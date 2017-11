Ultima ora

19:48Morì cadendo da balcone, due a processo

(ANSA) - AREZZO, 28 NOV - Rinvio a giudizio per i due ventiseienni aretini imputati del reato di morte come conseguenza di altro delitto in relazione al decesso di Martina Rossi, la ventenne studentessa genovese deceduta dopo essere precipitata dal balcone del sesto piano dell'hotel Sant'Ana a Palma de Majorca il 3 agosto 2011. Per l'accusa la ragazza stava fuggendo a un tentativo di violenza sessuale da parte dei due 26enni. La prima udienza è stata fissata per il 13 febbraio 2018. Il caso di Martina Rossi era stato archiviato in Spagna come suicidio, venendo poi riaperto in Italia a Genova, con procedimento poi trasferito ad Arezzo per competenza: quando un reato avviene all'estero è competente la procura del territorio dove risiede l'imputato.

19:46F1: test Abu Dhabi, Kubica torna in pista’vorrei continuare’

(ANSA) - ROMA, (ANSA) - ROMA, 28 NOV - 28 NOV - La prima giornata di test sulla pista di Abu Dhabi per provare le nuove mescole ideate da Pirelli per la stagione 2018 ha come protagonista Robert Kubica. Il pilota polacco, assente dalla F1 dal 2011 dopo l'incidente occorsogli mentre disputava un rally nel savonese, ha inanellato 100 giri alla guida della Williams: una distanza pari a due gran premi con il sesto miglior tempo. E' un risultato che rende sempre più concreta l'eventualità che Kubica firmi il contratto con il team britannico. "Oltre 500 km con la FW40 è un lavoro ben fatto per Robert il primo giorno dei test di Abu Dhabi", ha twittato il team Williams. Il polacco ha replicato dai microfoni di Sky Sport: "il giro secco va fatto in Australia. Domani è un altro giorno, forse con un programma diverso. La pausa serve per riflettere e per capire i dati - aggiunge - Per ora non c'è niente di certo. Vivo come negli ultimi sei mesi giorno per giorno. Così come ho vissuto gli altri test''.

19:19Usa: schiaffo a Trump, leader dem annullano incontro

(ANSA) - WASHINGTON, 28 NOV - Salta l'incontro previsto oggi fra Donald Trump e i vertici del partito democratico, dopo il tweet in cui il presidente si e' detto scettico sulla possibilita' di un accordo per evitare lo shutdown delle attivita' governative. "Dato che il presidente non vede un accordo tra democratici e Casa Bianca, crediamo che la via migliore sia continuare a negoziare con la nostra controparte repubblicana al Congresso", ha twittato Nancy Pelosi, leader dem alla Camera. Uno schiaffo al tycoon.

19:18Biotestamento: Di Battista, serve ai vivi,diritto sacrosanto

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "Il Biotestamento serve ai vivi. E' un diritto sacrosanto. Il Movimento 5 Stelle chiede la sua immediata approvazione. Si può fare in 24 ore!". Questo l'appello del deputato M5s Alessandro Di Battista su Twitter.

18:58Auto non si ferma all’alt, tre carabinieri feriti

(ANSA) - GENOVA, 28 NOV - Tre carabinieri sono rimasti feriti, dopo essere stati investiti da un'auto che non si è fermata all'alt. I militari hanno esploso vari colpi di pistola. Le due persone che erano in auto sono fuggite a piedi. E' accaduto sulla rampa di uscita dell'autostrada A10 a Genova-Pegli, a due passi dal centro sportivo del Genoa. La squadra, uditi gli spari, ha sospeso brevemente l'allenamento.

18:51Calcio: Juve, Higuain contro gli haters

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Gonzalo Higuain ha cominciato la riabilitazione dopo l'intervento alla mano sinistra fratturata e sui social, spiegando che l'"operazione è andata molto bene", si scaglia contro gli haters: "Ci sono - scrive sul suo profilo ufficiale Instagram, ghiguain20_9 - quelli che ti augurano il peggio per il semplice fatto di giocare a calcio senza conoscere nulla di te né della tua vita privata e questa classe di gente non merita il mio rispetto né di nessuno. Agli altri - conclude l'attaccante della Juventus - mando un grande abbraccio e tante grazie".

18:43Calcio: Coppa Italia, Pordenone agli ottavi

(ANSA) - CAGLIARI, 28 NOV - Cagliari fuori dalla Coppa Italia: agli ottavi contro l'Inter va il Pordenone, squadra di Serie C che ha vinto 2-1 (1-1) alla Sardegna Arena, in una gara valida per il quarto turno di Coppa Italia. Ospiti in vantaggio al 7' con Sainz-Maza, i sardi pareggiano al 18' con Dessena prima del nuovo vantaggio del Pordenone siglato da Bassoli al 62'. Inter-Pordenone è in programma il 12 dicembre a Milano.