21:35Pugliese ucciso in Brasile, fratelli chiedono aereo militare

(ANSA) - ANDRIA, 29 NOV - Un ex carabiniere di 51 anni, Mario Simone, originario di Andria, che da circa 10 anni viveva a Igarapè-Miri, in Brasile, è stato ucciso con colpi di arma da fuoco e machete il 17 novembre scorso. Il decesso è avvenuto tre giorni dopo l'aggressione all'hospital Metropolitano di Alameda dove lo aveva portato un amico che lo aveva trovato esamine a terra. Un suo fratello, Rino, anch'egli carabiniere, è stato avvertito dalla Farnesina il 21 novembre scorso, è riuscito a partire due giorni dopo per il riconoscimento del congiunto, ma non ad ottenere il trasferimento della salma in Italia. E' un altro fratello, Pasquale, a ricostruire la vicenda: "Sul corpo di mio fratello - sottolinea - ci sono segni di colpi di arma da fuoco e machete. Abbiamo tanti dubbi e nessuna certezza su cosa gli sia realmente accaduto, oltre alle difficoltà burocratiche per riuscire a portare la salma in Italia". Pasquale chiede quindi che l'Italia invii in Brasile un aereo militare per recuperare il corpo di mio fratello.

21:20Ventenne morto a Modena: quattro fermati restano in carcere

(ANSA) - MODENA, 29 NOV - Il tribunale dei minori ha convalidato i fermi per i quattro presunti autori dell'omicidio di Congliang Hu, ventenne cinese trovato morto a Modena sabato scorso. Disposta la misura cautelare del carcere per tutti e quattro: uno a Bologna e gli altri tre a Firenze. Sono tutti minorenni cinesi di Prato. Il quinto, arrestato per ultimo dalla squadra mobile, sempre minorenne, cinese, di Prato, è in carcere in Veneto, sempre con misura cautelare, perché in questo modo gli inquirenti evitano che possa entrare in contatto con gli altri, trattandosi del presunto 'palo' e dunque potenzialmente incline ad inquinamento probatorio. Sono tutti indagati per omicidio volontario pluriaggravato e occultamento di cadavere. (ANSA).

21:19Cile: enorme distacco dal ghiacciaio Gray

(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 29 NOV - In Cile una parte considerevole del ghiacciaio Gray, situato all'interno del Parco nazionale Torres del Paine, nel sud del Paese, si è staccata. Una situazione prevista ma "la cosa singolare è che si tratta di una parte di enormi dimensioni", ha spiegato Ricardo Jana dell'Istituto Antartico Cileno (INACH). Il glaciologo ha spiegato che il distacco è avvenuto in un settore chiamato "lingua est", nella parte anteriore del ghiacciaio che in 12 anni ha perso centinaia di metri quadrati di superficie, senza alcuna certezza sulle ragioni. Per Jana, il cambiamento climatico è uno dei fattori che stanno contribuendo al verificarsi di queste frane, ma la ricerca deve ancora essere approfondita per conoscere l'impatto delle diverse variabili climatiche, come la temperatura e le precipitazioni. "Nonostante possa essere una minaccia", l'avvenimento "è una vera opportunità per indagare, è un esperimento che sta accadendo in tempo reale e possiamo osservarlo", ha detto il glaciologo dell'INACH.

21:10Virgilio: Fedeli in campo, incontri domani e venerdì

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - La ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli è scesa in campo personalmente per promuovere un clima di dialogo e 'normalizzazione' delle attività scolastiche al liceo Virgilio di Roma. Domani sera Fedeli incontrerà al Ministero una rappresentanza dei docenti, venerdì alle 17 sempre nello stesso posto vedrà i rappresentanti degli studenti, mentre ha già incontrato la preside dell'istituto Carla Alfano.

21:02Calcio: Genoa, tre giorni di visite per Giuseppe Rossi

(ANSA) - GENOVA, 29 NOV - Saranno tre i giorni di visite mediche che attendono Giuseppe Rossi. L'ex attaccante della nazionale e della Fiorentina, sbarcato oggi in Italia dagli Stati Uniti, prima di firmare con il Genoa sarà sottoposto a controlli approfonditi considerati i numerosi infortuni ai legamenti che gli hanno rallentato la carriera negli ultimi anni. Oggi ha sostenuto la prima sessione di visite a Milano e domani si tratterrà ancora nella clinica milanese. Domani dovrebbe essere a Pegli per un primo contatto con il mondo Genoa. Venerdì infine il giocatore è atteso a Roma per un ultimo consulto medico. Se gli esami dovessero confermare il recupero Rossi sarà un giocatore del Genoa sino a giugno con opzione per la stagione successiva.

20:48Eurogruppo: Gentiloni, Padoan frenato dalla fine del governo

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "Ho l'impressione che tutti abbiano una grande stima per Padoan ma ho l'impressione che vogliano scegliere un presidente per un periodo diverso che non sia di tre mesi". Lo dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. "Credo non sfugga a nessuno - sostiene il premier - che salvo sorprese piuttosto imprevedibili la durata del governo da me presieduto è piuttosto limitata e questo costituisce obiettivamente un problema. Ne abbiamo parlato con diversi leader europei anche qui".

20:47Migranti: Gentiloni, tutti mettano mano a portafogli

(ANSA) - ABIDJAN, 29 NOV - "L'Italia si augura che altri paesi africani diano il loro contributo. La strada" sul tema immigrazione "è tracciata, bisogna rimboccarsi le maniche, mettere mano anche al portafoglio perché non è possibile che siano finanziate pressoché solo da Italia, Germania e Ue, ho avuto disponibilità dei quattro Paesi di Visegrad a finanziare. Bisogna che ognuno faccia la propria parte su questa strada che l'Italia ha aperto". Lo dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, in conferenza stampa ad Abidjan.