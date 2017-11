Ultima ora

01:25Calcio: Premier, poker United a -5 dal City, Tottenham ko

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Turno infrasettimanale per la Premier League con 4 match per la 14esima giornata. Cade il Tottenham a Leicester per 2-1. Padroni di casa in vantaggio con un bel gol di Jamie Vardy, al settimo gol in campionato. Raddoppio prima dell'intervallo di Mahrez con uno sinistro a giro da fuori area. Nella ripresa accorcia le distanze Harry Kane, bravo a sfruttare l'assist di Erik Lamela appena entrato. Basta mezz'ora al Manchester United di Mourinho per regolare il Watford: doppietta dell'ex Young e terzo gol di Martial. Nella ripresa i padroni di casa riaprono il match segnando due reti in 7 minuti: al 77' Denney trasforma un calcio di rigore, all'84' Doucouré è il più veloce di tutti a deviarla in rete. Ma le speranze durano solo due minuti, fino al gol del definitivo 2-4 di Lingard.I Red Devils vanno a -5 punti dai cugini del City, impegnati mercoledì sera in casa con il Southampton. Negli altri anticipi il West Bromwich Albion fa 2-2 col Newcastle, mentre la sfida tra Brighton e Crystal Palace finisce 0-0

00:41Calcio:Samp avanti in C.Italia, recupero con Roma 24 gennaio

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - La vittoria 4-1 della Sampdoria questa sera contro il Pescara, e il conseguente passaggio agli ottavi di Coppa Italia, ha reso ufficiali date e orari dei due recuperi della Serie A. La partita di campionato tra Samp e Roma, rinviata lo scorso 9 settembre a causa di un nubifragio, si giocherà mercoledì 24 gennaio alle ore 20.45. Al recupero di Samp-Roma era legato anche quello tra Lazio e Udinese, rinviata il 5 novembre sempre per maltempo. La partita tra biancocelesti e friulani, fissata inizialmente alle 20:45 sempre il 24 gennaio, si giocherà lo stesso giorno ma alle 19.

00:36Calcio: Coppa Italia, 4-1 al Pescara, Sampdoria agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - La Sampdoria si è qualificata agli ottavi di finale della Coppa Italia battendo 4-1 (3-0) il Pescara a Marassi. Ad attendere la formazione blucerchiata ci sarà la Fiorentina.

23:36Lotta: Mondiali U.23, iraniano ‘io costretto a perdere’

(ANSA) - TEHERAN, 28 NOV - 'Perdi, altrimenti nel prossimo turno dovrai affrontare un israeliano, e non devi'. E' stato questo, in pratica, ciò che i suoi tecnici hanno detto al lottatore iraniano Ali Reza Karimimachiani impegnato in Polonia nella gara della categoria 86 kg. dei Mondiali Under 23 di lotta. Lo ha raccontato lo stesso 'Karimi', che in passato (due anni fa) ha vinto un bronzo mondiale a livello assoluto, all'agenzia di stampa Isna spiegando di essere stato "costretto a perdere intenzionalmente". L'incontro era quello contro il russo Alikhan Zhabrailov, contro il quale l'iraniano era in vantaggio. Così "un minuto prima della fine del round" i suoi allenatori gli hanno detto di perdere l'incontro per non dover affrontare un avversario israeliano. "E il mio Mondiale è finito", ha aggiunto il 23enne Karimimachiani, mentre Zhabrailov andava avanti fino alla conquista dell'oro. Ma non è finita, perché, curiosamente, nei ripescaggi l'iraniano è stato comunque abbinato all'israeliano che ha vinto per "infortunio" del rivale.

22:29Calcio: qualificazioni Mondiali donne,Portogallo-Italia 0-1

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - L'Italia ha battuto il Portogallo 1-0 (1-0) a Estoril in un match valido per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile. Decisivo il gol di Sabatino al 37' del primo tempo. Le azzurre salgono a quota 12 punti in classifica tenendo a distanza la formazione lusitana. Ora l'Italia può guardare con ottimismo al cammino vero la Coppa del 2019.

22:18Parà Aeronautica muore dopo lancio

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Un parà dell'Aeronautica militare è morto nel pomeriggio durante un'attività addestrativa a Guidonia, vicino a Roma: il sergente Mirko Rossi, di 41 anni, è morto nell'impatto al suolo dopo essersi lanciato con il paracadute. Il sergente maggiore Rossi, in forza al 17/o Stormo, gli incursori dell'Aeronautica, era impegnato in una "attività addestrativa di lancio con paracadute pre-pianificata che si stava svolgendo presso l'aeroporto militare di Guidonia". Per cause ancora in corso di accertamento, forse un malfunzionamento del paracadute, il sottufficiale si è schiantato al suolo. Subito soccorso dal personale medico presente nella base, Rossi è morto al policlinico Gemelli di Roma, dove è stato trasportato da un elicottero del 118. L'Aeronautica Militare "ha attivato le procedure per accertare le cause dell'incidente". Cordoglio è stato espresso dal ministro della Difesa, Roberta Pinotti e dal capo di stato maggiore della Difesa, Claudio Graziano

22:16Maltrattamenti in asilo, sospese le tre maestre di Vercelli

(ANSA) - VERCELLI, 28 NOV - L'ufficio scolastico regionale ha deciso di sospendere dall'attività lavorativa le tre maestre arrestate giovedì scorso dalla polizia - e ora ai 'domiciliari' - con l'accusa di maltrattamenti sui bambini di un asilo di Vercelli. Il provvedimento arriva in seguito alla relazione che la dirigente dell'istituto comprensivo ha scritto e trasmesso agli uffici scolastici territoriali sui numerosi episodi di maltrattamenti avvenuti nei mesi scorsi nella scuola materna di sua competenza. La sospensione è stata decisa in attesa delle decisioni dei giudici; al momento le tre maestre rimangono agli arresti domiciliari. Intanto all'asilo continuano gli incontri tra genitori, bimbi e psicologi messi a disposizione dalla dirigenza scolastica; le classi dove insegnavano le tre maestre arrestate sono state assegnate ad altre docenti dell'istituto. (ANSA).