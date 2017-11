Ultima ora

19:28Figc: Totti “Tommasi l’uomo giusto per ripartire”

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Damiano Tommasi è, per Francesco Totti, "l'uomo giusto per far ripartire il calcio italiano". L'ex capitano della Roma si racconta al Corriere della Sera e in un'anticipazione video non nasconde la sua amarezza per la mancata qualificazione al Mondiale: "E' una cosa che ho vissuto malissimo", dice spiegando che per uscire dall'attuale momento difficile del governo del calcio il nome giusto sarebbe quello di "Tommasi, perchè è una figura giovanile, positiva, bella, trasparente e che conosce il calcio italiano. E' la persona che può prendere in mano la Federazione". Quanto alla sua nuova vita da dirigente, l'ex capitano rivela che non gli manca la vita di spogliatoio perché, scherza, "ci vado tutti i giorni. L'unica differenza rispetto a prima è che non mi cambio...", dice con una battuta prima di far sapere che "l'unico rimpianto della mia vita calcistica è di non aver giocato con Ronaldo (dell'Inter, ndr). Sarebbe stato il mio sogno ma anche il suo. Lui di gol ne ha fatti davvero tanti, ma con me dietro....".

19:27Bimbo ha fretta di nascere, parto avviene in auto sotto casa

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - Lieto fine, a Lessolo, nel torinese, per un parto quantomeno rocambolesco. Nei giorni scorsi una mamma ha partorito in auto, sotto casa, mentre il papà, al telefono con l'operatore del 118, le prestava assistenza. Aveva fretta di nascere il piccolo Matteo: Chiara, la mamma, ha fatto appena in tempo a salire in auto quando la situazione è rapidamente precipitata. Il papà Davide ha subito chiamato il 118 per chiedere l'intervento di un'ambulanza. Sono stati minuti interminabili fino a quando è arrivata l'equipe medica. La giovane mamma è stata assistita in auto e poi in ambulanza fino a quando il piccolo, secondogenito della coppia, non è venuto alla luce. Poi, vista la situazione, madre e figlio sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale d'Ivrea dove il piccolo è stato sottoposto a tutti i controlli del caso. Ora sta bene e oggi è tornato a casa.(ANSA).

19:21Vaticano: ‘allontanato’ vice direttore dello Ior

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 29 NOV - Lo Ior ha "allontanato" dal suo incarico l'attuale "aggiunto" al direttore generale dell'Istituto, Giulio Mattietti, nominato nel novembre 2015 insieme all'attuale direttore generale, Gian Franco Mammì. Da quanto apprende l'ANSA da fonti qualificate, Mattietti sarebbe stato allontanato due giorni fa, scortato fuori dal Vaticano. Al momento non se ne conoscono i motivi. Interpellata, la Sala Stampa della S.Sede ha confermato l'allontanamento. A quanto risulta, inoltre, nei giorni passati ci sarebbe stato un analogo provvedimento a carico di un dipendente dell'Istituto. La vicedirettrice della Sala Stampa della Santa Sede, Paloma García Ovejero, sentita dall'ANSA, ha confermato che "Giulio Mattietti, aggiunto del Direttore Generale dell'Istituto per le Opere di Religione, ha cessato il suo servizio lunedì 27 novembre".

19:16Terremoto: Candreva dona campo calcio a frazione Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 29 NOV - Porterà il nome di Antonio Candreva il campo sportivo che sorgerà ad Ancarano, frazione di Norcia colpita dal terremoto, grazie a un contributo dello stesso calciatore. La struttura sportiva sorgerà nell'ambito del progetto "Casa Ancarano" che funzionerà come ricovero, mensa e servizi e sarà realizzata grazie alle donazioni di alcuni privati. Il calciatore della Nazionale e dell'Inter aveva visitato la zona colpita dal sisma nella scorsa primavera, accompagnato da Gianluca Santoni, che con lui si occupa di solidarietà. In quell'occasione si era impegnato per la costruzione del campo sportivo. Al quale ora ha destinato un primo concreto contributo. "Ho voluto donare ai bambini - ha spiegato Candreva - un campo di calcio i cui lavori finiranno a maggio 2018 con l'inaugurazione alla mia presenza. Bisogna essere campioni dentro e fuori dal campo di calcio per sostenere giuste cause". (ANSA).

19:14Calcio: 2-1 al Bari,Sassuolo va a ottavi Coppa Italia

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Il Sassuolo batte il Bari 2-1 e va agli ottavi di Coppa Italia, dove affrontera' l'Atalanta. Il gol qualificazione e' stato segnato da Politano, al termine dei 3' di recupero.

18:56Rigopiano:periti,hotel andava evacuato, nevicata prevedibile

(ANSA) - PESCARA, 29 NOV - L'Hotel Rigopiano era situato al termine di un bacino valanghivo e doveva essere evacuato due giorni prima della tragedia quando "l'avviso di condizioni meteo avverse e il bollettino valanghe avevano confermato lo scenario di precipitazioni nevose intense e di possibile attività valanghiva": a sostenerlo sono i periti nella relazione fatta per conto della Procura di Pescara. "Pur rientrando nel novero degli eventi di precipitazione intensa - sostengono riferendosi alla nevicata di gennaio - e, in qualche misura eccezionali, sono stati tutt'altro che infrequenti dopo il 2000". Sull'eccezionalità dell'evento il Governatore d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, dal canto suo ha ricordato che in regione "si sono riversati 20 milioni di tonnellate di neve". Per D'Alfonso la telefonata con il responsabile settore viabilità della Provincia di Pescara, Paolo D'Incecco - in cui il governatore dice "c'è da gestire situazione documentale" - fa riferimento "alla richiesta di stato di emergenza".

18:55Terremoto: contributi Cas, una trentina indagati a Macerata

(ANSA) - MACERATA, 29 NOV - Sono ad oggi una trentina, concentrate in particolare nell'area di Camerino e San Severino Marche, le persone indagate dalla procura di Macerata per il sospetto di aver chiesto e ottenuto contributi per l'autonoma sistemazione in affitto dopo il terremoto, pur non avendone diritto. Nelle Marche, spiegano gli investigatori, il fenomeno risulterebbe molto più contenuto rispetto a quanto emerso finora nel Reatino (dove gli indagati sono saliti a 110), anche se alcuni casi sono finiti sotto la lente della procura di Ascoli Piceno, che ha avviato accertamenti ancora allo stato preliminare. I controlli dei Comuni si sono fatti più stringenti negli ultimi mesi. A San Severino Marche ad esempio, i vigili urbani fanno ispezioni anche di notte, per cogliere di sorpresa eventuali furbetti del 'Cas'. Il contributo infatti riguarda solo chi ha la casa distrutta o inagibile e risulta avere la dimora effettiva nel comune in cui ha fatto domanda.