23:36Lotta: Mondiali U.23, iraniano ‘io costretto a perdere’

(ANSA) - TEHERAN, 28 NOV - 'Perdi, altrimenti nel prossimo turno dovrai affrontare un israeliano, e non devi'. E' stato questo, in pratica, ciò che i suoi tecnici hanno detto al lottatore iraniano Ali Reza Karimimachiani impegnato in Polonia nella gara della categoria 86 kg. dei Mondiali Under 23 di lotta. Lo ha raccontato lo stesso 'Karimi', che in passato (due anni fa) ha vinto un bronzo mondiale a livello assoluto, all'agenzia di stampa Isna spiegando di essere stato "costretto a perdere intenzionalmente". L'incontro era quello contro il russo Alikhan Zhabrailov, contro il quale l'iraniano era in vantaggio. Così "un minuto prima della fine del round" i suoi allenatori gli hanno detto di perdere l'incontro per non dover affrontare un avversario israeliano. "E il mio Mondiale è finito", ha aggiunto il 23enne Karimimachiani, mentre Zhabrailov andava avanti fino alla conquista dell'oro. Ma non è finita, perché, curiosamente, nei ripescaggi l'iraniano è stato comunque abbinato all'israeliano che ha vinto per "infortunio" del rivale.

22:29Calcio: qualificazioni Mondiali donne,Portogallo-Italia 0-1

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - L'Italia ha battuto il Portogallo 1-0 (1-0) a Estoril in un match valido per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile. Decisivo il gol di Sabatino al 37' del primo tempo. Le azzurre salgono a quota 12 punti in classifica tenendo a distanza la formazione lusitana. Ora l'Italia può guardare con ottimismo al cammino vero la Coppa del 2019.

22:18Parà Aeronautica muore dopo lancio

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Un parà dell'Aeronautica militare è morto nel pomeriggio durante un'attività addestrativa a Guidonia, vicino a Roma: il sergente Mirko Rossi, di 41 anni, è morto nell'impatto al suolo dopo essersi lanciato con il paracadute. Il sergente maggiore Rossi, in forza al 17/o Stormo, gli incursori dell'Aeronautica, era impegnato in una "attività addestrativa di lancio con paracadute pre-pianificata che si stava svolgendo presso l'aeroporto militare di Guidonia". Per cause ancora in corso di accertamento, forse un malfunzionamento del paracadute, il sottufficiale si è schiantato al suolo. Subito soccorso dal personale medico presente nella base, Rossi è morto al policlinico Gemelli di Roma, dove è stato trasportato da un elicottero del 118. L'Aeronautica Militare "ha attivato le procedure per accertare le cause dell'incidente". Cordoglio è stato espresso dal ministro della Difesa, Roberta Pinotti e dal capo di stato maggiore della Difesa, Claudio Graziano

22:16Maltrattamenti in asilo, sospese le tre maestre di Vercelli

(ANSA) - VERCELLI, 28 NOV - L'ufficio scolastico regionale ha deciso di sospendere dall'attività lavorativa le tre maestre arrestate giovedì scorso dalla polizia - e ora ai 'domiciliari' - con l'accusa di maltrattamenti sui bambini di un asilo di Vercelli. Il provvedimento arriva in seguito alla relazione che la dirigente dell'istituto comprensivo ha scritto e trasmesso agli uffici scolastici territoriali sui numerosi episodi di maltrattamenti avvenuti nei mesi scorsi nella scuola materna di sua competenza. La sospensione è stata decisa in attesa delle decisioni dei giudici; al momento le tre maestre rimangono agli arresti domiciliari. Intanto all'asilo continuano gli incontri tra genitori, bimbi e psicologi messi a disposizione dalla dirigenza scolastica; le classi dove insegnavano le tre maestre arrestate sono state assegnate ad altre docenti dell'istituto. (ANSA).

21:54Parroco Bari invita a incontro su ‘Gender devasta bambini’

(ANSA) - BARI, 28 NOV - Il parroco della chiesa San Giuseppe a Palo del Colle (Bari), don Pasquale Amoruso, ha inviato ai cittadini su whatsapp un invito a partecipare a un concerto-convegno gratuito con il cantante Giuseppe Povia e l'avvocato Gianfranco Amato, in cui si discuterà della "della famiglia naturale uomo-donna e della teoria del gender devastante per i nostri bambini". Lo riferisce su Facebook il deputato del Pd, Dario Ginefra, sottolineando "che le autorità ecclesiastiche e forse persino quella giudiziaria dovrebbero occuparsene". Ginefra pubblica la foto del messaggio in cui si legge l'invito, venerdì 1 dicembre nella Sala delle Rose, all'evento sul tema "della famiglia naturale UOMO-DONNA e della teoria del GENDER devastante per i nostri bambini". "Se hai a cuore la tua famiglia, i bambini, i tuoi nipoti non mancare - è scritto ancora nel messaggio - Anzi, fai di più: porta con te amici e parenti, Buona domenica. Don Pasquale".

21:45Calcio: Coppa Italia, 0-2 con Cittadella, anche Spal fuori

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Dopo il Cagliari, un'altra squadra di serie A esce dalla Coppa Italia. Si tratta della Spal, battuta 2-0 a Ferrara dal Cittadella in una partita del quarto turno, con autorete di Konate e gol di Schenetti. Negli ottavi il Cittadella affronterà la Lazio.

21:42Calcio: Brasile,manata hot e poi ultrà,bufera su Ponte Preta

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 28 NOV - Non si placano, in Brasile, le polemiche attorno alla partita tra Ponte Preta e Vitoria, svoltasi domenica scorsa e valida per il locale campionato di calcio della serie A: il risultato della gara, che si è conclusa con un 3-2 per il Vitoria e che ha sancito la retrocessione del Ponte Preta, potrebbe essere cambiato con un secco 3-0 a causa della fine anticipata provocata dall'invasione di campo dei tifosi al 39' del secondo tempo. Questa, del resto, non è stata l'unica sorpresa dell'incontro: il difensore del Ponte Preta, Rodrigo, è stato espulso dopo aver "spinto il proprio dito tra i glutei di un avversario", l'attaccante Trellez, come ha poi scritto l'arbitro. Una provocazione che ha contribuito a scatenare l'ira degli ultras. La vittima della scorrettezza in campo, Trellez, ha invece zittito tutti segnando addirittura una tripletta.