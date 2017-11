Ultima ora

22:25Etruria: pm chiede processo per 27

(ANSA) - AREZZO, 29 NOV - Crac Etruria, sono 27 le richieste di rinvio a giudizio fatte dal pm Andrea Claudiani al gup del tribunale di Arezzo Giampiero Borraccia durante l'udienza tenutasi questa mattina in tribunale. Tra coloro che sono accusati di bancarotta fraudolenta o semplice ci sono un ex presidente, Lorenzo Rosi, ex membri del Cda ed ex sindaci revisori. Quattro invece le richieste di rito abbreviato avanzate dagli avvocati di Giuseppe Fornasari, ex presidente, Luca Bronchi, ex direttore generale, Alfredo Berni, ex vicepresidente ma imputato per quando era ancora dg (i tre sono accusati di bancarotta fraudolenta) e Rossano Soldini, ex consigliere (bancarotta semplice). Le decisioni in merito arriveranno a febbraio quando si esauriranno le arringhe dei legali.

22:23Calcio: Chievo sconfitto, Verona agli ottavi Coppa Italia

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Il Verona batte il Chievo 6-5 ai rigori e si qualifica agli ottavi di Coppa Italia, dove affrontera' il Milan. I tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1 per le reti di Pellissier e Fares nel primo tempo e il risultato non è cambiato ai supplementari. Ai calci di rigore, il Verona non ha mai sbagliato, mentre per il Chievo lo stesso Pellissier si è fatto parare il primo tiro dal dischetto.

22:19Migranti: vertice su Libia a margine summit Abidjan

(ANSA) - ABIDJAN, 29 NOV - Un vertice sul tema dei migranti in Libia è in corso a margine dei lavori del summit tra Unione europea e Unione africana di Abidjan. All'incontro sono presenti, a quanto si apprende, Paolo Gentiloni, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Mariano Rajoy, l'alto rappresentante Ue Federica Mogherini, il premier libico Fayez al Serraj e altri leader africani, tra cui Niger, Congo Brazaville e Unione africana.

22:09Chirurgo proctologo a processo per violenza sessuale

(ANSA) - BOLOGNA, 29 NOV - Un medico piacentino, chirurgo e specializzato in proctologia, è finito a processo con l'accusa di violenza sessuale. A puntare il dito contro di lui sono state tre sue pazienti che lo accusano di aver utilizzato pratiche "poco ortodosse" nel corso delle visite nell'ambulatorio privato del professionista. Il processo si è aperto questa mattina in tribunale a Piacenza e sono stati ascoltati i due consulenti tecnici della procura e della difesa. In particolare le presunte vittime accusano il medico di aver toccato loro il seno durante le visite, o di aver avuto atteggiamenti equivoci come il domandare, nel momento della visita, se provassero piacere. Nella prossima udienza verrà ascoltato l'imputato.(ANSA).

21:59Usa: all’asta Fiat 500 usata dal Papa in visita a Filadelfia

(ANSA) - FILADELFIA, 29 NOV - Una Fiat 500L utilizzata da Papa Francesco nel corso della sua visita pastorale a Filadelfia nel 2015 sarà messa in vendita all'asta. Come ha reso noto l'Arcidiocesi di Filadelfia, le offerte potranno essere presentate da oggi fino al 20 dicembre, attraverso una partnership con con il sito web di vendite all'asta per beneficenza Charitybuzz. I proventi della vendita andranno a beneficio della Catholic Charities Appeal, che fornisce sostegno ad organizzazioni e programmi caritatevoli in tutta l'Arcidiocesi. Quella messa in vendita oggi è la seconda Fiat 500L utilizzata da Papa Francesco a Filadelfia ad essere messa in vendita. La prima è stata venduta, sempre all'asta, lo scorso anno, per 82 mila dollari.

21:35Pugliese ucciso in Brasile, fratelli chiedono aereo militare

(ANSA) - ANDRIA, 29 NOV - Un ex carabiniere di 51 anni, Mario Simone, originario di Andria, che da circa 10 anni viveva a Igarapè-Miri, in Brasile, è stato ucciso con colpi di arma da fuoco e machete il 17 novembre scorso. Il decesso è avvenuto tre giorni dopo l'aggressione all'hospital Metropolitano di Alameda dove lo aveva portato un amico che lo aveva trovato esamine a terra. Un suo fratello, Rino, anch'egli carabiniere, è stato avvertito dalla Farnesina il 21 novembre scorso, è riuscito a partire due giorni dopo per il riconoscimento del congiunto, ma non ad ottenere il trasferimento della salma in Italia. E' un altro fratello, Pasquale, a ricostruire la vicenda: "Sul corpo di mio fratello - sottolinea - ci sono segni di colpi di arma da fuoco e machete. Abbiamo tanti dubbi e nessuna certezza su cosa gli sia realmente accaduto, oltre alle difficoltà burocratiche per riuscire a portare la salma in Italia". Pasquale chiede quindi che l'Italia invii in Brasile un aereo militare per recuperare il corpo di mio fratello.

21:20Ventenne morto a Modena: quattro fermati restano in carcere

(ANSA) - MODENA, 29 NOV - Il tribunale dei minori ha convalidato i fermi per i quattro presunti autori dell'omicidio di Congliang Hu, ventenne cinese trovato morto a Modena sabato scorso. Disposta la misura cautelare del carcere per tutti e quattro: uno a Bologna e gli altri tre a Firenze. Sono tutti minorenni cinesi di Prato. Il quinto, arrestato per ultimo dalla squadra mobile, sempre minorenne, cinese, di Prato, è in carcere in Veneto, sempre con misura cautelare, perché in questo modo gli inquirenti evitano che possa entrare in contatto con gli altri, trattandosi del presunto 'palo' e dunque potenzialmente incline ad inquinamento probatorio. Sono tutti indagati per omicidio volontario pluriaggravato e occultamento di cadavere. (ANSA).