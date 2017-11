Ultima ora

16:08Biotestamento: Lupi, Ap non voterà fiducia su questo testo

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "A scanso degli equivoci possibili dalla lettura di alcuni titoli di giornale preciso che non c'è nessuna forma di accordo tacito o meno sulla legge del testamento biologico. Ho detto e ripeto che per Alternativa popolare quella legge non va bene, che non voteremo mai una fiducia eventualmente richiesta né che la voteremo così com'è scritta, per noi va infatti cambiata in due punti fondamentali". Lo dichiara Maurizio Lupi, coordinatore nazionale di Alternativa popolare.

16:06Camera: 13 dicembre comunicazioni Gentiloni su Consiglio Ue

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni terrà nell'Aula della Camera nella mattina del prossimo 13 dicembre le comunicazioni sul Consiglio europeo. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

15:47Ius soli: le recriminazioni di Malagò

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "C'è qualcuno che cavalca certe cose per proprio tornaconto, come sulla legge per lo ius soli. Per la quale il mondo dello sport è da subito stato il portabandiera e non vuole essere strumentalizzato né tirato per la giacchetta. In Italia abbiamo una crescita demografica che è pari a zero e guardando alle statistiche negli ultimi 15 anni abbiamo perso 4 milioni e mezzo di potenziali atleti tra i 14 e i 19 anni". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, presentando i risultati del progetto 'Sport e Integrazione' al Foro Italico. "Oggi molte persone che risiedono in Italia - aggiunge - non sono riconosciute come italiane e per questo non possono indossare la maglia azzurra. Ma lo sport non è né di destra né di sinistra, non può avere svantaggi: a tutti deve essere permesso di praticare la propria disciplina e bisogna lavorare per questo".

15:44Ostia: nuovo blitz, perquisizioni mirate contro i clan

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Nuovo blitz di polizia e carabinieri a Ostia dopo la maxi operazione di controllo dei territorio di ieri. Secondo quanto si è appreso, sono scattate all'alba perquisizioni mirate, coordinate dalla procura di Roma, Direzione distrettuale antimafia (Dda), nei contronti di alcune persone ritenute legate alla criminalità locale. Nel 'mirino' dei poliziotti della Squadra Mobile e dei carabinieri del Nucleo investigativo di Ostia ci sarebbero circa 30 persone.

15:38Doping: 3 bobisti russi banditi a vita

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Tre bobisti russi, Aleksandr Kasyanov, Aleksei Pushkarev e Ivir Khuzin, sono stati squalificati dal Cio per aver violato la normativa antidoping agli ultimi Giochi olimpici invernali di Sochi, nel 2014. Inoltre, i tre atleti sono stati banditi dal partecipare "a qualsiasi titolo, a tutte le edizioni dei Giochi olimpici e dei Giochi Olimpici Invernali successive a Sochi 2014". La decisione del comitato olimpico arriva a pochi giorni dalla squalifica comminata ad altri 4 atleti russi (tra gli altri, Aleksandr Zubkov e Olga Fatkulina, oro il primo nel bob a due e argento la seconda nel pattinaggio) risultati coinvolti nel programma del 'doping di Stato' ed a loro volta esclusi a vita dalle Olimpiadi.

15:37Tpi: criminale ex Jugoslavia beve veleno in aula

(ANSA) - L'AJA, 29 NOV - I giudici del tribunale dell'Onu per i crimini di guerra nell'ex Jugoslavia hanno sospeso un'udienza dopo che uno degli imputati ha bevuto un liquido da una bottiglietta, sostenendo di avere assunto veleno. Autore del gesto è Slobodan Praljak, un ex comandante delle forze croato-bosniache in Bosnia nella guerra del 1992-95. "Non sono un criminale di guerra", ha urlato prima di bere dalla bottiglietta, dopo che i giudici avevano confermato in appello la sentenza a suo carico di 20 anni di carcere.

15:35Brexit: Barnier, ancora nessun accordo, lavoro continua

(ANSA) - BRUXELLES, 29 NOV - Secondo il capo negoziatore europeo per la Brexit, Michel Barnier, non sono ancora stati fatti sufficienti progressi sull'accordo sui tre punti preliminari del negoziato con il Regno Unito. Lo ha detto in un passaggio del suo intervento alla Conferenza sulla Sicurezza a Berlino, durante la quale il francese ha sottolineato che "il lavoro sugli argomenti principali continua in questa settimana in spirito costruttivo".