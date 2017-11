Ultima ora

21:37Calcio:Chiellini,’Alves lascerà anche Psg,cerca nuove sfide’

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - "Le parole di Dani Alves? Lui è così, è andato via per quel motivo e credo che prossimamente andrà via anche da Parigi. Ha bisogno di nuove sfide". Così Giorgio Chiellini sulle parole del suo ex compagno, attualmente al Paris Saint-Germain, che ha motivato il suo addio alla Juventus con la mancanza di stimoli e di felicità: "Ha giocato tanti anni a Barcellona - ha spiegato il difensore -, c'è tanto rispetto per lui, l'abbiamo incontrato anche quest'estate, ha lasciato sicuramente un bel ricordo di se".

21:29Offesa sessista in Comune Bari, Procura convoca consiglieri

(ANSA) - BARI, 28 NOV - Ventitré consiglieri comunali di Bari sono stati convocati per domani mattina dalla Procura nell'ambito dell'indagine sul caso della consigliera comunale di Bari Irma Melini, destinataria di una offesa sessista scritta anonimamente su una scheda di voto durante uno scrutinio segreto nella seduta del Consiglio comunale del 14 novembre scorso. Nell'inchiesta, al momento a carico di ignoti, il procuratore aggiunto Roberto Rossi ipotizza il reato di diffamazione aggravata. Domani tutti i 23 consiglieri presenti a quella seduta, compresa la destinataria dell'offesa, dovranno comparire dinanzi al pm per sottoporsi al cosiddetto 'saggio grafico'. Le singole grafie raccolte domani dalla Polizia giudiziaria, saranno poi comparate con quella sulla scheda incriminata e riveleranno il nome dell'autore della scritta offensiva.

21:26Falsi servizi per Striscia la Notizia, Mingo a processo

(ANSA) - BARI, 28 NOV - Il gup del Tribunale di Bari Annachiara Mastrorilli ha rinviato a giudizio Domenico De Pasquale (in arte Mingo) e Corinna Martino (amministratore unico della Mec Produzioni Srl di cui il marito Mingo era socio), per i reati di truffa, simulazione di reato, falso, calunnia e diffamazione. Stando all'ipotesi accusatoria Mingo, ex inviato barese di Striscia la Notizia, avrebbe truffato Mediaset con la complicità di sua moglie, facendosi pagare 10 servizi relativi a fatti inventati e invece spacciati per veri, e facendosi anche rimborsare costi non dovuti per figuranti e attori. L'importo complessivo delle due truffe ipotizzate dalla magistratura barese ammonta a oltre 170mila euro. Nel procedimento Mediaset si è costituita parte civile.

21:26Donna scomparsa nel trevigiano, compagno si è suicidato

(ANSA) - TREVISO, 28 NOV - Continuano le ricerche ma al momento non vi sono tracce della donna ucraina 43enne scomparsa nel nulla 10 giorni fa nel trevigiano, a Maser (Treviso). Una vicenda che si è tinta ancor più di giallo, perchè il suo compagno, un albanese 50enne che ne aveva denunciato la scomparsa, si è suicidato all'interno della propria abitazione, a Cornuda (Treviso). Al momento non vi sono elementi certi che colleghino i due episodi. I carabinieri stanno continuando le perlustrazioni nella zona dove stamane è stata trovata, abbandonata, l'auto della donna, nei pressi di Forcella Mostaccin. Il fidanzato si era presentato il 17 novembre ai carabinieri denunciando la sua scomparsa. Poi qualche giorno dopo la decisione di togliersi la vita.

21:13Corea Nord lancia missile balistico

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. I comandi delle forze armate sudcoreane hanno specificato che la Corea del Nord ha lanciato un "missile balistico non identificato" dalla provincia meridionale di Pyongan verso est nelle prime ore di mercoledì (martedì sera in Italia). Le autorità militari di Seul stanno analizzando nei dettagli il lancio con gli Stati Uniti. Lo riferisce la Yonhap.

20:57Tubo acqua si rompe a Firenze,lungarno chiuso anche a pedoni

(ANSA) - FIRENZE, 28 NOV - Lungarno chiuso a Firenze, per la rottura di un tubo dell'acqua. La strada, lungarno Cellini, è stata chiusa al traffico ed è stato vietato il transito anche ai pedoni. Sul posto, tecnici di Publiacqua incaricati di cercare e riparare il guasto, vigili del Fuoco e vigili urbani per gestire il traffico che ha ovviamente subito pesanti risentimenti. Da Palazzo Vecchio si fa comunque sapere che la situazione, al momento, è sotto controllo. Anche il presidente di Publiacqua Filippo Vannoni ha detto la stessa cosa dopo un sopralluogo.

20:57Juve: Chiellini “Ko Napoli sarebbe pesante, non pensiamoci”

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - "Una sconfitta a Napoli sarebbe pesante da digerire, non ci vogliamo pensare". Così Giorgio Chiellini, ai microfoni di Sky Sport 24, a margine della festa per il primo anno di attività di 'Insuperabili Shop', lo store del network di scuole calcio per persone con disabilità. "Recuperare da un eventuale -7? Sinceramente venerdì sera speriamo di arrivare a -1 - ha aggiunto il difensore bianconero, con un sorriso - uscire dal San Paolo senza incassare gol sarebbe una bella prova di forza. Io sto bene, a Napoli ci sarò".