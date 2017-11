Ultima ora

14:03Gas: manifestazione ‘No Tap’ davanti a sede Consiglio Puglia

(ANSA) - BARI, 28 NOV - "Giù le mani dal Salento" e "liberate Melendugno": sono i cori scanditi dagli attivisti 'No Tap', una cinquantina, che a Bari stanno manifestando pacificamente davanti la sede del Consiglio regionale, esprimendo la loro contrarietà alla realizzazione nel territorio pugliese del terminale del Gasdotto Trans-Adriatico che sarà realizzato dalla multinazionale Tap. Nei giorni scorsi i No Tap avevano manifestato a Lecce, con il lancio di uova seguiti da scontri con le forze di polizia avvenuti in occasione di un convegno al quale partecipava anche il country manager di Tap, Michele Mario Elia. Gli attivisti chiedono alla Regione Puglia di esprimere ferma contrarietà all'approdo a San Foca di Melendugno, come hanno fatto ieri i sindaci nell'incontro convocato dal presidente della Provincia di Lecce, Antonio Gabellone, tenutosi a Palazzo dei Celestini. (ANSA).

13:50Anziano morto in casa a Milano, sospetto omicidio

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Il cadavere di un uomo di 69 anni in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nel suo appartamento in corso XXII Marzo, zona abbastanza centrale di Milano. A chiamare la polizia è stato un veterinario a cui era stata inviata la richiesta di occuparsi di un animale dell'uomo. La polizia indaga per omicidio.

13:46Arrestati a Milano sei agenti polizia per corruzione

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Sei agenti di polizia dell'ufficio immigrazione sono stati arrestati nell'ambito di una indagine relativa ad un giro di carte di soggiorno rilasciate dietro compensi che andavano da poche centinaia di euro ad alcune migliaia. Quattro sono finiti in carcere con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata all'illecito rilascio di permessi di soggiorno, oltre a falso in atto pubblico e accesso abusivo a sistemi informatici. Per due sono stati disposti gli arresti domiciliari perché estranei all'associazione.

13:42Papa: pacificazione in Myanmar solo da diritti umani

(ANSA) - Nay PYI Taw, 27 NOV - Per il Papa, "il futuro del Myanmar deve essere la pace, una pace fondata sul rispetto della dignità e dei diritti di ogni membro della società, sul rispetto di ogni gruppo etnico e della sua identità, sul rispetto dello stato di diritto e di un ordine democratico che consenta a ciascun individuo e ad ogni gruppo, nessuno escluso, di offrire il suo legittimo contributo al bene comune". Lo ha detto Bergoglio, ad autorità e Corpo diplomatico, oggi a Nay Pyi Taw, dove avrà una serie di incontri istituzionali."L'arduo processo di costruzione della pace e della riconciliazione nazionale può avanzare solo attraverso l'impegno per la giustizia e il rispetto dei diritti umani". La giustizia, ha detto, è "volontà di riconoscere a ciascuno ciò che gli è dovuto", e queste intuizioni hanno portato a creare l'Onu e a concepire la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Il papa ha avuto un lungo colloquio con il ministro degli Esteri e Consigliere diplomatico Aung San Suu Kyii.

13:25Terrorismo:Minniti,rischio Africa piattaforma attacco Europa

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - I foreign fighters in fuga da Siria e Iraq "dopo lo scacco militare subito dall'Isis" potrebbero trovare "un rifugio sicuro" nell'Africa settentrionale, che può diventare "non solo un punto di passaggio dei combattenti, ma anche una piattaforma di attacco terroristico verso l'Europa". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Marco Minniti, intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico della SCuola di perfezionamento per le forze di polizia. Quella dei foreign fighters, ha sottolineato Minniti, "è una questione gigantesca. Una parte sono morti, gli altri stanno tornando a casa in maniera non organizzata, è in corso una diaspora individuale di ritorno, una fuga attraverso le vie aperte, che sono quelle dei flussi migratori attraverso l'Africa ed i Balcani. Per questo abbiamo insistito sul confine meridionale libico come porta d'ingresso in Europa: c'è la possibilità che migliaia di combattenti nordafricani ed europei passino di lì nel loro viaggio di ritorno a casa".

13:24Calcio: Tommasi, nostro movimento soffre mancanza leadership

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - "Il nostro movimento soffre di una mancanza di leadership che a cascata si ripercuote sui risultati sul campo. Non solo della Nazionale. Domani la Lega di Serie A elegge il nuovo presidente? Non so come abbia deciso di risolvere i problemi, ormai vanno avanti dal 6 marzo". Il presidente dell'Aic, Damiano Tommasi, a margine del forum #EqualGame al liceo Agnesi di Milano, si augura che l'assemblea della Lega di Serie A possa trovare un accordo sulla Governance da eleggere domani. "Di questo c'è bisogno - aggiunge Tommasi -, di leadership, di chi sappia prendersi le responsabilità. Lo abbiamo denunciato dopo Italia-Svezia e speriamo si possa trovare una soluzione nel prossimo futuro".

13:21Ventenne ucciso a Modena: Ps, individuati i 5 responsabili

(ANSA) - BOLOGNA, 28 NOV - Sono stati individuati dalla Polizia di Stato i responsabili dell'omicidio del ventenne cinese Hu Congliang, ucciso a Modena sabato scorsa: oltre ai quattro minorenni cinesi già fermati nelle scorse ore, un quinto minorenne si è costituito in Questura a Prato. Nel dettaglio gli uomini della Polizia modenese, coordinati dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, hanno sottoposto "al fermo di polizia giudiziaria quattro cittadini cinesi, tutti minorenni, ritenuti responsabili del grave fatto delittuoso" avvenuto sabato scorso nella città emiliana. Un "quinto soggetto, minorenne, responsabile in concorso, si è costituito in Questura a Prato, accompagnato da un legale, ed è stato indagato in stato di libertà. Le indagini sono state svolte dalla Squadra Mobile di Modena, con la collaborazione di quella di Prato".