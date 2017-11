Ultima ora

21:13Corea Nord lancia missile balistico

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. I comandi delle forze armate sudcoreane hanno specificato che la Corea del Nord ha lanciato un "missile balistico non identificato" dalla provincia meridionale di Pyongan verso est nelle prime ore di mercoledì (martedì sera in Italia). Le autorità militari di Seul stanno analizzando nei dettagli il lancio con gli Stati Uniti. Lo riferisce la Yonhap.

20:57Tubo acqua si rompe a Firenze,lungarno chiuso anche a pedoni

(ANSA) - FIRENZE, 28 NOV - Lungarno chiuso a Firenze, per la rottura di un tubo dell'acqua. La strada, lungarno Cellini, è stata chiusa al traffico ed è stato vietato il transito anche ai pedoni. Sul posto, tecnici di Publiacqua incaricati di cercare e riparare il guasto, vigili del Fuoco e vigili urbani per gestire il traffico che ha ovviamente subito pesanti risentimenti. Da Palazzo Vecchio si fa comunque sapere che la situazione, al momento, è sotto controllo. Anche il presidente di Publiacqua Filippo Vannoni ha detto la stessa cosa dopo un sopralluogo.

20:57Juve: Chiellini “Ko Napoli sarebbe pesante, non pensiamoci”

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - "Una sconfitta a Napoli sarebbe pesante da digerire, non ci vogliamo pensare". Così Giorgio Chiellini, ai microfoni di Sky Sport 24, a margine della festa per il primo anno di attività di 'Insuperabili Shop', lo store del network di scuole calcio per persone con disabilità. "Recuperare da un eventuale -7? Sinceramente venerdì sera speriamo di arrivare a -1 - ha aggiunto il difensore bianconero, con un sorriso - uscire dal San Paolo senza incassare gol sarebbe una bella prova di forza. Io sto bene, a Napoli ci sarò".

20:39Ostia: prefettura, 4 arresti e una denuncia

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Quattro persone arrestate, una denunciata, 353 controllate; 4 sequestri di armi e altrettanti di droga, risultato della perquisizione di 7 persone e di 7 locali: sono i principali risultati dell'operazione compiuta a Ostia dalle forze dell'ordine. Controllati anche 276 mezzi. Una persona é stata segnalata come assuntore di droga. Un manufatto abusivo all'esterno di un condominio dell'Ater, occupato senza titolo da alcuni soggetti e già sequestrato in precedenza è stato di nuovo sequestrato. Sottoposti a controlli di polizia amministrativa 3 esercizi commerciali, irrogate tre sanzioni per violazioni del Codice della Strada. "E' una prima risposta dello Stato agli episodi di violenza avvenuti nei giorni scorsi nel territorio del Municipio X di Roma Capitale", secondo la prefettura. "Fuori la mafia da Roma. Bene maxi operazione a Ostia. Grazie a Polizia di Stato, Carabinieri, Gdf e Viminale. Tutti in prima linea contro la criminalità: le istituzioni sono presenti", commenta su twitter la sindaca Virginia Raggi.

20:38Brexit: Telegraph, c’è accordo sul conto del divorzio

(ANSA) - LONDRA, 28 NOV - Accordo di massima sulla Brexit fra Gran Bretagna e Ue sulla questione preliminare chiave del conto del divorzio. Lo scrive il Daily Telegraph, giornale britannico filo-conservatore, sostenendo che l'Ue avrebbe abbassato le pretese da 60 miliardi di euro a una cifra compresa fra 55 e 45 miliardi e che il nodo sarebbe stato sciolto durante un'ultima sessione di colloqui sulla Brexit guidati per parte britannica dal negoziatore Oliver Robbins, dopo un chiarimento cruciale, lunedì, fra la premier Tory Theresa May e Jean-Claude Juncker.

20:31Riciclaggio, ‘jihadista ha mosso 100 mln in Europa’

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Salem Bashir Mazan Rajah, il libico "da cui è originata l'indagine" milanese che ha portato a 13 arresti per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio con il sistema 'Hawala', avrebbe movimentato contanti "sulla rotta Libia-Italia-Europa" per "oltre 100 milioni di euro". Denunciato per riciclaggio dopo un controllo all'aeroporto di Linate nel 2015 è ora irreperibile e, per il gip De Pascale, "potrebbe rivestire un ruolo di trasportatore di denaro" per conto "di gruppi terroristici riconducibili alla jihad". Nell'ordinanza, eseguita oggi dal Nucleo di polizia tributaria della Gdf di Milano, il gip spiega, infatti, che "nel corso delle indagini sono stati acquisiti elementi, allo stato indiziari, che conducono a ritenere che nell'ambito dell'attività del gruppo criminale" smantellato "vi siano, o vi siano state, infiltrazioni di organizzazioni jihadiste".

20:00Maltempo: nuova perturbazione, temporali al Centro-Sud

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Una nuova perturbazione, di origine atlantica, raggiungerà domani l'Italia portando precipitazioni diffuse sulle regioni centrali. Il maltempo si intensificherà nel corso della serata estendendosi dapprima alla Campania e, successivamente, al resto del Sud. Si prevede, inoltre, una generale intensificazione della ventilazione dai quadranti meridionali, con raffiche più intense sulle regioni del sud. Queste le indicazioni di un'allerta meteo della Protezione civile. Dalla mattinata di domani, dunque, ci saranno temporali su Umbria e Lazio, specie sul settore meridionale. Dalla serata i fenomeni interesseranno anche l'Abruzzo, specie il settore occidentale, ed il Molise. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Inoltre, dalla sera di domani, l'avviso prevede venti forti o di burrasca su Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. (ANSA).