19:19Usa: schiaffo a Trump, leader dem annullano incontro

(ANSA) - WASHINGTON, 28 NOV - Salta l'incontro previsto oggi fra Donald Trump e i vertici del partito democratico, dopo il tweet in cui il presidente si e' detto scettico sulla possibilita' di un accordo per evitare lo shutdown delle attivita' governative. "Dato che il presidente non vede un accordo tra democratici e Casa Bianca, crediamo che la via migliore sia continuare a negoziare con la nostra controparte repubblicana al Congresso", ha twittato Nancy Pelosi, leader dem alla Camera. Uno schiaffo al tycoon.

19:18Biotestamento: Di Battista, serve ai vivi,diritto sacrosanto

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "Il Biotestamento serve ai vivi. E' un diritto sacrosanto. Il Movimento 5 Stelle chiede la sua immediata approvazione. Si può fare in 24 ore!". Questo l'appello del deputato M5s Alessandro Di Battista su Twitter.

18:58Auto non si ferma all’alt, tre carabinieri feriti

(ANSA) - GENOVA, 28 NOV - Tre carabinieri sono rimasti feriti, dopo essere stati investiti da un'auto che non si è fermata all'alt. I militari hanno esploso vari colpi di pistola. Le due persone che erano in auto sono fuggite a piedi. E' accaduto sulla rampa di uscita dell'autostrada A10 a Genova-Pegli, a due passi dal centro sportivo del Genoa. La squadra, uditi gli spari, ha sospeso brevemente l'allenamento.

18:51Calcio: Juve, Higuain contro gli haters

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Gonzalo Higuain ha cominciato la riabilitazione dopo l'intervento alla mano sinistra fratturata e sui social, spiegando che l'"operazione è andata molto bene", si scaglia contro gli haters: "Ci sono - scrive sul suo profilo ufficiale Instagram, ghiguain20_9 - quelli che ti augurano il peggio per il semplice fatto di giocare a calcio senza conoscere nulla di te né della tua vita privata e questa classe di gente non merita il mio rispetto né di nessuno. Agli altri - conclude l'attaccante della Juventus - mando un grande abbraccio e tante grazie".

18:43Calcio: Coppa Italia, Pordenone agli ottavi

(ANSA) - CAGLIARI, 28 NOV - Cagliari fuori dalla Coppa Italia: agli ottavi contro l'Inter va il Pordenone, squadra di Serie C che ha vinto 2-1 (1-1) alla Sardegna Arena, in una gara valida per il quarto turno di Coppa Italia. Ospiti in vantaggio al 7' con Sainz-Maza, i sardi pareggiano al 18' con Dessena prima del nuovo vantaggio del Pordenone siglato da Bassoli al 62'. Inter-Pordenone è in programma il 12 dicembre a Milano.

18:37Kenya: media, bambino ucciso da proiettile polizia

(ANSA) - IL CAIRO, 28 NOV - Un bambino di sette anni è rimasto ucciso questo pomeriggio da un proiettile vagante esploso durante i tafferugli tra manifestanti d'opposizione e polizia a Nairobi. Lo scrive Standard Digital, il sito del maggiore quotidiano keniano, citando "un testimone oculare". Il piccolo è rimasto ucciso mentre giocava con altri bambini sul balcone di un appartamento, precisa il sito. La polizia stava respingendo i manifestanti con lacrimogeni e spari in aria nei pressi della zona dei "Jacaranda Grounds".

18:30Atletica: inaugurata a Barletta pista Mennea

(ANSA) - BARLETTA, 28 NOV - "Credo che lo sport si faccia sul territorio e questa pista è rientrata in quei provvedimenti straordinari per i territori che adottammo col fondo 'sport e periferie' bypassando tutte le procedure di commissione, che riguardarono anche le zone terremotate, un intervento a Scampia, allo Zen di Palermo e la pista di atletica di Barletta. Questo è un luogo simbolo per far rinascere lo sport e c'era un dovere simbolico e morale fondamentale, per questo oggi è un giorno di festa". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, inaugurando a Barletta la rinnovata pista di atletica dedicata al campione barlettano Pietro Mennea. "È un bel giorno perché questa infrastruttura sportiva era una di quelle che volevamo lanciare con il bando periferie e finalmente siamo al giorno dell'inaugurazione", ha aggiunto il ministro dello sport Luca Lotti.