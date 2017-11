Ultima ora

(ANSA) - PESCARA, 29 NOV - L'Hotel Rigopiano era situato al termine di un bacino valanghivo e doveva essere evacuato due giorni prima della tragedia quando "l'avviso di condizioni meteo avverse e il bollettino valanghe avevano confermato lo scenario di precipitazioni nevose intense e di possibile attività valanghiva": a sostenerlo sono i periti nella relazione fatta per conto della Procura di Pescara. "Pur rientrando nel novero degli eventi di precipitazione intensa - sostengono riferendosi alla nevicata di gennaio - e, in qualche misura eccezionali, sono stati tutt'altro che infrequenti dopo il 2000". Sull'eccezionalità dell'evento il Governatore d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, dal canto suo ha ricordato che in regione "si sono riversati 20 milioni di tonnellate di neve". Per D'Alfonso la telefonata con il responsabile settore viabilità della Provincia di Pescara, Paolo D'Incecco - in cui il governatore dice "c'è da gestire situazione documentale" - fa riferimento "alla richiesta di stato di emergenza".

(ANSA) - MACERATA, 29 NOV - Sono ad oggi una trentina, concentrate in particolare nell'area di Camerino e San Severino Marche, le persone indagate dalla procura di Macerata per il sospetto di aver chiesto e ottenuto contributi per l'autonoma sistemazione in affitto dopo il terremoto, pur non avendone diritto. Nelle Marche, spiegano gli investigatori, il fenomeno risulterebbe molto più contenuto rispetto a quanto emerso finora nel Reatino (dove gli indagati sono saliti a 110), anche se alcuni casi sono finiti sotto la lente della procura di Ascoli Piceno, che ha avviato accertamenti ancora allo stato preliminare. I controlli dei Comuni si sono fatti più stringenti negli ultimi mesi. A San Severino Marche ad esempio, i vigili urbani fanno ispezioni anche di notte, per cogliere di sorpresa eventuali furbetti del 'Cas'. Il contributo infatti riguarda solo chi ha la casa distrutta o inagibile e risulta avere la dimora effettiva nel comune in cui ha fatto domanda.

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - L'Autorità nazionale anticorruzione, la Procura generale presso la Corte d'Appello di Ancona e le Procure della Repubblica nei cui distretti ricadono gli 87 Comuni marchigiani del "cratere" (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata) hanno siglato un protocollo d'intesa per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali nella ricostruzione pubblica post-sisma. In base all'accordo, l'Anac e l'Autorità giudiziaria daranno vita a uno scambio informativo che consentirà di rendere ancor più efficaci i controlli preventivi di rispettiva pertinenza ed effettuare ispezioni mirate nei cantieri. La condivisione di dati e documenti riguarderà le varie fasi delle procedure d'appalto destinate alla ricostruzione, dalla nomina del direttore dei lavori fino alla fase di esecuzione contrattuale. L'Autorità giudiziaria fornirà le informazioni in suo possesso, anche di natura investigativa se non coperte da segreto istruttorio; l'Anac metterà a disposizione i pareri rilasciati alle stazioni appaltanti sulle procedure di gara in corso e le risultanze delle verifiche preventive di legittimità svolte, avvalendosi per la gestione dei flussi documentali dell'Unità Operativa Speciale, composta prevalentemente da militari della Guardia di Finanza e già attiva nei controlli relativi alla ricostruzione scolastica. Le notizie e i dati acquisiti serviranno ad implementare, oltre all'attività di sorveglianza svolta dall'Anac, anche il progetto Crasi (Centro di raccordo, analisi e sviluppo informativo), finalizzato a realizzare una grande banca dati contenente informazioni di vario tipo sulla ricostruzione e che vede attualmente impegnate le Procure marchigiane del "cratere" e la Direzione Nazionale Antimafia. (ANSA).

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - "Il Giro d'Italia è un appuntamento del cuore per la Rai. Un rapporto antico, costruito negli anni, fatto di passione e amore ma ora anche tecnologia": lo dice il direttore generale della Rai Mario Orfeo durante la presentazione del Giro d'Italia giunto alla 101esima edizione. "Oggi abbiamo presentato anche la Prima della Scala di Milano - continua Orfeo - eventi di cultura e sport. La Rai è servizio pubblico". Il dg della Rai commenta con un sorriso, al fianco del presidente di Rcs Urbano Cairo, gli importanti ascolti registrati durante l'ultima edizione: "Siamo un po' la maglia rosa delle televisioni e anche nel Giro facciamo ottimi ascolti".

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - "Non dobbiamo stare attenti a qualcuno in particolare, ma a tutto il Napoli". Questo il punto di vista di Sami Khedira sui partenopei, prossimi avversari della Juventus nello scontro diretto di venerdì: "Hanno molti giocatori con grandi qualità in grado di decidere la partita - ha spiegato il centrocampista a Sky Sport 24 -, hanno poi un ottimo allenatore, l'intera squadra è forte. Molti giocatori possono andare in gol: Callejon, Mertens, Insigne, Hamsik. È difficile dire a quali giocatori bisogna fare attenzione, questa è la forza del Napoli".

(ANSA) - MOSCA, 29 NOV - I dirigenti della Fifa che si occupano di antidiscriminazione stanno allertando i tifosi di calcio gay che si recheranno in Russia per i prossimi Mondiali di calcio che potrebbero trovarsi di fronte a manifestazioni di intolleranza. L'omosessualità è stata depenalizzata in Russia nel 1993, ma il sentimento anti-gay rimane forte nel paese, come dimostra una legge introdotta nel 2013 che vieta la diffusione ai minori di "propaganda" che legittima l'omosessualità. Mentre i tifosi stanno iniziando a programmare e prenotare il loro viaggio, la rete FARE ha fatto sapere che produrrà una guida per spiegare la situazione. Il fare, che denuncia per la FIFA i comportamenti discriminatori, non ha però chiarito se sarà permesso o meno ai tifosi di esporre le bandiere arcobaleno all'interno degli stadi. Oltre che per i gay, il FARE ha manifestato preoccupazione anche per l'accoglienza che la prossima estate in Russia potrebbero ricevere le minoranze etniche e nere.

(ANSA) - GENOVA, 29 NOV - Visite mediche in corso in Lombardia per Giuseppe Rossi. L'attaccante atterrato in Italia in mattinata direttamente dagli Stai Uniti è pronto a firmare un contratto con il Genoa sino a fine campionato con opzione per la stagione successiva come ha spiegato anche il suo procuratore Andrea Pastorello. Se le visite dovessero essere superate, il giocatore firmerà subito con il Genoa. Possibile in quel caso un suo utilizzo da parte di Ballardini dopo almeno tre settimane di allenamenti con la squadra.