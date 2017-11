Ultima ora

10:44Maltempo: esondazioni nel Napoletano, strade interrotte

(ANSA) - NAPOLI, 30 NOV - Strade impraticabili a Castellammare di Stabia (Napoli) a causa dell'esondazione del Sarno: in via Ripuaria sono al lavoro i tecnici comunali per riportare la situazione alla normalità. Secondo quanto rende noto la Protezione Civile della Regione Campania, le esondazioni, causate dalle abbondanti precipitazioni, hanno interessato anche San Marzano sul Sarno (Salerno), dove si registra l'allagamento di numerosi scantinati. Abbondanti le precipitazioni, la scorsa notte, su tutta la Campania, in particolare nell'Irpinia dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenite, in diverse località, per la caduta di alberi. (ANSA).

10:25Fulmine su centralina Uffizi fumo da sottotetto

(ANSA) - FIRENZE, 30 NOV - Intervento nelle prime ore di oggi dei vigili del fuoco agli Uffizi. I pompieri sono stati chiamati dal personale del museo dopo l'attivazione del sistema di rilevamento fumo e incendio e alla vista del fumo che usciva dal sottotetto. Dalle prime verifiche è risultata solo presenza di fumo nel sottotetto, senza alcun incendio; la situazione è ora sotto controllo. In un primo momento l'ipotesi più probabile e' stata ricondotta all'azione di un roditore su un cavo elettrico. Successivamente il direttore del museo Eike Schmidt ha spiegato al'ANSA che si tratterebbe di un fulmine che ha colpito una centralina elettrica. Principio incendio anche in cattedrale di san Zeno a Pistoia, dove i vigili del fuoco hanno individuato una trave in legno che stava bruciando lentamente. Il locale interessato è il guardaroba attiguo alla cattedrale. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l'incendio.

09:03Corea Nord: Haley, ora più vicini alla guerra

(ANSA) - NEW YORK, 30 NOV - Questa azione della Corea del Nord "avvicina il mondo alla guerra non lo allontana" anche se è un conflitto che gli Usa non cercano. "E se ci sarà una guerra, il regime nordcoreano sarà completamente distrutto": lo ha detto l'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza.

08:27Blitz Cc nel ‘fortino’ della droga di Catania, 36 arresti

(ANSA) - CATANIA, 30 NOV - E' in corso a Catania una imponente operazione antidroga del comando provinciale che vede impegnati oltre 200 carabinieri che stanno eseguendo 36 arresti e oltre 100 perquisizioni. I militari stanno passando al setaccio un intero agglomerato della periferia sud della città, il quartiere Librino, considerato il più redditizio 'supermarket' della droga, a conclusione una imponente e complessa attività investigativa che ha portato all'emissione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di 36 indagati. L'ordinanza è stata emessa dal Gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Catania ipotizzando i reati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina e marijuana per conto di Cosa Nostra catanese. Particolari sull'operazione saranno resi noti dal procuratore Carmelo Zuccaro durante un incontro con i giornalisti che si terrà alle 10.30 nella sala stampa della Procura.

01:25Calcio: Premier, vittoria in extremis per il City dominatore

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Nessuno scossone alla classifica di Premier League dopo il turno infrasettimanale, 14/o della stagione. Con una rete di Sterling al 6' di recupero, il Manchester City ha centrato la 13/a vittoria, dodicesima di fila battendo 2-1 il coriaceo Southampton ed è salito a 40 punti. Resta intatto il vantaggio di otto lunghezze sullo United, che aveva vinto ieri sera a Watford. Anche Chelsea, Arsenal e Liverpool hanno portato a casa tre punti, così come il Burnley, sesto nella graduatoria, ma restano staccate di oltre 10 punti dalla vetta. La squadra di Conte ha sconfitto lo Swansea grazie ad un gol di Ruediger nel secondo tempo, quando il tecnico era già stato espulso per proteste. I Gunners hanno sotterrato 5-0 l'Huddersfield mentre il Liverpool hanno rifilato un altrettanto netto 3-0 (due le reti dall'ex giallorosso Salah) in trasferta allo Stoke City. L'Everton è tornato alla vittoria battendo 4-0 il West Ham e festeggia il suo leader, Wayne Rooney, autore di una tripletta.

01:19Calcio: Psg sempre padrone Ligue, cadono Monaco e Lione

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Il Paris Saint Germain ha battuto 2-0 il Troyes in una partita del 15/o turno di Ligue 1. Di Neymar e Cavani (17 centri finora per lui) le due reti dei parigini, sempre più padroni del campionato con un bottino di 41 punti. Il più vicino inseguitore, staccato di 10 lunghezze, è ora il Marsiglia, che grazie alla vittoria 3-0 sul campo del Metz è riuscito a scavalcare in un colpo solo Lione e Marsiglia. La squadra di Ginesio è stata sconfitta 2-1 in casa dal Lille, mentre il Monaco è stato battuto 1-0 a Nantes. L'11 di Ranieri si porta così a soli tre punti da monegaschi e lionesi. E' tornato alla vittoria il Nizza di Balotelli, 2-1 a Tolone. L'ex azzurro ha realizzato al 35' st il rigore del momentaneo pareggio prima della rete decisiva del tunisino Srarfi nel recupero.

00:29Calcio: 2-0 al Carpi, Torino agli ottavi di Coppa Italia

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Il Torino batte 2-0 il Carpi e si qualifica agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Roma. In gol Iago Falque al 18' e Belotti al 32' del primo tempo.