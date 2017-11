Pubblicato il 29 novembre 2017 da redazione

CARACAS – “Il panamense Kenneth Zseremeta non sarà più l’allenatore della Vinotinto femminile Under 20, visto che i risultati ottenuti in partite ufficiali ed amichevoli durante il ciclo di preparazione per il campionato sudamericano della categoria, che decide la qualifica per la Coppa del Mondo, non sono stati all’altezza delle aspettative” con queste parole la Federación Venezolana de Fútbol ha annunciato l’esonero del mister panamense.

L’ultimo torneo disputato da Kenneth Zsemereta alla guida della nazionale femminle é stato quello dei Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017, dove le ragazze si sono aggiudicate la medaglia di bronzo.

Dopo la gara vinta per 2-0 contro la Bolivia e dove si sono aggiudicate la medaglia, Zsemereta ha dichiarato ai media locali: “Queste ragazze sono delle eroine. Presentano un grado di malnutrizione severo e nonostante tutto hanno vinto”. Stando ai rumors degli esperti in materia queste parole sarebbero state la causa del suo esonero.

La vinotinto U17 é il capolavoro Zsemereta in Venezuela

Ci sono capolavori che per ammirarli devi visitare prestigiosi musei come il Louvre, il Prado o il Palazzo degli Uffizi, ma ci sono altri che per ammirarli devi andare in uno stadio di calcio.

Kenneth Zsemereta, é un tecnico panameño che sin dal suo arrivo in Venezuela ha iniziato ad elaborare un capolavoro con la vinotinto femminile under 17: nazionale che sotto la sua direzione si é qualificata per tre volte consecutive al mondiale ed ha vinto in un paio di occasioni il campionato sudamericano di categoria.

Il primo contatto tra Zsemereta ed il Venezuela é stato quasi 10 anni fa. Allora, Laureano González, che era l’uomo di maggior peso nella Federación Venezolana de Fútbol per il calcio in rosa, invitó il tecnico panameño per uno stage di 2 settimane presso l’Universidad Cátolica Andrés Bello, lí lavorò con l’Ucab Spirit. Quella sua esperienza gli serví per inserirsi tra i candidati alla panchina della nazionale femminile di calcio. In un primo momento Zsemereta lavorò insieme a Rolando Bello, che poi lo postuló come suo sustituto. Due anni dopo, Serafín Boutereira, dirigente della Fvf, gli diede l’incarico di selezionatore della nazionale femminile Under 17.

Durante otto anni alla guida della nazionale Kenneth Zsemereta ha disegnato diversi capolavori: tre qualificazioni per i mondiali U17 (2010, 2013 e 2016): nelle qualificazioni per il torneo iridato ha vinto un bronzo e poi due ori consecutivi; ha vinto i Juegos Centroamericanos y del Caribe nel 2010 ed il secondo posto nei Juegos Bolivarianos (2009).

Da ricordare che nel torneo iridato del 2013, per noi italo-venezuelani ci fu una sorte di derby del cuore: nella finalina per il terzo posto azzurre e vinotinto si sono affrontate e, per la cronaca, le italiche si sono imposte 2-0 dopo i calci di rigore, ma i tempi regolamentari si erano conclusi con uno spettacolare 4-4. Nel mondiale di categoría dell’anno scorso ha chiuso nuovamente al quarto posto.

Da segnalare che quando Zsemereta prese le redini della nazionale, trovò uno scenario poco incoraggiante: la vinotinto era una squadra che per ogni gol che segnava, minimo ne subiva cinque. Se prendiamo in considerazione il periodo di tempo tra il 1991 e 2006 la nazionale aveva vinto solo una gara. Senza dimenticarci del fallimentare campionato femminile che si disputó tra il 2004 e 2007.

Kenneth Zseremeta, laureato in ingegneria, ha applicato le sue nozioni in materia per costruire e calibrare una macchina perfetta come la sua vinotinto. La sua nazionale non perde da 15 gare nel torneo Sudamericano. Hanno segnato 78 reti in 25 incontri, per una media gol 3,12.