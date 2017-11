Ultima ora

16:59Sospesa per critiche a preside: catena di solidarietà su Fb

(ANSA) - PORTICI (NAPOLI), 28 NOV - Decine di foto postate su facebook per dare solidarietà a Claudia, la sedicenne allieva del liceo classico 'Orazio Flacco' di Portici (Napoli) sospesa dalla dirigente scolastica per aver criticato sui social l'operato dell'Istituto. L'iniziativa è dell'Unione degli Studenti della Campania che scende in campo al fianco della studentessa. ''Noi scegliamo di stare dalla parte di Claudia - spiegano in una nota stampa - perché il suo atto di coraggio e di verità deve essere un esempio per tutta la popolazione studentesca che troppo spesso subisce in silenzio gli abusi di potere dei dirigenti". Ad essere criticato è l'operato del dirigente del 'Flacco', Iolanda Giovidelli. ''Nelle nostre scuole i dirigenti applicano a proprio piacimento le leggi, stravolgendo e approvando arbitrariamente regolamenti di Istituto repressivi, non rispettando e non informando gli studenti dei diritti sanciti dallo 'Statuto dei diritti delle Studentesse e degli Studenti' e dalle altre leggi".

16:57Gb: Harry-Meghan, si fanno già i conti ma Ft è pessimista

(ANSA) - LONDRA, 28 NOV - Amore a parte, è anche una faccenda di soldi. Almeno secondo il Financial Times, che inizia a fare i conti sul prossimo matrimonio reale annunciato per primavera fra il principe Harry, secondogenito di Carlo e Diana, e l'attrice americana Meghan Markle. E sull'impatto che questo potrà avere sul Pil britannico, oltre che sulle casse della corte. I calcoli del giornale della City si basano sui precedenti delle 'nozze del secolo': quelle fra Carlo e Diana e poi quelle fra William e Kate. E la conclusione è che questa volta i benefici sull'economia del Regno saranno prevedibilmente "scarsi". L'esempio più vicino a cui rifarsi è in effetti il matrimonio fra Kate e William, fratello maggiore di Harry, del 2011: un evento che si calcola abbia prodotto 107 milioni di sterline di entrate in più sul fronte del turismo e altre 500 milioni circa in più su quello dei consumi. Cifre che - anche a causa delle incertezze determinate dalla Brexit e dell'andamento del pound - difficilmente potranno essere ripetute nel 2018.

16:57Calcio: Euro 2020, Russia chiede match apertura

(ANSA) - NYON, 28 NOV - La Federcalcio russa ha chiesto all'Uefa che San Pietroburgo ospiti la partita inaugurale Euro 2020, il torneo continentale la cui fase finale non si disputerà in 13 distinte città europee. Lo ha fatto sapere oggi la Federcalcio europea, che sceglierà il 7 dicembre la città che ospiterà la partita inaugurale. Il 'Krestovsky' ha già ospitato quest'anno la sfida inaugurale e la finale della Confederations e ospiterà sette partite dei Mondiali 2018 Lo stadio di San Pietroburgo, che può contenere 68.000 spettatori, è in lizza con la 'Johan Cruijff arena' di Amsterdam, l'Hampden park di Glasgow, lo stadio Olimpico di Roma e l'Eurostadium di Bruxelles (che, a causa dello stallo nei lavori di ristrutturazione, potrebbe però essere sostituto dal Principality stadium di Cardiff o dalla Friends arena di Stoccolma). Semifinali e finale si giocheranno a Londra, nello stadio di Wembley.

16:50Calcio: Pellegri, sono un eroe per caso ma felice

(ANSA) - GENOVA, 28 NOV - Si è guadagnato una delle tre menzioni speciali per il 25/o premio "Lo sportivo ligure dell'anno, ma Pietro Pellegri non lo considera un premio singolo. "E' un premio che va dato collettivamente a tutto il Genoa - ha detto il giovane attaccante -. Devo dire grazie alla società che con il suo settore giovanile ha creato talenti da Perin a Sturaro, a Mandragora". Pellegri alle menzioni speciali e ai record sembra ormai esserci abituato. "Io ho solo aspettato il mio momento. Quando il mister mi ha dato fiducia ho fatto quello che mi viene meglio: essere concentrato e buttare dentro la palla. La doppietta alla Lazio? Sono stato abbastanza fortunato. Sono un eroe per caso, è successo tutto così all'improvviso ma sono felice. Ballardini? Ci sta facendo lavorare molto bene. Abbiamo fiducia in lui e siamo pronti a ripartire".

16:47Argentina: Marina, acqua in ‘snorkel’ causò corto circuito

(ANSA) - BUENOS AIRES, 28 NOV - E' stato l'ingresso di acqua nello 'snorkel' del sottomarino (il sistema di ventilazione che emerge in superficie per consentire la ricarica delle batterie in immersione) a causare un corto circuito nel San Juan, il sommergibile argentino scomparso dal 15 novembre nell'Atlantico meridionale. Lo ha riferito il portavoce della Marina militare argentina, Enrique Balbi. Balbi ha spiegato che il comandante disse che era entrata acqua attraverso lo 'snorkel' al sistema di batterie, mentre il sottomarino le stava caricando, "causando un corto circuito e l'inizio di un incendio, o del fumo senza fiamme". Il portavoce ha poi aggiunto che il comandante disse tramite telefono satellitare che il problema era stato circoscritto. Intanto i media locali hanno reso noto che la Marina avrebbe nascosto al governo un rapporto confidenziale che descriveva la situazione a bordo dell'Ara San Juan inviato poco dopo l'incidente.

16:45Calcio: Juventus, Higuain inizia riabilitazione

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - All'indomani dell'operazione alla mano sinistra ha iniziato la riabilitazione a Vinov, Gonzalo Higuain. E non è del tutto escluso che l'argentino possa essere convocato per la trasferta della Juventus di venerdì a Napoli. L'altra buona notizia per Allegri, a tre giorni dallo scontro diretto del San Paolo, è il recupero di Giorgio Chiellini. Il difensore ha svolto l'allenamento odierno con il gruppo, candidandosi per una maglia da titolare venerdì sera al San Paolo. Allenamento personalizzato per Cuadrado e Bernardeschi, ancora in dubbio per Napoli. Non si è allenato, invece, Lichtsteiner, le cui condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.

16:44Migranti: Oim, 3.000 morti in Mediterraneo nel 2017

(ANSA) - GINEVRA, 28 NOV - Oltre 3mila migranti e rifugiati sono morti nel Mediterraneo dall'inizio del 2017 mentre tentavano di raggiungere l'Europa via mare: lo ha riferito oggi l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) rendendo note le "ultime tragiche statistiche". La media dal primo gennaio del 2017 (al 26 novembre) è di quasi 10 morti al giorno, ha sottolineato a Ginevra l'agenzia dell'Onu per la migrazione precisando che si tratta del quarto anno consecutivo durante il quale la soglia dei decessi è stata superata. Da inizio anno 163.979 migranti e rifugiati sono giunti in Europa ed un totale di 3.033 sono morti. "Continuiamo a ripetere che non è più sufficiente stilare queste tragiche statistiche e continueremo a dirlo. Ma dobbiamo anche agire ", ha affermato il direttore generale dell'Oim William Lacy Swing ricordando che ai morti sommano le informazioni giunte sullo scandaloso mercato degli schiavi in Libia, sulle attività dei contrabbandieri e le difficili condizioni dei centri di detenzione libici.