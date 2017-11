Ultima ora

18:42Juve: Khedira, Napoli ricco di grandissimi giocatori

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - "Non dobbiamo stare attenti a qualcuno in particolare, ma a tutto il Napoli". Questo il punto di vista di Sami Khedira sui partenopei, prossimi avversari della Juventus nello scontro diretto di venerdì: "Hanno molti giocatori con grandi qualità in grado di decidere la partita - ha spiegato il centrocampista a Sky Sport 24 -, hanno poi un ottimo allenatore, l'intera squadra è forte. Molti giocatori possono andare in gol: Callejon, Mertens, Insigne, Hamsik. È difficile dire a quali giocatori bisogna fare attenzione, questa è la forza del Napoli".

18:42Mondiali: Fifa allerta tifosi gay e prepara guida sicurezza

(ANSA) - MOSCA, 29 NOV - I dirigenti della Fifa che si occupano di antidiscriminazione stanno allertando i tifosi di calcio gay che si recheranno in Russia per i prossimi Mondiali di calcio che potrebbero trovarsi di fronte a manifestazioni di intolleranza. L'omosessualità è stata depenalizzata in Russia nel 1993, ma il sentimento anti-gay rimane forte nel paese, come dimostra una legge introdotta nel 2013 che vieta la diffusione ai minori di "propaganda" che legittima l'omosessualità. Mentre i tifosi stanno iniziando a programmare e prenotare il loro viaggio, la rete FARE ha fatto sapere che produrrà una guida per spiegare la situazione. Il fare, che denuncia per la FIFA i comportamenti discriminatori, non ha però chiarito se sarà permesso o meno ai tifosi di esporre le bandiere arcobaleno all'interno degli stadi. Oltre che per i gay, il FARE ha manifestato preoccupazione anche per l'accoglienza che la prossima estate in Russia potrebbero ricevere le minoranze etniche e nere.

18:39Genoa: visite mediche in corso per Giuseppe Rossi

(ANSA) - GENOVA, 29 NOV - Visite mediche in corso in Lombardia per Giuseppe Rossi. L'attaccante atterrato in Italia in mattinata direttamente dagli Stai Uniti è pronto a firmare un contratto con il Genoa sino a fine campionato con opzione per la stagione successiva come ha spiegato anche il suo procuratore Andrea Pastorello. Se le visite dovessero essere superate, il giocatore firmerà subito con il Genoa. Possibile in quel caso un suo utilizzo da parte di Ballardini dopo almeno tre settimane di allenamenti con la squadra.

18:28Affitto negato perchè meridionale, giunte altre offerte

(ANSA) - MANTOVA, 29 NOV - Stanno arrivando molti attestati di solidarietà concreta alla professoressa calabrese che nei giorni scorsi aveva denunciato di essersi imbattuta nella discriminazione di un padrone di casa che non le aveva affittato l'abitazione perché "terrona". Alla donna, che insegna alla scuola media di Suzzara, è arrivata adesso la proposta di una casa in affitto. Un proprietario di Mantova, infatti, in una lettera scritta alla Gazzetta di Mantova, ha detto di aver ristrutturato una casetta indipendente e di poterla affittare alla professoressa da settembre a giugno. Altre proposte stanno arrivando alla donna, che si era rivolta a un agente immobiliare per trovare un alloggio da affittare: "Il mio cliente non affitta agli insegnanti e nemmeno ai meridionali e agli extracomunitari", si era sentita rispondere. "Mi sono sentita offesa nella mia dignità di persona", aveva reagito la docente, apprezzando la decisione dell'agente immobiliare di abbandonare quel cliente.

18:25Calcio: Son miglior giocatore asiatico 2017

(ANSA) - BANGKOK, 29 NOV - L'attaccante del Tottenham Son Heung-min è stato eletto miglior asiatico dell'anno. Per l'esterno sudcoreano degli Spurs si tratta del secondo riconoscimento negli ultimi tre anni. La giuria lo ha premiato, nella lista dei calciatori asiatici che militano all'estero, preferendolo all'australiano Aaron Mooy dell'Huddersfield e al giapponese Shinji Kagawa del Borussia Dortmund. Nella passata stagione Son, 25 anni, ha contribuito con i suoi 14 gol al secondo posto in Premier del Tottenham e alla qualificazione della Sud Corea ai Mondiali in Russia.

18:23Calcio: Ballardini, in Coppa Italia chi ha giocato meno

(ANSA) - GENOVA, 29 NOV - "Siamo concentrati sulla partita di domani sera e faremo di tutto per farla nel migliore dei modi possibile". Davide Ballardini alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Crotone manda un messaggio chiaro a chi scenderà in campo. "La parola turnover non mi piace - ha spiegato il tecnico del Genoa -, abbiamo una rosa ampia ed è giusto dare spazio a chi ne ha avuto meno. Ma domani sera sarà importante fare bene e non ho dubbi che chi scenderà in campo ce la metterà tutta". Assenti Galabinov e Pellegri, la sfida con il Crotone sarà l'occasione per molti di mettersi in mostra. "Sono curioso di vedere in partita molti giocatori che in allenamento hanno già mostrato le loro potenzialità. Sarà importante rimanere umili e fare bene entrambi le fasi di gioco. Il Crotone è squadra ben organizzata e pericolosa soprattutto se si concede loro spazio nella nostra metà campo", ha detto l'allenatore.

18:20Istat: aumentano laureati italiani che vanno all’estero, +9%

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - In aumento i laureati italiani che lasciano il Paese: sono quasi 25 mila nel 2016 (+9% sul 2015), anche se tra chi emigra restano più numerosi quelli con un titolo di studio medio-basso (56 mila, +11%). Lo dice l'Istat nel nuovo report statistico su Migrazioni internazionali e interne della popolazione residente, relativo al 2016. Il Regno unito si conferma il Paese preferito da chi va via dall'Italia, seguito dalla Germania (16,5%), dalla Svizzera (9,9%) e dalla Francia (9,5%). Dopo tre anni di calo, tornano ad aumentare anche i trasferimenti di residenza interni al territorio nazionale, che nel 2016 hanno coinvolto un milione 331 mila individui (+4% sul 2015). Nel 76% dei casi avvengono tra Comuni della stessa regione (1 milione e 6 mila). Aumentate sia le immigrazioni che le emigrazioni ma, nel 2016, le emigrazioni dall'Italia sono più che triplicate, passando da 51 mila a 157 mila, mentre le immigrazioni, negli ultimi 10 anni, si sono ridotte del 43%, passando da 527 mila nel 2007 a 301 mila.