribunale di sorveglianza di Padova ha deciso la revoca della libertà vigilata e la misura di un anno di colonia di lavoro per Giuseppe Salvatore Riina, figlio del boss di Cosa Nostra, Totò Riina. Il giudice Linda Arata ha accolto in parte le richieste della Procura di Padova, che aveva sollecitato una misura di tre anni dopo l'inchiesta avviata dalla Dda che aveva portato alla luce i contatti che Riina jr avrebbe avuto negli ultimi mesi con alcuni spacciatori di droga, già noti alle forze dell'ordine, violando di fatto i limiti della libertà vigilata.

14:17Basket: Pesaro, arriva Kuksiks

(ANSA) - PESARO, 28 NOV - Per sostituire l'infortunato Mario Little, la VL Pesaro ha ufficializzato stamani l'ingaggiato Rihards Kuksiks, 29 anni, ala piccola di 197 cm., di nazionalità lettone, ma di scuola americana. Kuksiks aveva già giocato in Italia nella stagione 2015-2016 con la maglia di Varese, per poi trasferirsi in Francia e nell'ultima stagione nel campionato lituano. Il giocatore, che ha firmato un contratto di un mese con possibile allungamento nel caso in cui l'americano Little non rientrasse, sarà domani a Pesaro per sottoporsi alle rituali visite mediche.

14:16Calcio: Darmian verso addio United, ci sono Roma e Siviglia

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Siviglia e Roma puntano su Matteo Darmian, attuale terzino del Manchester United, una delle big della Premier League. Il giocatore, che fa parte del giro della Nazionale azzurra, non rientra nei piani dell'allenatore Josè Mourinho e, secondo quanto riferisce il Sun, avrebbe chiesto di cambiare aria. Su di lui ci sono la Roma e il Siviglia, che dovranno però fare i conti con la richiesta del club di Old trafford, disposto a cedere il giocatore solo in cambio di 15 milioni di sterline (circa 17 milioni di euro).

14:03Gas: manifestazione ‘No Tap’ davanti a sede Consiglio Puglia

(ANSA) - BARI, 28 NOV - "Giù le mani dal Salento" e "liberate Melendugno": sono i cori scanditi dagli attivisti 'No Tap', una cinquantina, che a Bari stanno manifestando pacificamente davanti la sede del Consiglio regionale, esprimendo la loro contrarietà alla realizzazione nel territorio pugliese del terminale del Gasdotto Trans-Adriatico che sarà realizzato dalla multinazionale Tap. Nei giorni scorsi i No Tap avevano manifestato a Lecce, con il lancio di uova seguiti da scontri con le forze di polizia avvenuti in occasione di un convegno al quale partecipava anche il country manager di Tap, Michele Mario Elia. Gli attivisti chiedono alla Regione Puglia di esprimere ferma contrarietà all'approdo a San Foca di Melendugno, come hanno fatto ieri i sindaci nell'incontro convocato dal presidente della Provincia di Lecce, Antonio Gabellone, tenutosi a Palazzo dei Celestini. (ANSA).