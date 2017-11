Ultima ora

16:33Argentina: sottomarino, si riduce la zona di ricerca

(ANSA) - BUENOS AIRES, 29 NOV - Nuovi dati forniti dall'agenzia internazionale che controlla i test nucleari hanno permesso di ridurre significativamente la zona dell'Atlantico Sud attualmente perlustrata alla ricerca dell'Ara San Juan, il sottomarino militare argentino sparito lo scorso 15 novembre, con 44 membri dell'equipaggio a bordo. Lo ha annunciato su Twitter Lassina Zerbo, segretario della Organizzazione del Trattato per la Proibizione Completa dei Test Nucleari (Ctbto, nella sua sigla in inglese), in base a dati raccolti dai centri di analisi sismico di Tornquist, in Argentina, e di Mount Kent, nelle isole Falklands. L'Aiea aveva precedentemente rilevato un "evento anomalo, singolare, corto, violento e non nucleare, compatibile con un'esplosione", avvenuto tre ore dopo l'ultimo contatto fra il San Juan e il comando operativo della Marina argentina, in base a dati raccolti da centri di controllo sottomarino nell'Isola di Ascensione, al centro dell'Atlantico Sud, e nell'arcipelago subantartico delle Isole Crozet.

16:33Terremoto: truffa Cas, a Rieti altri 94 indagati

(ANSA) - RIETI, 29 NOV - La Procura di Rieti ha indagato per truffa e falso altre 94 persone, residenti nei comuni reatini di Leonessa, Cittareale e Accumoli, per aver usufruito del contributo di autonoma sistemazione (Cas), previsto per le aree colpite dal sisma dello scorso anno, senza averne diritto. La precedente inchiesta aveva riguardato solo Amatrice, dove gli indagati erano stati in tutto 110. Sempre a quanto si è appreso dei 94 nuovi indagati, 40 sono riferiti ad accertamenti compiuti dai carabinieri a Leonessa, 4 nel comune di Cittareale e 50 in quello di Accumoli. In tutti i casi, come era avvenuto per l'indagine che aveva riguardato Amatrice, i carabinieri hanno accertato che in alcuni casi il contributo di autonoma sistemazione, destinato a coprire le spese di alloggio a chi aveva la casa distrutta o gravemente danneggiata, è stato erogato anche a chi non ne aveva diritto, come alcuni soggetti che avevano la residenza in uno dei comuni del cratere ma di fatto dimoravano altrove.

16:32Turchia: ‘legami Gulen nell’esercito’, 360 mandati d’arresto

(ANSA) - ISTANBUL, 29 NOV - Nuova maxi-operazione in Turchia contro sospetti membri della presunta rete golpista di Fethullah Gulen, che si sarebbero infiltrati nell'esercito. La procura di Istanbul ha emesso 360 mandati d'arresto nei confronti di 333 militari, 216 dei quali tuttora in servizio, e 27 cosiddetti 'imam', cioè figure di vertice dell'organizzazione dei 'gulenisti'. Retate della polizia sono in corso a Istanbul per cercare di catturare i ricercati.

16:29Stacca orecchio a tassista:giudice, aggressore a domiciliari

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Il giudice Anna Maria Gerli del Tribunale di Milano ha disposto la misura cautelare dei domiciliari per Antonio Bini, il bodybuilder arrestato per lesioni aggravate dai futili motivi in relazione all'aggressione di ieri mattina in via Lepetit, a Milano, ai danni di un tassista a cui ha staccato con un morso il lobo di un orecchio. Il 29enne, che lavora nella reception di un albergo che si trova a poca distanza da dove è avvenuta la lite per motivi di viabilità, uscendo dall'aula ha mostrato ai cronisti il dito che, come ha detto lui stesso in udienza, gli avrebbe morsicato il tassista durante la colluttazione. Bini, che ieri è stato anche accompagnato al Fatebenefratelli per farsi medicare lievi contusioni riportate, si è difeso dicendo che il tassista lo avrebbe provocato con la frase "picchiami picchiami, tanto io sono del mestiere". La compagna di Bini fuori dall'aula ha detto ai cronisti: "Non è l'animale che state descrivendo". Il processo è stato aggiornato al 5 dicembre.

16:28Rivlin, sarei felice visita Papa per 70 anni Israele

(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 NOV - Il presidente israeliano Reuven Rivlin ha espresso l'auspicio che papa Francesco possa essere in Israele ad aprile del prossimo anno per i festeggiamenti in occasione del 70/0 anniversario dello stato ebraico. "Sarei felice se il pontefice - ha detto Rivlin ricevendo il nuovo nunzio apostolico Leopoldo Girelli - potesse visitare di nuovo Israele, specialmente per le celebrazioni del 70/0 anniversario dello stato ebraico", Rivlin ha detto di apprezzare l'impegno del papa contro l'antisemitismo nel mondo.

16:26Tpi: media, generale croato Praljak è morto

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 29 NOV - Il generale croato Slobodan Praljak è deceduto in un ospedale all'Aja, dopo aver bevuto stamane in diretta televisiva una bottiglietta di veleno al momento della conferma della sentenza di colpevolezza per crimini di guerra con la condanna a vent'anni di carcere al Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia. Lo riportano i media.

16:19Ostia:7 dicembre primo consiglio municipale post-commissario

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Si terrà giovedì prossimo, 7 dicembre, il primo consiglio municipale di Ostia dalle elezioni della nuova presidente, la pentastellata Giuliana Di Pillo. L'assemblea si riunirà dalle 16 alle 20 nell'aula municipale Di Somma. Si tratta della seduta di insediamento della nuova amministrazione M5s, uscita vincitrice dal voto del 19 novembre, dopo due anni di commissariamento per mafia del municipio. Nei giorni successivi, secondo quanto si è appreso, si terrà il consiglio straordinario sulla sicurezza. L'intenzione della neo presidente Di Pillo, a quanto si apprende, è invitare in quell'occasione, anche alla luce degli ultimi episodi violenti sul litorale di Roma, oltre alla sindaca Virginia Raggi, i rappresentanti delle forze dell'ordine, il prefetto Paola Basilone e il ministro dell'Interno Marco Minniti.