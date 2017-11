Ultima ora

16:39Doping: Gushchina e Nazarova squalificate

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - La Federatletica russa ha comunicato che altre due atlete sono state squalificate per doping: si tratta della velocista Yulia Gushchina e della saltatrice in lungo Anna Nazarova, trovate positive dopo il riesame dei test ai quali erano state sottoposte alle Olimpiadi del 2012, disputate a Londra. La Gushchina era già stata privata di un oro e due argenti ottenuti fra i Giochi 2008 e 2012, dopo che diversi suoi compagni erano stati coinvolti in casi di positività. La Nazarova finì quinta nel lungo. Più di 100 atleti sono stati squalificati fra il 2008 e i Giochi del 2012 dal Cio, dopo che i loro test sono stati nuovamente analizzati dall'antidoping. L'atletica leggera è stata disciplina più colpita e la Russia il Paese dove si è registrato il maggior numero di casi di doping.

16:36Calcio: Gattuso, Berlusconi mi ha consigliato 2 punte

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - "Berlusconi è un grande conoscitore di calcio, abbiamo parlato dei due attaccanti, di come il Dna Milan deve giocare, tutte le cose che il presidente pensa, le dice sempre. L'ho ascoltato con grandissima attenzione, c'e grandissimo rispetto per quello che ha fatto al Milan e per l'uomo che è". Così il nuovo allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, nella conferenza stampa di presentazione, sulla telefonata ricevuta ieri dall'ex presidente Silvio Berlusconi e su quando sentirà per la prima volta il nuovo proprietario, Yonghong Li. "Non parla inglese e nemmeno il calabrese - sorride Gattuso - ma con il dottor Fassone abbiamo stabilito che organizzeremo presto con un traduttore".

16:32Siria: De Mistura, le parti si mettano ‘al lavoro’

(ANSAmed) - BEIRUT, 28 NOV - L'inviato speciale dell'Onu per la Siria, Staffan de Mistura, ha incontrato oggi a Ginevra i diplomatici dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza in preparazione dell'ottava tornata di negoziati sulla Siria che dovrebbe aprirsi oggi pomeriggio con un suo incontro con la delegazione delle opposizioni. In una dichiarazione all'agenzia Ap, De Mistura si è detto soddisfatto dell'incontro, che ha definito "utile", e ha fatto appello alle parti in conflitto perché si mettano "al lavoro" in in questi giorni di colloqui previsti. Da Damasco una fonte del ministero degli Esteri ha detto che la delegazione governativa arriverà domani a Ginevra, guidata dall'ambasciatore presso le Nazioni Unite, Bashar Jaafari.

16:31Calcio: Malagò, non si risolve tutto con un nome

(ANSA) - BARI, 28 NOV - "L'assemblea della Lega di Serie A? Ho avuto informazioni da chi era presente. Le caselle da riempire sono molte. Non si risolve tutto con un nome e per me sarebbe sbagliato esprimere giudizi su eventuali candidati. Allo stato ci sono soggetti che vogliono capire chi saranno i propri compagni di viaggio". La ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando a Bari i futuri scenari dall'Assemblea della Lega di Serie A. "Il Coni non entra nelle dinamiche della Lega, ma aspetta di sapere se la Figc, con un presidente dimissionario, può andare ad elezioni con più candidati nei 90 giorni, o se si deve commissariare la Federazione Il nuovo presidente della Figc dovrà scegliere il nuovo commissario tecnico".

16:29Macron lancia un’iniziativa euro-africana sulla Libia

(ANSA) - PARIGI, 28 NOV - Il presidente francese, Emmanuel Macron, in Burkina Faso, ha detto di volersi fare promotore di un'"iniziativa euro-africana" sulla Libia, da proporre domani al vertice Ue-Africa di Abidjan. L'obiettivo sarà "colpire le organizzazioni criminali e le reti di trafficanti" che sfruttano i migranti, di cui alcuni ridotti in schiavitù. Il capo dell'Eliseo ha anche annunciato un "massiccio sostegno all'evacuazione delle persone in pericolo" dalla Libia, tornando a bollare la tratta dei migranti come schiavi "crimine contro l'umanità".

16:28Irlanda: vicepremier si dimette,s’allontana spettro elezioni

(ANSA) - LONDRA, 28 NOV - Si allontana lo spettro di elezioni anticipate in Irlanda, nel pieno dello spinoso negoziato sulla Brexit e ad appena 5 mesi dall'insediamento del nuovo premier Leo Varadkar. La svolta è arrivata oggi con le dimissioni della vicepremier Frances Fitzgerald, investita dai contraccolpi di uno scandalo che avrebbe potuto far cadere l'intero governo. La veterana Fitzgerald, dopo aver provato a resistere nei giorni scorsi, ha ceduto alle pressioni del suo stesso partito, i liberali del Fine Gael, e ha annunciato il passo indietro durante il consiglio dei ministri. Un gesto che rende inutile la mozione di sfiducia prevista per stasera nel parlamento di Dublino. Fitzgerald era stata tirata in ballo per la gestione delle rivelazioni d'una 'talpa' sulla corruzione nella polizia irlandese, quando era ministra della Giustizia: in caso di sue mancate dimissioni il governo di minoranza Fine Gael guidato da Varadkar avrebbe perso il decisivo appoggio esterno degli storici rivali social-conservatori del Fianna Fail.

16:22Calcio: Gattuso, con Benevento come finale mondiale

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - "Io oggi non guardo la classifica, vivo alla giornata. La partita di Benevento deve essere come una finale di Coppa del mondo. C'è bisogno di riuscire a cambiare e ad avere maggiore consapevolezza. Per giocare bene a San Siro bisogna stare bene a 360 gradi. A livello mentale bisogna dare qualcosa in più a questi ragazzi, è la priorità". Così il nuovo allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, nella conferenza stampa di presentazione sulla possibilità di raggiungere la Champions. "Trovo riduttivo parlare ancora del Gattuso calciatore - sottolinea il tecnico -, è rimasto quello spirito e la veemenza, ma sono passato da Coverciano e nessuno mi ha regalato il patentino. La mia ricetta? La chiave sono nelle foto sparse per Milanello. Si è persa la forza della storia, non bisogna dimenticare il Dna, le regole e le usanze del club. Senza dimenticare una cosa: per giocare a calcio bisogna fare fatica".