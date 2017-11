Ultima ora

17:22Unioni civili: Vendola e compagno Testa sposi nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - L'ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola e il compagno, Eddy Testa, si sono uniti civilmente. La cerimonia si è svolta sabato scorso in gran segreto a Rivalta, nel Torinese, e a celebrarla è stato il sindaco di Sinistra Italiana, Nicola De Ruggiero, ex assessore regionale e amico della coppia. Lo si è appreso oggi in ambienti politici torinesi. Vendola e Testa convivono dal 2004 e hanno un figlio, Tobia, nato in Canada con la tecnica della maternità surrogata da una donatrice. Il bambino è stato battezzato lo scorso anno in una chiesa della provincia di Latina.(ANSA).

17:17Mondiali: venduti finora 742mila biglietti

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - In attesa del sorteggio dell'1 dicembre, che di fatto sancirà il count down in vista del 14 giugno, gli organizzatori del Mondiale di calcio in Russia hanno fatto sapere di avere venduto fino ad oggi, ultimo giorno della cosiddetta 'fase 1', 742.760 biglietti per assistere alle partite. Di questi, il 47% della domanda è arrivata dall'estero, con i tifosi di Stati Uniti (benché la loro nazionale non si sia qualificata per la fase fiale), Brasile, Germania, Cina, Messico, Israele, Argentina, Australia e Inghilterra tra i più celeri ad acquistare i tagliandi. "Siamo molto soddisfatti dei risultati della prima fase di vendita, sia a livello nazionale che internazionale", si legge in un comunicato del comitato organizzatore, aggiungendo che la seconda fase per assicurarsi un posto al Mondiale scatterà da mezzogiorno (ora di Mosca) del 5 dicembre. Nel caso in cui il numero di biglietti richiesti superi la disponibilità, fanno sapere ancora gli organizzatori, i biglietti saranno assegnati per casualità.

17:15Giustizia: Salvini, no a sconti pena per omicidi e stupri

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Nessuno sconto di pena per chi si macchia di reati come l'omicidio o lo stupro: è quanto prevede la proposta di legge presentata dalla Lega che approda oggi in Aula alla Camera. Sul testo c'è l'assenso di Pd, M5s e Fdi ma non di Fi che in Commissione si è astenuta e in Aula ha presentato un emendamento soppressivo della legge che punta a cancellare lo sconto di pena di un terzo per chi acceda al rito abbreviato. "Come si fa a parlare di ministri o di alleanza se non c'è accordo su un tema come questo?" chiede Matteo Salvini che avverte: "Ministeri e tavoli programmatici vengono dopo. Se non c'è accordo su questo non si è d'accordo su nulla. Non si può parlare di garantismo se c'è l'assassino con il coltello in mano". Salvini e il relatore della proposta di legge, Nicola Molteni, hanno invitato oggi a Montecitorio la presidente dell'Osservatorio nazionale sulle vittime dei reati, Elisabetta Aldovrandi, ed alcuni familiari di vittime che "non hanno trovato giustizia" nelle aule dei tribunali.

17:15Russia: Mosca, intercettato jet Usa sul Mar Nero

(ANSA) - MOSCA, 28 NOV - Un jet russo ha intercettato e costretto ad allontanarsi un aereo da ricognizione americano sulle acque neutrali del Mar Nero in avvicinamento verso il confine statale russo: lo sostiene il ministero della Difesa di Mosca. Il Pentagono aveva precedentemente dato notizia dell'intercettazione accusando l'aereo russo di aver effettuato una manovra pericolosa pur non essendo stato provocato in nessuna maniera. Il 25 novembre - fanno sapere da Mosca - "i mezzi russi per il controllo dello spazio aereo sopra le acque neutrali del Mar Nero hanno individuato un obiettivo aereo che si stava avvicinando ad alta velocità al confine statale russo. Per intercettarlo è decollato un caccia Sukhoi Su-30 di una delle unità delle forze antiaeree del distretto militare del sud. Dopo essersi avvicinato - prosegue il ministero della Difesa russo - il caccia ha aggirato il velivolo identificandolo come un aereo da ricognizione americano Poseidon P-8A".

17:11Calcio: procura Figc deferisce Catanzaro e Avellino

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Il Procuratore Federale Giuseppe Pecoraro ha deferito al Tribunale Federale Avellino e Catanzaro "a titolo di responsabilità diretta e oggettiva" e gli ex dirigenti Walter Taccone (ex presidente del club irpino), Vincenzo De Vito (ex ds Avellino), Giuseppe Cosentino (ex n.1 Catanzaro), Armando Ortoli (ex ds Catanzaro) e Andrea Russotto "per avere tutti, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Catanzaro-Avellino, disputata il 5 maggio 2013 e valevole per la penultima giornata del Campionato di Lega Pro".

17:09Macron in Burkina Faso, ‘io non sarei intervenuto in Libia’

(ANSA) - PARIGI, 28 NOV - "Se vuole saperlo, io fossi stato presidente non avrei fatto l'intervento in Libia": così Emmanuel Macron ha risposto a una studentessa dell'università di Ouagadougou che gli ha rivolto una polemica domanda al termine del suo discorso. Rispondendo alla domanda sull'"intervento in Libia dettato dalla gelosia", Macron ha premesso: "Bisognerebbe riflettere sul livello di soddisfazione della gente in Libia quando c'era Gheddafi". Poi ha aggiunto: "Se vuole saperlo, io da presidente non avrei ordinato quell'intervento. Non serve a niente prendersela con Gheddafi senza avere un progetto. Io sono contrario ad interventi dall'esterno che non siano portatori di una soluzione politica".

17:04Tuffi: Cagnotto, aspetto una bambina

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "Tra due mesi divento mamma e devo dire che sto vivendo la magia di questo momento, i primi due mesi ho avuto le nausee, ma poi è andata benissimo". Tania Cagnotto racconta in esclusiva a Chi (in edicola da domani) gli ultimi mesi della sua prima gravidanza. La campionessa di tuffi è in vacanza con il marito sulle Dolomiti. "Avremo una femminuccia", spiega Tania "ma non abbiamo ancora deciso il nome. Si chiamerà o Maya o Isabel". Sulla proposta avanzata dalla sua ex compagna di tuffi sincronizzati Francesca Dallapè di tornare alle gare per le Olimpiadi di Tokyo 2020: "Non mi sarei mai aspettata che Francesca mi facesse questa proposta -risponde Tania - perché era lei quella che non vedeva l'ora di staccare, anche lei voleva diventare mamma e lo ha fatto prima di me Però il ritorno è una cosa che deciderò più avanti. Di sicuro non chiudo la porta - conclude - perché ho visto tanti atleti cambiare idea dopo il ritiro".