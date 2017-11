Ultima ora

01:25Calcio: Premier, vittoria in extremis per il City dominatore

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Nessuno scossone alla classifica di Premier League dopo il turno infrasettimanale, 14/o della stagione. Con una rete di Sterling al 6' di recupero, il Manchester City ha centrato la 13/a vittoria, dodicesima di fila battendo 2-1 il coriaceo Southampton ed è salito a 40 punti. Resta intatto il vantaggio di otto lunghezze sullo United, che aveva vinto ieri sera a Watford. Anche Chelsea, Arsenal e Liverpool hanno portato a casa tre punti, così come il Burnley, sesto nella graduatoria, ma restano staccate di oltre 10 punti dalla vetta. La squadra di Conte ha sconfitto lo Swansea grazie ad un gol di Ruediger nel secondo tempo, quando il tecnico era già stato espulso per proteste. I Gunners hanno sotterrato 5-0 l'Huddersfield mentre il Liverpool hanno rifilato un altrettanto netto 3-0 (due le reti dall'ex giallorosso Salah) in trasferta allo Stoke City. L'Everton è tornato alla vittoria battendo 4-0 il West Ham e festeggia il suo leader, Wayne Rooney, autore di una tripletta.

01:19Calcio: Psg sempre padrone Ligue, cadono Monaco e Lione

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Il Paris Saint Germain ha battuto 2-0 il Troyes in una partita del 15/o turno di Ligue 1. Di Neymar e Cavani (17 centri finora per lui) le due reti dei parigini, sempre più padroni del campionato con un bottino di 41 punti. Il più vicino inseguitore, staccato di 10 lunghezze, è ora il Marsiglia, che grazie alla vittoria 3-0 sul campo del Metz è riuscito a scavalcare in un colpo solo Lione e Marsiglia. La squadra di Ginesio è stata sconfitta 2-1 in casa dal Lille, mentre il Monaco è stato battuto 1-0 a Nantes. L'11 di Ranieri si porta così a soli tre punti da monegaschi e lionesi. E' tornato alla vittoria il Nizza di Balotelli, 2-1 a Tolone. L'ex azzurro ha realizzato al 35' st il rigore del momentaneo pareggio prima della rete decisiva del tunisino Srarfi nel recupero.

00:29Calcio: 2-0 al Carpi, Torino agli ottavi di Coppa Italia

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Il Torino batte 2-0 il Carpi e si qualifica agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Roma. In gol Iago Falque al 18' e Belotti al 32' del primo tempo.

00:16Deraglia vagone con cisterna infiammabile, nessun ferito

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Un vagone ferroviario è deragliato questa sera all'altezza di Melzo (Milano), rovesciandosi su un lato senza provocare feriti. L'incidente, le cui cause sono ancora da accertare, ha riguardato una cisterna di Acetato di butile, una sostanza altamente infiammabile. Fortunatamente, al momento dell'incidente, il serbatoio era vuoto. (ANSA).

23:29Troupe Striscia di nuovo aggredita in parco a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 29 NOV - Nuova aggressione, dopo quella del 15 novembre, a una troupe della trasmissione Striscia la Notizia, spintonata da un gruppetto di spacciatori nel parco della Montagnola di Bologna, durante la realizzazione di un servizio sullo spaccio di droga nella zona. Lo stesso inviato Vittorio Brumotti, con due cameraman, come l'altra volta stava filmando movimenti sospetti nel Parco adiacente alla centrale Piazza 8 Agosto quando è stato inseguito da alcuni giovani. Uno di loro sarebbe già stato identificato. Anche quattro del precedente gruppo, che l'altra volta compì anche una rapina, strappando a un operatore la telecamera, furono individuati e arrestati dai carabinieri nei giorni successivi. In questo caso non ci sarebbe stata rapina, ma pare che una telecamera sia stata danneggiata, e la troupe avrebbe subito soprattutto spintoni, più che percosse. (ANSA).

22:25Etruria: pm chiede processo per 27

(ANSA) - AREZZO, 29 NOV - Crac Etruria, sono 27 le richieste di rinvio a giudizio fatte dal pm Andrea Claudiani al gup del tribunale di Arezzo Giampiero Borraccia durante l'udienza tenutasi questa mattina in tribunale. Tra coloro che sono accusati di bancarotta fraudolenta o semplice ci sono un ex presidente, Lorenzo Rosi, ex membri del Cda ed ex sindaci revisori. Quattro invece le richieste di rito abbreviato avanzate dagli avvocati di Giuseppe Fornasari, ex presidente, Luca Bronchi, ex direttore generale, Alfredo Berni, ex vicepresidente ma imputato per quando era ancora dg (i tre sono accusati di bancarotta fraudolenta) e Rossano Soldini, ex consigliere (bancarotta semplice). Le decisioni in merito arriveranno a febbraio quando si esauriranno le arringhe dei legali.

22:23Calcio: Chievo sconfitto, Verona agli ottavi Coppa Italia

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Il Verona batte il Chievo 6-5 ai rigori e si qualifica agli ottavi di Coppa Italia, dove affrontera' il Milan. I tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1 per le reti di Pellissier e Fares nel primo tempo e il risultato non è cambiato ai supplementari. Ai calci di rigore, il Verona non ha mai sbagliato, mentre per il Chievo lo stesso Pellissier si è fatto parare il primo tiro dal dischetto.