11:59Violenza sessuale: abusa di una 19enne, fermato marocchino

(ANSA) - BISCEGLIE, 29 NOV - Un marocchino di 41 anni, senza fissa dimora, è stato sottoposto a fermo dai carabinieri per aver abusato sessualmente di una diciannovenne nei pressi della stazione ferroviaria di Bisceglie (Bat) la sera del 23 novembre scorso. L'uomo è accusato di violenza sessuale. Il fermo è già stato convalidato dal gip del Tribunale di Trani che ha emesso un provvedimento restrittivo in carcere. Approfittando della scarsa illuminazione e della vulnerabilità della vittima, che aveva appena salutato gli amici prima di rincasare, il 41enne ha prima tentato di sedurre la ragazza, poi di intavolare con lei una conversazione in apparenza amichevole, infine l'ha aggredita, bloccata, tramortita e trascinata in una parcheggio posto al riparo da passanti e telecamere di sorveglianza. Lì la ragazza è stata costretta a subire pesanti palpeggiamenti.

11:18Sacerdote scompare in Bangladesh

(ANSA) - DACCA, 29 NOV - Un sacerdote cattolico, padre Walter William Rosario, di 40 anni, è scomparso da lunedì dalla città di Bonpara mentre stava recandosi a visitare una chiesa in un villaggio vicino. Lo riferisce oggi il quotidiano The Daily Star. Proprio domani in Bangladesh è prevista la visita del Papa. Il commissario Shahriar Khan ha confermato che il religioso è scomparso e che è attivamente ricercato. Padre Rosario vive nella stessa località in cui il 5 giugno scorso il commerciante cristiano Sunil Gomez è stato ucciso.

11:16Calcio: Genoa, Giuseppe Rossi possibile rinforzo per attacco

(ANSA) - GENOVA, 29 NOV - "Prossima fermata... serie A". Con un tweet accompagnato da una sua foto in aeroporto pronto ad imbarcarsi per l'Italia, Giuseppe Rossi - ex attaccante di Villareal, Fiorentina e Nazionale - ha annunciato il ritorno nel cacio italiano. Il giocatore, 31 anni, svincolato e fermo da aprile per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro quando era al Celta Vigo, dovrebbe firmare per il Genoa, ma prima dovrà superare le visite mediche. La lista dei suoi infortuni è molto lunga: nel 2011 si rompe il legamento crociato del ginocchio destro e prima di ritornare dopo quasi due anni dovrà essere operato tre volte. Nel gennaio 2014 si infortuna allo stesso legamento, riprende a giocare a fine campionato ma a settembre 2014 si deve fermare di nuovo per la rottura del legamento collaterale mediale. Ad aprile di quest'anno l'ultimo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi sino ad ora.

10:56Indonesia: vulcano, riapre l’aeroporto di Bali

(ANSA) - KARANGASEM (INDONESIA), 29 NOV - L'aeroporto di Bali ha riaperto dopo due giorni di chiusura causata dalle eruzioni del vulcano Agung. Lo riferiscono fonti ufficiali.

10:19Corea Nord: Cina, molto preoccupati per lancio missile

(ANSA) - PECHINO, 29 NOV - La Cina esprime "grave preoccupazione e opposizione" al lancio del nuovo missile balistico intercontinentale effettuato questa notte dalla Corea del Nord. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang, in quella che è la prima reazione ufficiale di Pechino. La Cina, ha aggiunto, vuole "stabilità e pace nella penisola".

10:18Russia: arrivano multe salate per media ‘agenti stranieri’

(ANSA) - MOSCA, 29 NOV - Multe salate in arrivo per i media bollati in Russia come "agenti stranieri" che dovessero violare la legge non presentandosi appunto con l'infamante etichetta affibbiatagli dalle autorità russe o non inviando i documenti richiesti dal loro status. I presidenti delle Commissioni per la legislazione della Duma e del Senato russo, Pavel Krasheninnikov e Andrei Klishas, hanno presentato un progetto di legge che prevede fino a 5 milioni di rubli di multa (circa 72.000 euro) per le persone giuridiche e fino a 15 giorni di carcere per le persone fisiche. La prima violazione potrà costare fino a 500.000 rubli (7.200 euro). La seconda, a meno di un anno dalla prima, fino a un milione di rubli (14.400 euro). Ogni violazione successiva sarà punita con una multa di 100.000 rubli (1.400 euro) e fino a 15 giorni di carcere per le persone fisiche e con una multa di 5 milioni di rubli (72.000 euro) per le persone giuridiche.

09:20Usa: attacchi a stampa, Cnn boicotta festa Natale Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 29 NOV - Continua la guerra fra Donald Trump e la Cnn: l'emittente di Atlanta ha deciso di boicottare la festa di Natale alla Casa Bianca. "In considerazione dei continui attacchi del presidente alla libertà di stampa e alla Cnn, non pensiamo sia appropriato celebrare con lui come suoi ospiti", spiega la tv, che tuttavia venerdì manderà alla cerimonia un team di reporter per coprire l'evento. Immediata la risposta della portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders: "Natale sta arrivando prima! Finalmente, buone notizie dalla (alla) Cnn", ha twittato.