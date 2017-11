Pubblicato il 30 novembre 2017 da ansa

(ANSA) – ROMA, 30 NOV – Torino per quattro giorni capitale mondiale del fioretto. Sulle pedane del capoluogo piemontese infatti comincia domani il Grand Prix Fie di fioretot maschile e femminile e, lunedì, la Coppa Europa per società di fioretto maschile. Sono 367 gli atleti iscritti alla competizione, che è anche il primo appuntamento della stagione con la gara a punteggio maggiorato e che, per ciò che concerne il fioretto, vedrà coinvolte anche Long Beach negli Stati Uniti e Shanghai in Cina. L’Italia avrà una nutrita schiera di atleti in pedana. Tra questi anche due “ritorni”: Daniele Garozzo e Carolina Erba. Il primo ha saltato i primi due appuntamenti della stagione per problemi di salute, mentre la seconda torna in gara dopo la maternità. In campo maschile in gara anche Alessio Foconi, vincitore lo scorso anno proprio a Torino, Giorgio Avola, Andrea Cassarà, Edoardo Luperi, Lorenzo Nista. Fra le ragazze, Arianna Errigo, Alice Volpi, Camilla Mancini, mentre sarà assente Martina Batini. (ANSA).