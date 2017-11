Ultima ora

11:34Ingegnere 70enne trovato ucciso in casolare nel Brindisino

(ANSA) - SAN VITO DEI NORMANNI (BRINDISI), 30 NOV - Il cadavere di un ingegnere di 70 anni, Domenico Palmisano, è stato trovato in un casolare di San Vito dei Normanni ieri sera dai carabinieri che avevano avviato ricerche dopo una segnalazione fatta da alcuni conoscenti. L'uomo mancava da casa da qualche giorno: sul suo corpo il medico legale ha rilevato ferite d'arma da taglio al torace. Sul posto si è recato il pm di turno della procura di Brindisi, Paola Palumbo. L'uomo viveva da solo nell'abitazione di campagna in cui è stato trovato il corpo. La porta d'ingresso era chiusa a chiave a al momento non sono stati trovati segni di effrazione. Secondo un primo esame medico legale, la morte risalirebbe alla notte precedente al ritrovamento. Tre le ferite da arma da taglio al torace. E' ancora mistero su possibile movente e sull' autore del delitto. I carabinieri stanno indagando sulla situazione personale della vittima che, a quanto emerso, non esercitava la professione, ma pare avesse alcune proprietà immobiliari.

11:30Scherma: cdm sciabola, 11 azzurri in gara a Gyor

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Sarà la città ungherese di Gyor lo scenario della seconda tappa del circuito di Coppa del Mondo di sciabola maschile che comincia domani. In questo fine settimana, infatti, gli sciabolatori di tutto il Mondo si ritrovano sulle pedane magiare per il secondo appuntamento stagionale, che segue quello svoltosi ad Algeri all'inizio di novembre. In quell'occasione, i colori azzurri salirono sul podio nella gara individuale con Enrico Berrè che conquistò la seconda piazza, così come nella gara a squadre dove la formazione azzurra fu fermata solo in finale. In pedana a Gyor ci saranno undici italiani: Luca Curatoli, Enrico Berrè e Gigi Samele, già ammessi di diritto al main draw per via della loro posizione tra i primi sedici del ranking mondiale; e poi Aldo Montano, Alberto Pellegrini, Lorenzo Romano, Riccardo Nuccio, Dario Cavaliere, Leonardo Dresso, Luigi Miracco e Matteo Neri. Le gare cominciano domani con la fase preliminare nella prova individuale e si concluderanno domenica con la prova a squadre.

11:23Cocaina in sangue bimbe: non da fumo passivo

(ANSA) - BRESCIA, 30 NOV - "Bisogna capire come sia stato possibile. Non sono valori del sangue compatibili al fumo passivo di cocaina. Se casuale, con le bambine che hanno ingerito cocaina, o volontario da parte di genitori la situazione resta allarmante". Così il procuratore dei Minori di Brescia Emma Avezzù commenta la positività alla cocaina delle due bambine, di due anni e di otto mesi, abbandonate in auto una settimana fa nel Bresciano dal padre che è poi andato a giocare alle slot machine mentre la madre si prostituiva.

11:18Calcio: Gremio vince coppa Libertadores, Lanus ko 2-1

(ANSA) - BUENOS AIRES, 30 NOV - Il Gremio ha vinto la coppa Libertadores per la terza volta nella sua storia, battendo nella finale di ritorno gli argentini del Lanus per 2-1. Dopo il successo per 1-0 dell'andata a Porto Alegre, la formazione brasiliana si è laureata campione del Sudamerica grazie alle reti di Fernandinho al 28' e di Luan al 45'. Il gol della bandiera degli argentini porta la firma di Jose Sand, andato a segno su rigore al 72'. Il Gremio ha conquistato la coppa Liberadores anche nel 1983 e nel 1995. Per il Lanus, invece, si trattava della prima finale della sua storia.

11:14Basket: Nba, soffre ma vince Golden State a Los Angeles

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - i Golden State Warriors hanno espugnato Los Angeles, andando a vincere in casa dei Lakers un match entusiasmante, rimasto in bilico fino alla fine e risolto poi ai supplementari. E' finita 127-123 per i Warriors la partita di cartello della notte Nba, nella quale si sono disputate altre nove gare. Mattatore della serata di Los Angeles è stato sicuramente Kevin Durant che ha trainato i suoi segnando 29 punti. Nelle altre gare, si segnala l'ennesima prestazione positiva degli Houston Rockets, che hanno sconfitto agevolmente gli Indiana Pacers per 118-97 e consolidano il primato nella classifica della West Conference. Nella East Conference, vittoria i Detroit Pistons stravincono 131-107 contro i Phoenix Suns e continuano l'inseguimento dei Boston Celtics in testa alla classifica. Altri risultati da segnalare: Orlando Magic ha vinto 121-108 su Oklahoma, New York Knicks ha vinto su Miami 115-86, i Raptors hanno battuto 126-113 gli Hornets e San Antonio ha superato Memphis per 104-95. (ANSA).

10:44Maltempo: esondazioni nel Napoletano, strade interrotte

(ANSA) - NAPOLI, 30 NOV - Strade impraticabili a Castellammare di Stabia (Napoli) a causa dell'esondazione del Sarno: in via Ripuaria sono al lavoro i tecnici comunali per riportare la situazione alla normalità. Secondo quanto rende noto la Protezione Civile della Regione Campania, le esondazioni, causate dalle abbondanti precipitazioni, hanno interessato anche San Marzano sul Sarno (Salerno), dove si registra l'allagamento di numerosi scantinati. Abbondanti le precipitazioni, la scorsa notte, su tutta la Campania, in particolare nell'Irpinia dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenite, in diverse località, per la caduta di alberi. (ANSA).

10:25Fulmine su centralina Uffizi fumo da sottotetto

(ANSA) - FIRENZE, 30 NOV - Intervento nelle prime ore di oggi dei vigili del fuoco agli Uffizi. I pompieri sono stati chiamati dal personale del museo dopo l'attivazione del sistema di rilevamento fumo e incendio e alla vista del fumo che usciva dal sottotetto. Dalle prime verifiche è risultata solo presenza di fumo nel sottotetto, senza alcun incendio; la situazione è ora sotto controllo. In un primo momento l'ipotesi più probabile e' stata ricondotta all'azione di un roditore su un cavo elettrico. Successivamente il direttore del museo Eike Schmidt ha spiegato al'ANSA che si tratterebbe di un fulmine che ha colpito una centralina elettrica. Principio incendio anche in cattedrale di san Zeno a Pistoia, dove i vigili del fuoco hanno individuato una trave in legno che stava bruciando lentamente. Il locale interessato è il guardaroba attiguo alla cattedrale. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l'incendio.