19:21Vaticano: ‘allontanato’ vice direttore dello Ior

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 29 NOV - Lo Ior ha "allontanato" dal suo incarico l'attuale "aggiunto" al direttore generale dell'Istituto, Giulio Mattietti, nominato nel novembre 2015 insieme all'attuale direttore generale, Gian Franco Mammì. Da quanto apprende l'ANSA da fonti qualificate, Mattietti sarebbe stato allontanato due giorni fa, scortato fuori dal Vaticano. Al momento non se ne conoscono i motivi. Interpellata, la Sala Stampa della S.Sede ha confermato l'allontanamento. A quanto risulta, inoltre, nei giorni passati ci sarebbe stato un analogo provvedimento a carico di un dipendente dell'Istituto. La vicedirettrice della Sala Stampa della Santa Sede, Paloma García Ovejero, sentita dall'ANSA, ha confermato che "Giulio Mattietti, aggiunto del Direttore Generale dell'Istituto per le Opere di Religione, ha cessato il suo servizio lunedì 27 novembre".

19:16Terremoto: Candreva dona campo calcio a frazione Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 29 NOV - Porterà il nome di Antonio Candreva il campo sportivo che sorgerà ad Ancarano, frazione di Norcia colpita dal terremoto, grazie a un contributo dello stesso calciatore. La struttura sportiva sorgerà nell'ambito del progetto "Casa Ancarano" che funzionerà come ricovero, mensa e servizi e sarà realizzata grazie alle donazioni di alcuni privati. Il calciatore della Nazionale e dell'Inter aveva visitato la zona colpita dal sisma nella scorsa primavera, accompagnato da Gianluca Santoni, che con lui si occupa di solidarietà. In quell'occasione si era impegnato per la costruzione del campo sportivo. Al quale ora ha destinato un primo concreto contributo. "Ho voluto donare ai bambini - ha spiegato Candreva - un campo di calcio i cui lavori finiranno a maggio 2018 con l'inaugurazione alla mia presenza. Bisogna essere campioni dentro e fuori dal campo di calcio per sostenere giuste cause". (ANSA).

19:14Calcio: 2-1 al Bari,Sassuolo va a ottavi Coppa Italia

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Il Sassuolo batte il Bari 2-1 e va agli ottavi di Coppa Italia, dove affrontera' l'Atalanta. Il gol qualificazione e' stato segnato da Politano, al termine dei 3' di recupero.

18:56Rigopiano:periti,hotel andava evacuato, nevicata prevedibile

(ANSA) - PESCARA, 29 NOV - L'Hotel Rigopiano era situato al termine di un bacino valanghivo e doveva essere evacuato due giorni prima della tragedia quando "l'avviso di condizioni meteo avverse e il bollettino valanghe avevano confermato lo scenario di precipitazioni nevose intense e di possibile attività valanghiva": a sostenerlo sono i periti nella relazione fatta per conto della Procura di Pescara. "Pur rientrando nel novero degli eventi di precipitazione intensa - sostengono riferendosi alla nevicata di gennaio - e, in qualche misura eccezionali, sono stati tutt'altro che infrequenti dopo il 2000". Sull'eccezionalità dell'evento il Governatore d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, dal canto suo ha ricordato che in regione "si sono riversati 20 milioni di tonnellate di neve". Per D'Alfonso la telefonata con il responsabile settore viabilità della Provincia di Pescara, Paolo D'Incecco - in cui il governatore dice "c'è da gestire situazione documentale" - fa riferimento "alla richiesta di stato di emergenza".

18:55Terremoto: contributi Cas, una trentina indagati a Macerata

(ANSA) - MACERATA, 29 NOV - Sono ad oggi una trentina, concentrate in particolare nell'area di Camerino e San Severino Marche, le persone indagate dalla procura di Macerata per il sospetto di aver chiesto e ottenuto contributi per l'autonoma sistemazione in affitto dopo il terremoto, pur non avendone diritto. Nelle Marche, spiegano gli investigatori, il fenomeno risulterebbe molto più contenuto rispetto a quanto emerso finora nel Reatino (dove gli indagati sono saliti a 110), anche se alcuni casi sono finiti sotto la lente della procura di Ascoli Piceno, che ha avviato accertamenti ancora allo stato preliminare. I controlli dei Comuni si sono fatti più stringenti negli ultimi mesi. A San Severino Marche ad esempio, i vigili urbani fanno ispezioni anche di notte, per cogliere di sorpresa eventuali furbetti del 'Cas'. Il contributo infatti riguarda solo chi ha la casa distrutta o inagibile e risulta avere la dimora effettiva nel comune in cui ha fatto domanda.

18:52Terremoto: intesa Anac-Procure Marche contro infiltrazioni

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - L'Autorità nazionale anticorruzione, la Procura generale presso la Corte d'Appello di Ancona e le Procure della Repubblica nei cui distretti ricadono gli 87 Comuni marchigiani del "cratere" (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata) hanno siglato un protocollo d'intesa per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali nella ricostruzione pubblica post-sisma. In base all'accordo, l'Anac e l'Autorità giudiziaria daranno vita a uno scambio informativo che consentirà di rendere ancor più efficaci i controlli preventivi di rispettiva pertinenza ed effettuare ispezioni mirate nei cantieri. La condivisione di dati e documenti riguarderà le varie fasi delle procedure d'appalto destinate alla ricostruzione, dalla nomina del direttore dei lavori fino alla fase di esecuzione contrattuale. L'Autorità giudiziaria fornirà le informazioni in suo possesso, anche di natura investigativa se non coperte da segreto istruttorio; l'Anac metterà a disposizione i pareri rilasciati alle stazioni appaltanti sulle procedure di gara in corso e le risultanze delle verifiche preventive di legittimità svolte, avvalendosi per la gestione dei flussi documentali dell'Unità Operativa Speciale, composta prevalentemente da militari della Guardia di Finanza e già attiva nei controlli relativi alla ricostruzione scolastica. Le notizie e i dati acquisiti serviranno ad implementare, oltre all'attività di sorveglianza svolta dall'Anac, anche il progetto Crasi (Centro di raccordo, analisi e sviluppo informativo), finalizzato a realizzare una grande banca dati contenente informazioni di vario tipo sulla ricostruzione e che vede attualmente impegnate le Procure marchigiane del "cratere" e la Direzione Nazionale Antimafia. (ANSA).

18:50Giro: Orfeo, per la Rai è un appuntamento di cuore

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - "Il Giro d'Italia è un appuntamento del cuore per la Rai. Un rapporto antico, costruito negli anni, fatto di passione e amore ma ora anche tecnologia": lo dice il direttore generale della Rai Mario Orfeo durante la presentazione del Giro d'Italia giunto alla 101esima edizione. "Oggi abbiamo presentato anche la Prima della Scala di Milano - continua Orfeo - eventi di cultura e sport. La Rai è servizio pubblico". Il dg della Rai commenta con un sorriso, al fianco del presidente di Rcs Urbano Cairo, gli importanti ascolti registrati durante l'ultima edizione: "Siamo un po' la maglia rosa delle televisioni e anche nel Giro facciamo ottimi ascolti".