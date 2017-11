Ultima ora

16:28Rivlin, sarei felice visita Papa per 70 anni Israele

(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 NOV - Il presidente israeliano Reuven Rivlin ha espresso l'auspicio che papa Francesco possa essere in Israele ad aprile del prossimo anno per i festeggiamenti in occasione del 70/0 anniversario dello stato ebraico. "Sarei felice se il pontefice - ha detto Rivlin ricevendo il nuovo nunzio apostolico Leopoldo Girelli - potesse visitare di nuovo Israele, specialmente per le celebrazioni del 70/0 anniversario dello stato ebraico", Rivlin ha detto di apprezzare l'impegno del papa contro l'antisemitismo nel mondo.

16:26Tpi: media, generale croato Praljak è morto

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 29 NOV - Il generale croato Slobodan Praljak è deceduto in un ospedale all'Aja, dopo aver bevuto stamane in diretta televisiva una bottiglietta di veleno al momento della conferma della sentenza di colpevolezza per crimini di guerra con la condanna a vent'anni di carcere al Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia. Lo riportano i media.

16:19Ostia:7 dicembre primo consiglio municipale post-commissario

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Si terrà giovedì prossimo, 7 dicembre, il primo consiglio municipale di Ostia dalle elezioni della nuova presidente, la pentastellata Giuliana Di Pillo. L'assemblea si riunirà dalle 16 alle 20 nell'aula municipale Di Somma. Si tratta della seduta di insediamento della nuova amministrazione M5s, uscita vincitrice dal voto del 19 novembre, dopo due anni di commissariamento per mafia del municipio. Nei giorni successivi, secondo quanto si è appreso, si terrà il consiglio straordinario sulla sicurezza. L'intenzione della neo presidente Di Pillo, a quanto si apprende, è invitare in quell'occasione, anche alla luce degli ultimi episodi violenti sul litorale di Roma, oltre alla sindaca Virginia Raggi, i rappresentanti delle forze dell'ordine, il prefetto Paola Basilone e il ministro dell'Interno Marco Minniti.

16:08Biotestamento: Lupi, Ap non voterà fiducia su questo testo

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "A scanso degli equivoci possibili dalla lettura di alcuni titoli di giornale preciso che non c'è nessuna forma di accordo tacito o meno sulla legge del testamento biologico. Ho detto e ripeto che per Alternativa popolare quella legge non va bene, che non voteremo mai una fiducia eventualmente richiesta né che la voteremo così com'è scritta, per noi va infatti cambiata in due punti fondamentali". Lo dichiara Maurizio Lupi, coordinatore nazionale di Alternativa popolare.

16:06Camera: 13 dicembre comunicazioni Gentiloni su Consiglio Ue

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni terrà nell'Aula della Camera nella mattina del prossimo 13 dicembre le comunicazioni sul Consiglio europeo. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

15:47Ius soli: le recriminazioni di Malagò

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "C'è qualcuno che cavalca certe cose per proprio tornaconto, come sulla legge per lo ius soli. Per la quale il mondo dello sport è da subito stato il portabandiera e non vuole essere strumentalizzato né tirato per la giacchetta. In Italia abbiamo una crescita demografica che è pari a zero e guardando alle statistiche negli ultimi 15 anni abbiamo perso 4 milioni e mezzo di potenziali atleti tra i 14 e i 19 anni". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, presentando i risultati del progetto 'Sport e Integrazione' al Foro Italico. "Oggi molte persone che risiedono in Italia - aggiunge - non sono riconosciute come italiane e per questo non possono indossare la maglia azzurra. Ma lo sport non è né di destra né di sinistra, non può avere svantaggi: a tutti deve essere permesso di praticare la propria disciplina e bisogna lavorare per questo".

15:44Ostia: nuovo blitz, perquisizioni mirate contro i clan

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Nuovo blitz di polizia e carabinieri a Ostia dopo la maxi operazione di controllo dei territorio di ieri. Secondo quanto si è appreso, sono scattate all'alba perquisizioni mirate, coordinate dalla procura di Roma, Direzione distrettuale antimafia (Dda), nei contronti di alcune persone ritenute legate alla criminalità locale. Nel 'mirino' dei poliziotti della Squadra Mobile e dei carabinieri del Nucleo investigativo di Ostia ci sarebbero circa 30 persone.