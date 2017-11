Ultima ora

16:47Argentina: Marina, acqua in ‘snorkel’ causò corto circuito

(ANSA) - BUENOS AIRES, 28 NOV - E' stato l'ingresso di acqua nello 'snorkel' del sottomarino (il sistema di ventilazione che emerge in superficie per consentire la ricarica delle batterie in immersione) a causare un corto circuito nel San Juan, il sommergibile argentino scomparso dal 15 novembre nell'Atlantico meridionale. Lo ha riferito il portavoce della Marina militare argentina, Enrique Balbi. Balbi ha spiegato che il comandante disse che era entrata acqua attraverso lo 'snorkel' al sistema di batterie, mentre il sottomarino le stava caricando, "causando un corto circuito e l'inizio di un incendio, o del fumo senza fiamme". Il portavoce ha poi aggiunto che il comandante disse tramite telefono satellitare che il problema era stato circoscritto. Intanto i media locali hanno reso noto che la Marina avrebbe nascosto al governo un rapporto confidenziale che descriveva la situazione a bordo dell'Ara San Juan inviato poco dopo l'incidente.

16:45Calcio: Juventus, Higuain inizia riabilitazione

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - All'indomani dell'operazione alla mano sinistra ha iniziato la riabilitazione a Vinov, Gonzalo Higuain. E non è del tutto escluso che l'argentino possa essere convocato per la trasferta della Juventus di venerdì a Napoli. L'altra buona notizia per Allegri, a tre giorni dallo scontro diretto del San Paolo, è il recupero di Giorgio Chiellini. Il difensore ha svolto l'allenamento odierno con il gruppo, candidandosi per una maglia da titolare venerdì sera al San Paolo. Allenamento personalizzato per Cuadrado e Bernardeschi, ancora in dubbio per Napoli. Non si è allenato, invece, Lichtsteiner, le cui condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.

16:44Migranti: Oim, 3.000 morti in Mediterraneo nel 2017

(ANSA) - GINEVRA, 28 NOV - Oltre 3mila migranti e rifugiati sono morti nel Mediterraneo dall'inizio del 2017 mentre tentavano di raggiungere l'Europa via mare: lo ha riferito oggi l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) rendendo note le "ultime tragiche statistiche". La media dal primo gennaio del 2017 (al 26 novembre) è di quasi 10 morti al giorno, ha sottolineato a Ginevra l'agenzia dell'Onu per la migrazione precisando che si tratta del quarto anno consecutivo durante il quale la soglia dei decessi è stata superata. Da inizio anno 163.979 migranti e rifugiati sono giunti in Europa ed un totale di 3.033 sono morti. "Continuiamo a ripetere che non è più sufficiente stilare queste tragiche statistiche e continueremo a dirlo. Ma dobbiamo anche agire ", ha affermato il direttore generale dell'Oim William Lacy Swing ricordando che ai morti sommano le informazioni giunte sullo scandaloso mercato degli schiavi in Libia, sulle attività dei contrabbandieri e le difficili condizioni dei centri di detenzione libici.

16:43Germania: aggressore, muoio di sete e tu porti profughi

(ANSA) - BERLINO, 28 NOV - "È lei il sindaco? Lei mi lascia morire di sete e porta 200 profughi ad Altena!". Sono queste le parole pronunciate dall'aggressore, che ha accoltellato Andreas Hollstein, il sindaco di Altena, ieri sera, in un locale di kebab, stando alla ricostruzione fatta dallo stesso primo cittadino, stamani davanti alla stampa. L'uomo, un 56enne che per la stampa locale sarebbe alcolista, è stato neutralizzato dai proprietari del locale e poi consegnato alla polizia.

16:42L.elettorale: al via esame collegi, parere il 7 dicembre

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Con l'illustrazione del relatore Emanuele Fiano, è cominciato in Commissione Affari costituzionali della Camera l'esame del decreto legislativo con i collegi di Camera e Senato del Rosatellum 2.0. La Commissione audirà lunedì prossimo il presidente dell'Istat Giorgio Alleva e darà il parere al governo il 7 dicembre. Fiano ha illustrato il testo sottolineando - ha riferito al termine della seduta - "che i criteri seguiti dalla Commissione tecnica corrispondono a quelli indicati dalla legge nella delega". "Rimangono su alcuni collegi delle scelte diversamente valutabili rispetto a quelle proposte, come ha tuttavia sottolineato la Stessa COmmissione". Il presidente della Commissione Andrea Mazziotti ha riferito che Fi ha chiesto di audire anche gli altri membri della Commissione tecnica, mentre M5s ha chiesto di avere le cartine dei collegi e le proiezioni elettorali.

16:40Oxford ritira riconoscimento ad Aung San Suu Kyi

(ANSA) - LONDRA, 28 NOV - Oxford 'punisce' la leader birmana Aung San Suu Kyi e le revoca un riconoscimento concesso 20 anni fa accusandola di aver assistito senza far nulla alla repressione scatenata dai militari nel suo Paese contro la minoranza musulmana dei Rohingya. La 'Freedom of the City' era stata assegnata ad Aung nel 1997: si tratta della più alta onorificenza a disposizione del Municipio della storica città universitaria inglese. La revoca rappresenta un caso più unico che raro, ma è stata approvata ieri sera all'unanimità dal consiglio comunale. "Nel '97 - si legge nella motivazione - Aung San Suu Kyi incarnava i valori di tolleranza e internazionalismo espressi da Oxford. Oggi abbiamo preso la decisione senza precedenti di ritirarle la più grande distinzione concessa da questa città a causa della sua inazione di fronte all'oppressione della minoranza Rohingya". L'accaduto coincide casualmente con la visita del Papa nello Stato del sud-est asiatico.

16:39Doping: Gushchina e Nazarova squalificate

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - La Federatletica russa ha comunicato che altre due atlete sono state squalificate per doping: si tratta della velocista Yulia Gushchina e della saltatrice in lungo Anna Nazarova, trovate positive dopo il riesame dei test ai quali erano state sottoposte alle Olimpiadi del 2012, disputate a Londra. La Gushchina era già stata privata di un oro e due argenti ottenuti fra i Giochi 2008 e 2012, dopo che diversi suoi compagni erano stati coinvolti in casi di positività. La Nazarova finì quinta nel lungo. Più di 100 atleti sono stati squalificati fra il 2008 e i Giochi del 2012 dal Cio, dopo che i loro test sono stati nuovamente analizzati dall'antidoping. L'atletica leggera è stata disciplina più colpita e la Russia il Paese dove si è registrato il maggior numero di casi di doping.