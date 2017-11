Ultima ora

12:56Basket: Nba, prima espulsione in carriera per LeBron James

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Per la prima volta in carriera, dopo 1082 partite, LeBron James è stato espulso durante una partita del campionato Nba. All'asso dei Cleveland Cavaliers sono stati fischiati due falli tecnici durante la partita contro i Miami Heat e ha dovuto lasciare il campo quando mancavano poco meno di due minuti alla fine del terzo quarto con Cleveland in vantaggio di 23 punti. Fino a quel momento James aveva segnato 23 punti. La partita è poi finita 108-97; miglior realizzatore dell'incontro il centro dei Cavs con 38 punti. Nelle altre quattro partite disputate la scorsa notte facile successo interno degli Utah Jazz sui Denver Nuggets (106-77) mentre i Milwaukee Bucks passeggiano in casa dei Sacramento Kings (112-87), i Phoenix Suns violano il parquet dei Chicago Bulls (104-99) e i Washington Wizards si impongono in trasferta sui Minnesota Timberwolves (92-89). Boston Celtics al comando della Eastern Conference (17 vittorie e 5 sconfitte), Houston Rockets in testa alla Western Conference (16 vittorie e 4 sconfitte).

12:49Arabia Saudita: corruzione, rilasciato principe

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Il principe saudita ed ex capo della Guardia Nazionale, Miteb bin Abdullah, è stato rilasciato dopo più di tre settimane di detenzione con l'accusa di corruzione. La notizia viene riportata da Al Jazeera. Miteb bin Abdullah è uno degli 11 principi, quattro ministri e altri ex ministri e uomini d'affari arrestati in seguito all'inchiesta della commissione anti-corruzione presieduta dal principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman.

12:40Alluvione Genova: chiesti 5 anni in appello per ex sindaco

(ANSA) - GENOVA, 29 NOV - Il procuratore generale Luigi Cavadini Lenuzza ha chiesto la conferma della condanna a 5 anni di reclusione per l'ex sindaco di Genova Marta Vincenzi, accusata di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e falso nel processo d'appello per l'alluvione del 2011 in cui morirono sei persone. Chiesta anche la conferma della condanna a quattro anni e nove mesi per l'ex assessore comunale alla protezione civile Francesco Scidone e a 4 anni e 5 mesi per il dirigente comunale Gianfranco Delponte. Il procuratore generale ha chiesto inoltre la trasmissione degli atti alla procura per i dirigenti scolastici che decisero di far uscire i ragazzi dalle scuole nonostante la situazione di pericolo e che ora potrebbero ritrovarsi a loro volta indagati per disastro colposo.

12:39Accuse choc sacerdote a migranti, è bufera a Nuoro

(ANSA) - NUORO, 29 NOV - E' bufera a Nuoro su un editoriale pubblicato dal settimanale diocesano l'Ortobene, a firma don Francesco Mariani, che accusa i tanti mendicanti che chiedono l'elemosina davanti alla chiese, ma anche nei supermercati o al bar. "Non so voi, ma io ho provato grande disagio in questi giorni della novena delle Grazie ad entrare in chiesa dovendo passare attraverso un cordone di questuanti dislocati sul sagrato, sul portone, dentro la bussola e anche nella chiesa stessa", esordisce nell'articolo "Cercansi 'pidores' per avere dignità" don Mariani, parroco di San Giuseppe, sociologo e giornalista, direttore per tanti anni di Radio Barbagia. Un articolo che ha provocato dure reazioni nella rete, soprattutto perché scritto da un uomo di chiesa, accusato di aver usato "toni salviniani". "Ho visto il ritorno alla grande di un clan di zingari che dopo aver devastato il campo di accoglienza di Pratosardo realizzato dal Comune con i nostri soldi lo hanno trasformato in una discarica - prosegue - si è speso un po' per garantire la frequenza scolastica ai loro figli, per nutrirli e vestirli. Erano lì davanti alla chiesa delle Grazie a pietire e strattonare anziani e malati arrivati per la giornata mondiale dei poveri". Le reazioni su Facebook non si fanno attendere. "La più disgraziata propaganda xenofoba e il più volgare qualunquismo nelle parole di Don Mariani - commenta il deputato di Art.1 Michele Piras - Parole che non mi sarei aspettato da un uomo di Chiesa che dovrebbe almeno provare a comprendere gli ultimi e ad accoglierli. Invece eccolo qui, come un Salvini qualsiasi". Per Pierfranco Devias, segretario del partito indipendentista Liberu, si tratta di un "vergognoso redazionale". Interviene anche il direttore dell'Ortobene, Michele Tatti. "Si può condividere o meno il pensiero di una persona ma non la si deve infangare, tra l'altro nascondendosi dietro l'anonimato", dichiara riferendosi ad alcuni commenti sul web.

12:38Brexit: Bbc conferma, sul tavolo accordo ‘da 50 miliardi’

(ANSA) - LONDRA, 29 NOV - Downing Street frena, ma i media britannici sono pressoché unanimi oggi a considerare in dirittura d'arrivo un accordo sul conto del divorzio nell'ambito dei negoziati sulla Brexit fra Londra e Bruxelles. Dopo le anticipazioni di ieri di Telegraph e Financial Times, la Bbc evoca a sua volta una cifra messa sul piatto dal Regno Unito pari a circa 50 miliardi di euro. Secondo Laura Kuenssberg, political editor dell'emittente, si tratta di una cifra già "largamente bene accolta" in sede Ue. Il calcolo sarebbe netto e partirebbe da un'intesa raggiunta sul metodo per definire i capitoli di spesa a cui Londra continuerà a contribuire essendo stati approvati a bilancio prima della sua uscita. Mentre pare in via di soluzione il nodo del contributo britannico al pagamento delle pensioni dei funzionari europei che hanno lavorato in questi anni. Una fonte di Downing Street ha comunque negato che ci sia un accordo già firmato, ma non ha smentito i progressi, limitandosi a dire che l'esborso non raggiungerà i 55 miliardi.

12:36Spagna: sciopero dei taxi contro Uber e Cabify

(ANSA) - MADRID, 29 NOV - Madrid e Barcellona praticamente senza taxi in strada per lo sciopero nazionale di 24 ore deciso dai tassisti contro le piattaforme Uber e Cabify, di cui denunciano la "concorrenza sleale". Una manifestazione nazionale è prevista a Madrid a fine mattinata. I tassisti spagnoli chiedono al governo del premier Mariano Rajoy che faccia rispettare la proporzione di 1 a 30 prevista dalla legge sulle licenze fra i taxi e le Vtc (auto noleggiate con autista) delle piattaforme come Uber o Cabify. A Barcellona lo sciopero è previsto fino alla mezzanotte di oggi, nelle altre grandi città del paese dalle 6 di oggi alla stessa ora di domani mattina.

12:35In auto con dosi di cocaina davanti a scuola nel napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 29 NOV - Era fermo in auto davanti a una scuola media di Caivano (Napoli) con dosi di cocaina. I carabinieri lo hanno arrestato - si tratta di un 22enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine - e hanno denunciano la fidanzata minorenne. Il giovane è stato sorpreso dai carabinieri di Afragola che hanno perquisito lui, l'auto e anche la fidanzata che era in macchina: i militari hanno trovato 13 dosi di cocaina contenute in un bussolotto di plastica, che la ragazza aveva tentato di far sparire. Il giovane è stato dunque arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio e portato in carcere. La minorenne è stata denunciata in stato di libertà per concorso nello stesso reato e affidata ai genitori. (ANSA).