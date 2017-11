Ultima ora

22:29Calcio: qualificazioni Mondiali donne,Portogallo-Italia 0-1

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - L'Italia ha battuto il Portogallo 1-0 (1-0) a Estoril in un match valido per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile. Decisivo il gol di Sabatino al 37' del primo tempo. Le azzurre salgono a quota 12 punti in classifica tenendo a distanza la formazione lusitana. Ora l'Italia può guardare con ottimismo al cammino vero la Coppa del 2019.

22:18Parà Aeronautica muore dopo lancio

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Un parà dell'Aeronautica militare è morto nel pomeriggio durante un'attività addestrativa a Guidonia, vicino a Roma: il sergente Mirko Rossi, di 41 anni, è morto nell'impatto al suolo dopo essersi lanciato con il paracadute. Il sergente maggiore Rossi, in forza al 17/o Stormo, gli incursori dell'Aeronautica, era impegnato in una "attività addestrativa di lancio con paracadute pre-pianificata che si stava svolgendo presso l'aeroporto militare di Guidonia". Per cause ancora in corso di accertamento, forse un malfunzionamento del paracadute, il sottufficiale si è schiantato al suolo. Subito soccorso dal personale medico presente nella base, Rossi è morto al policlinico Gemelli di Roma, dove è stato trasportato da un elicottero del 118. L'Aeronautica Militare "ha attivato le procedure per accertare le cause dell'incidente". Cordoglio è stato espresso dal ministro della Difesa, Roberta Pinotti e dal capo di stato maggiore della Difesa, Claudio Graziano

22:16Maltrattamenti in asilo, sospese le tre maestre di Vercelli

(ANSA) - VERCELLI, 28 NOV - L'ufficio scolastico regionale ha deciso di sospendere dall'attività lavorativa le tre maestre arrestate giovedì scorso dalla polizia - e ora ai 'domiciliari' - con l'accusa di maltrattamenti sui bambini di un asilo di Vercelli. Il provvedimento arriva in seguito alla relazione che la dirigente dell'istituto comprensivo ha scritto e trasmesso agli uffici scolastici territoriali sui numerosi episodi di maltrattamenti avvenuti nei mesi scorsi nella scuola materna di sua competenza. La sospensione è stata decisa in attesa delle decisioni dei giudici; al momento le tre maestre rimangono agli arresti domiciliari. Intanto all'asilo continuano gli incontri tra genitori, bimbi e psicologi messi a disposizione dalla dirigenza scolastica; le classi dove insegnavano le tre maestre arrestate sono state assegnate ad altre docenti dell'istituto. (ANSA).

21:54Parroco Bari invita a incontro su ‘Gender devasta bambini’

(ANSA) - BARI, 28 NOV - Il parroco della chiesa San Giuseppe a Palo del Colle (Bari), don Pasquale Amoruso, ha inviato ai cittadini su whatsapp un invito a partecipare a un concerto-convegno gratuito con il cantante Giuseppe Povia e l'avvocato Gianfranco Amato, in cui si discuterà della "della famiglia naturale uomo-donna e della teoria del gender devastante per i nostri bambini". Lo riferisce su Facebook il deputato del Pd, Dario Ginefra, sottolineando "che le autorità ecclesiastiche e forse persino quella giudiziaria dovrebbero occuparsene". Ginefra pubblica la foto del messaggio in cui si legge l'invito, venerdì 1 dicembre nella Sala delle Rose, all'evento sul tema "della famiglia naturale UOMO-DONNA e della teoria del GENDER devastante per i nostri bambini". "Se hai a cuore la tua famiglia, i bambini, i tuoi nipoti non mancare - è scritto ancora nel messaggio - Anzi, fai di più: porta con te amici e parenti, Buona domenica. Don Pasquale".

21:45Calcio: Coppa Italia, 0-2 con Cittadella, anche Spal fuori

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Dopo il Cagliari, un'altra squadra di serie A esce dalla Coppa Italia. Si tratta della Spal, battuta 2-0 a Ferrara dal Cittadella in una partita del quarto turno, con autorete di Konate e gol di Schenetti. Negli ottavi il Cittadella affronterà la Lazio.

21:42Calcio: Brasile,manata hot e poi ultrà,bufera su Ponte Preta

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 28 NOV - Non si placano, in Brasile, le polemiche attorno alla partita tra Ponte Preta e Vitoria, svoltasi domenica scorsa e valida per il locale campionato di calcio della serie A: il risultato della gara, che si è conclusa con un 3-2 per il Vitoria e che ha sancito la retrocessione del Ponte Preta, potrebbe essere cambiato con un secco 3-0 a causa della fine anticipata provocata dall'invasione di campo dei tifosi al 39' del secondo tempo. Questa, del resto, non è stata l'unica sorpresa dell'incontro: il difensore del Ponte Preta, Rodrigo, è stato espulso dopo aver "spinto il proprio dito tra i glutei di un avversario", l'attaccante Trellez, come ha poi scritto l'arbitro. Una provocazione che ha contribuito a scatenare l'ira degli ultras. La vittima della scorrettezza in campo, Trellez, ha invece zittito tutti segnando addirittura una tripletta.

21:37Calcio:Chiellini,’Alves lascerà anche Psg,cerca nuove sfide’

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - "Le parole di Dani Alves? Lui è così, è andato via per quel motivo e credo che prossimamente andrà via anche da Parigi. Ha bisogno di nuove sfide". Così Giorgio Chiellini sulle parole del suo ex compagno, attualmente al Paris Saint-Germain, che ha motivato il suo addio alla Juventus con la mancanza di stimoli e di felicità: "Ha giocato tanti anni a Barcellona - ha spiegato il difensore -, c'è tanto rispetto per lui, l'abbiamo incontrato anche quest'estate, ha lasciato sicuramente un bel ricordo di se".