(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Il Procuratore Federale Giuseppe Pecoraro ha deferito al Tribunale Federale Avellino e Catanzaro "a titolo di responsabilità diretta e oggettiva" e gli ex dirigenti Walter Taccone (ex presidente del club irpino), Vincenzo De Vito (ex ds Avellino), Giuseppe Cosentino (ex n.1 Catanzaro), Armando Ortoli (ex ds Catanzaro) e Andrea Russotto "per avere tutti, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Catanzaro-Avellino, disputata il 5 maggio 2013 e valevole per la penultima giornata del Campionato di Lega Pro".

17:09Macron in Burkina Faso, ‘io non sarei intervenuto in Libia’

(ANSA) - PARIGI, 28 NOV - "Se vuole saperlo, io fossi stato presidente non avrei fatto l'intervento in Libia": così Emmanuel Macron ha risposto a una studentessa dell'università di Ouagadougou che gli ha rivolto una polemica domanda al termine del suo discorso. Rispondendo alla domanda sull'"intervento in Libia dettato dalla gelosia", Macron ha premesso: "Bisognerebbe riflettere sul livello di soddisfazione della gente in Libia quando c'era Gheddafi". Poi ha aggiunto: "Se vuole saperlo, io da presidente non avrei ordinato quell'intervento. Non serve a niente prendersela con Gheddafi senza avere un progetto. Io sono contrario ad interventi dall'esterno che non siano portatori di una soluzione politica".

17:04Tuffi: Cagnotto, aspetto una bambina

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "Tra due mesi divento mamma e devo dire che sto vivendo la magia di questo momento, i primi due mesi ho avuto le nausee, ma poi è andata benissimo". Tania Cagnotto racconta in esclusiva a Chi (in edicola da domani) gli ultimi mesi della sua prima gravidanza. La campionessa di tuffi è in vacanza con il marito sulle Dolomiti. "Avremo una femminuccia", spiega Tania "ma non abbiamo ancora deciso il nome. Si chiamerà o Maya o Isabel". Sulla proposta avanzata dalla sua ex compagna di tuffi sincronizzati Francesca Dallapè di tornare alle gare per le Olimpiadi di Tokyo 2020: "Non mi sarei mai aspettata che Francesca mi facesse questa proposta -risponde Tania - perché era lei quella che non vedeva l'ora di staccare, anche lei voleva diventare mamma e lo ha fatto prima di me Però il ritorno è una cosa che deciderò più avanti. Di sicuro non chiudo la porta - conclude - perché ho visto tanti atleti cambiare idea dopo il ritiro".

17:03Calcio: Gattuso, non sono un traghettatore

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - "Non voglio fare la fine di Seedorf e Inzaghi. Non sono un traghettatore perché ci sono 72 punti da qui a fine campionato. So cosa posso dare di diverso alla squadra. Come mi definisco? Uno che sente molto le partite, le vive molto. Mi sento vivo. Quando scendo in campo adesso da allenatore sento lo stesso formicolio di quando giocavo". Così il nuovo allenatore del Milan Gennaro Gattuso, durante la conferenza stampa di presentazione, parla del rischio di bruciarsi come fatto da alcuni suoi predecessori in rossonero. "Il capitano è Bonucci - aggiunge Gattuso - e rimarrà Bonucci. Ho parlato con una delegazione della squadra e ho visto ragazzi con grande voglia di lavorare e mettersi a disposizione. Io gli ho solo chiesto grande senso di appartenenza e disciplina. E loro mi hanno dato la massima disponibilità. Io mi sono sempre buttato nel fuoco per i miei compagni, voglio vedere questo. I giocatori si devono aiutare".

16:59Sospesa per critiche a preside: catena di solidarietà su Fb

(ANSA) - PORTICI (NAPOLI), 28 NOV - Decine di foto postate su facebook per dare solidarietà a Claudia, la sedicenne allieva del liceo classico 'Orazio Flacco' di Portici (Napoli) sospesa dalla dirigente scolastica per aver criticato sui social l'operato dell'Istituto. L'iniziativa è dell'Unione degli Studenti della Campania che scende in campo al fianco della studentessa. ''Noi scegliamo di stare dalla parte di Claudia - spiegano in una nota stampa - perché il suo atto di coraggio e di verità deve essere un esempio per tutta la popolazione studentesca che troppo spesso subisce in silenzio gli abusi di potere dei dirigenti". Ad essere criticato è l'operato del dirigente del 'Flacco', Iolanda Giovidelli. ''Nelle nostre scuole i dirigenti applicano a proprio piacimento le leggi, stravolgendo e approvando arbitrariamente regolamenti di Istituto repressivi, non rispettando e non informando gli studenti dei diritti sanciti dallo 'Statuto dei diritti delle Studentesse e degli Studenti' e dalle altre leggi".

16:57Gb: Harry-Meghan, si fanno già i conti ma Ft è pessimista

(ANSA) - LONDRA, 28 NOV - Amore a parte, è anche una faccenda di soldi. Almeno secondo il Financial Times, che inizia a fare i conti sul prossimo matrimonio reale annunciato per primavera fra il principe Harry, secondogenito di Carlo e Diana, e l'attrice americana Meghan Markle. E sull'impatto che questo potrà avere sul Pil britannico, oltre che sulle casse della corte. I calcoli del giornale della City si basano sui precedenti delle 'nozze del secolo': quelle fra Carlo e Diana e poi quelle fra William e Kate. E la conclusione è che questa volta i benefici sull'economia del Regno saranno prevedibilmente "scarsi". L'esempio più vicino a cui rifarsi è in effetti il matrimonio fra Kate e William, fratello maggiore di Harry, del 2011: un evento che si calcola abbia prodotto 107 milioni di sterline di entrate in più sul fronte del turismo e altre 500 milioni circa in più su quello dei consumi. Cifre che - anche a causa delle incertezze determinate dalla Brexit e dell'andamento del pound - difficilmente potranno essere ripetute nel 2018.

16:57Calcio: Euro 2020, Russia chiede match apertura

(ANSA) - NYON, 28 NOV - La Federcalcio russa ha chiesto all'Uefa che San Pietroburgo ospiti la partita inaugurale Euro 2020, il torneo continentale la cui fase finale non si disputerà in 13 distinte città europee. Lo ha fatto sapere oggi la Federcalcio europea, che sceglierà il 7 dicembre la città che ospiterà la partita inaugurale. Il 'Krestovsky' ha già ospitato quest'anno la sfida inaugurale e la finale della Confederations e ospiterà sette partite dei Mondiali 2018 Lo stadio di San Pietroburgo, che può contenere 68.000 spettatori, è in lizza con la 'Johan Cruijff arena' di Amsterdam, l'Hampden park di Glasgow, lo stadio Olimpico di Roma e l'Eurostadium di Bruxelles (che, a causa dello stallo nei lavori di ristrutturazione, potrebbe però essere sostituto dal Principality stadium di Cardiff o dalla Friends arena di Stoccolma). Semifinali e finale si giocheranno a Londra, nello stadio di Wembley.